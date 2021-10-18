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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3968396939703971

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89
Мені вже зробили щеплення
61%
54
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Рекорд!
Мои поздравления Радуцкому, Ляшко и антиваксам.
Перемога! Мы здобулы!
Уверен, что это не последний.
antey1969
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