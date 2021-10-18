Hotab написав:antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения. Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.
Это да Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева. О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается
Hotab написав:antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения. Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.
Это да Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева. О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается
Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было.
Если это окажется самой что ни на есть трушной правдой, то какие причины сего? В период летнего затишья с учётки каждого невменяемого дисидента (кстати, так совпало, что с началом осеннего мора они почти все в бане оказались) звучало и 40% переболевших, и 100500% привитых, и "все позади, сало спасло нацию". И вот те на. Ошибка в общих %% переболевших? Переболели вовсе не группы риска (которые успешно прятались прошлые волны) , а активная молодежь? В чем причина,у кого какое мнение?
antey1969 написав:Это да Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева. О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается
Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было.
Если это окажется самой что ни на есть трушной правдой, то какие причины сего? В период летнего затишья с учётки каждого невменяемого дисидента (кстати, так совпало, что с началом осеннего мора они почти все в бане оказались) звучало и 40% переболевших, и 100500% привитых, и "все позади, сало спасло нацию". И вот те на. Ошибка в общих %% переболевших? Переболели вовсе не группы риска (которые успешно прятались прошлые волны) , а активная молодежь? В чем причина,у кого какое мнение?
Есть сильное подозрение, что те проценты вообще от фонаря выписывали -- что-то смутно помню про (телефонные?) опросы вида "вы переболели?"... Ну и скорее всего у первых/вторых волн иммунитет закончился -- а народ сказкам "я раз переболел -- у меня на всю жизнь защита есть" поверил. И не забываем о том, что все, с ковидом работающие, предупреждали -- "дельта более злая".
Hotab написав:antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения. Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.
Это да Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева. О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается
Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было. И самое обидное, что основная причина - длбо$бы типа успешного долярчика.
Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!
МОЗ: ПІК ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА COVID-19 ОЧІКУЄТЬСЯ З КІНЦЯ ЖОВТНЯ ДО СЕРЕДИНИ ЛИСТОПАДА
Міністерство охорони здоров`я повідомляє, що наразі в Україні відбувається зростання захворюваності на COVID-19, з кінця жовтня до середини листопада очікується пік захворюваності. Про це головний санлікар Ігор Кузін розповів на брифінгу 18 жовтня, повідомляє "Громадське".
За його словами, саме наприкінці жовтня до середини листопада очікуються найбільші навантаження на медичну систему.
«Поступовий спад [очікується] до кінця року та у першому кварталі 2022-го. Зараз початок активної хвилі, зростання захворюваності», — сказав Кузін.
Він рекомендував вакцинуватися, щоб зменшити навантаження на медичну систему. За словами санлікаря, наразі в Україні є 14 мільйонів доз вакцин трьох виробників: Pfizer (Comirnaty), Sinovac (CoronaVac) та AstraZeneca.
Наразі у нас «надзвичайно стрімке» поширення коронавірусного захворювання, каже Кузін. За минулий тиждень виявили 105 тисяч нових випадків, що на 11% більше, ніж тиждень раніше.
За тиждень померли 2 300 людей — на 22% більше, ніж тижнем раніше. Наразі 57% ліжок для хворих на COVID-19 зайняті. Також зайняті 64,5% ліжок із киснем.
Штам «Дельта», звітує Кузін, вже зафіксували у кожному регіоні. Загалом рівень захворюваності перевищений у більшості областей. Наразі Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області потрапили у «червону» зону.
За словами санлікаря, найближчим часом жорсткий карантин можуть запровадити в інших областях, у яких — не уточнює. За даними МОЗ, показники 14 областей відповідають «помаранчевому» рівню, який сигналізує про погіршення ситуації та можливе запровадження «червоної» зони.