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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 жов, 2021 07:27
Рекорд!
Мои поздравления Радуцкому, Ляшко и антиваксам.
Перемога! Мы здобулы!
Уверен, что это не последний.
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antey1969
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Вів 19 жов, 2021 07:52
ЛОБ