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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 жов, 2021 07:27
Рекорд!
Мои поздравления Радуцкому, Ляшко и антиваксам.
Перемога! Мы здобулы!
Уверен, что это не последний.
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antey1969
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Додано: Вів 19 жов, 2021 07:53
antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.
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Hotab
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:04
Hotab написав:antey1969
, "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.
Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается
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antey1969
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:11
ЛАД написав: Hotab написав: flyman написав:
чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту
"Когда уколюсь, я ещё больше успешных видосиков запилю.
Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипед без сидушки был!! " Долярчик.
Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался?
ПЕрЕобулся в воздухе)
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:25
Faceless написав:
ЛАД написав:Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался?
Да, просто к успеху идут тернистыми путями, на которых легко пролюбить телефон, а успешные долярчики бекапов паролей не делают
Часто буває так, що при досягненні успіху - за собою спалюють мости!
І для ЛАДа
- то по легенді, давним-давно... парубок моторний і хлопець - хоч куди козак)) з передмістя, з бідної сім'ї, маючи 9ть класів сільської школи і БЕЗ Вищої освіти... їздив трохи на заробітки в Польщу/трохи працював тут/трохи жив в своє задоволення/трохи НЕ напрягався
- але потім одружився і сказав - "Досить працювати не на повну! Треба викладатися на всі 100% і досягти УСПІХУ!"
І от від того часу, через 10 років - цей парубок моторний заробив на ДВІ квартири!(одна з ремонтом)
Так що це справді УСПІХ для простого парубка з передмістя, без ВО, з бідної сім'ї!!!
Правда, є ще більший успіх - це двоє синів!
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:29
antey1969 написав: Hotab написав:antey1969
, "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.
Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается
Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было. И самое обидное, что основная причина - длбо$бы типа успешного долярчика.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:44
airmax78 написав: antey1969 написав: Hotab написав:antey1969
, "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.
Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается
Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было.
Если это окажется самой что ни на есть трушной правдой, то какие причины сего? В период летнего затишья с учётки каждого невменяемого дисидента (кстати, так совпало, что с началом осеннего мора они почти все в бане оказались) звучало и 40% переболевших, и 100500% привитых, и "все позади, сало спасло нацию". И вот те на.
Ошибка в общих %% переболевших? Переболели вовсе не группы риска (которые успешно прятались прошлые волны) , а активная молодежь?
В чем причина,у кого какое мнение?
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Hotab
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:53
Hotab написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается
Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было.
Если это окажется самой что ни на есть трушной правдой, то какие причины сего? В период летнего затишья с учётки каждого невменяемого дисидента (кстати, так совпало, что с началом осеннего мора они почти все в бане оказались) звучало и 40% переболевших
, и 100500% привитых, и "все позади, сало спасло нацию". И вот те на.
Ошибка в общих %% переболевших? Переболели вовсе не группы риска (которые успешно прятались прошлые волны) , а активная молодежь?
В чем причина,у кого какое мнение?
Есть сильное подозрение, что те проценты вообще от фонаря выписывали -- что-то смутно помню про (телефонные?) опросы вида "вы переболели?"...
Ну и скорее всего у первых/вторых волн иммунитет закончился -- а народ сказкам "я раз переболел -- у меня на всю жизнь защита есть" поверил.
И не забываем о том, что все, с ковидом работающие, предупреждали -- "дельта более злая".
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Додано: Вів 19 жов, 2021 09:20
airmax78 написав: antey1969 написав: Hotab написав:antey1969
, "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.
Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается
Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было. И самое обидное, что основная причина - длбо$бы типа успешного долярчика.
Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!
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Додано: Вів 19 жов, 2021 09:23
Успіх написав:
Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!
А ещё ты летом ходил в футболке и люди не умирали, а сейчас ты в свитере и вот. Твой свитер вбывця!!
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