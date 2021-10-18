RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3968396939703971

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89
Мені вже зробили щеплення
61%
54
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Рекорд!
Мои поздравления Радуцкому, Ляшко и антиваксам.
Перемога! Мы здобулы!
Уверен, что это не последний.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10881
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 3172 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:53

antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 15.02.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:04

  Hotab написав:antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.

Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10881
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 3172 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:11

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту

"Когда уколюсь, я ещё больше успешных видосиков запилю.
Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипед без сидушки был!! " Долярчик.

Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался?

ПЕрЕобулся в воздухе)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:25

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Faceless написав:
ЛАД написав:Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался?
Да, просто к успеху идут тернистыми путями, на которых легко пролюбить телефон, а успешные долярчики бекапов паролей не делают

Часто буває так, що при досягненні успіху - за собою спалюють мости! :mrgreen:

І для ЛАДа
- то по легенді, давним-давно... парубок моторний і хлопець - хоч куди козак)) з передмістя, з бідної сім'ї, маючи 9ть класів сільської школи і БЕЗ Вищої освіти... їздив трохи на заробітки в Польщу/трохи працював тут/трохи жив в своє задоволення/трохи НЕ напрягався :D - але потім одружився і сказав - "Досить працювати не на повну! Треба викладатися на всі 100% і досягти УСПІХУ!" :D
І от від того часу, через 10 років - цей парубок моторний заробив на ДВІ квартири!(одна з ремонтом)
Так що це справді УСПІХ для простого парубка з передмістя, без ВО, з бідної сім'ї!!!

Правда, є ще більший успіх - це двоє синів! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1715
З нами з: 18.03.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:29

  antey1969 написав:
  Hotab написав:antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.

Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается

Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было. И самое обидное, что основная причина - длбо$бы типа успешного долярчика.
airmax78
 
Повідомлень: 39767
З нами з: 25.10.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:44

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.

Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается

Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было.

Если это окажется самой что ни на есть трушной правдой, то какие причины сего? В период летнего затишья с учётки каждого невменяемого дисидента (кстати, так совпало, что с началом осеннего мора они почти все в бане оказались) звучало и 40% переболевших, и 100500% привитых, и "все позади, сало спасло нацию". И вот те на.
Ошибка в общих %% переболевших? Переболели вовсе не группы риска (которые успешно прятались прошлые волны) , а активная молодежь?
В чем причина,у кого какое мнение?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 15.02.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:53

  Hotab написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается

Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было.

Если это окажется самой что ни на есть трушной правдой, то какие причины сего? В период летнего затишья с учётки каждого невменяемого дисидента (кстати, так совпало, что с началом осеннего мора они почти все в бане оказались) звучало и 40% переболевших, и 100500% привитых, и "все позади, сало спасло нацию". И вот те на.
Ошибка в общих %% переболевших? Переболели вовсе не группы риска (которые успешно прятались прошлые волны) , а активная молодежь?
В чем причина,у кого какое мнение?

Есть сильное подозрение, что те проценты вообще от фонаря выписывали -- что-то смутно помню про (телефонные?) опросы вида "вы переболели?"...
Ну и скорее всего у первых/вторых волн иммунитет закончился -- а народ сказкам "я раз переболел -- у меня на всю жизнь защита есть" поверил.
И не забываем о том, что все, с ковидом работающие, предупреждали -- "дельта более злая".
_hunter
 
Повідомлень: 5173
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:20

МОДЕРАЦІЯ Є НА ФОРУМІ???

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.

Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается

Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было. И самое обидное, что основная причина - длбо$бы типа успешного долярчика.

Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1715
З нами з: 18.03.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!

А ещё ты летом ходил в футболке и люди не умирали, а сейчас ты в свитере и вот. Твой свитер вбывця!!
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 15.02.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3968396939703971
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 778, 779, 780
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7796 10584775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 09:09
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99485)
19.10.2021 10:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.