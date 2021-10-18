RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 396939703971397239733974>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89
Мені вже зробили щеплення
61%
54
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Рекорд!
Мои поздравления Радуцкому, Ляшко и антиваксам.
Перемога! Мы здобулы!
Уверен, что это не последний.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10881
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 3172 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:53

antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 15.02.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:04

  Hotab написав:antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.

Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10881
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 3172 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:11

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту

"Когда уколюсь, я ещё больше успешных видосиков запилю.
Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипед без сидушки был!! " Долярчик.

Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался?

ПЕрЕобулся в воздухе)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:44

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.

Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается

Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было.

Если это окажется самой что ни на есть трушной правдой, то какие причины сего? В период летнего затишья с учётки каждого невменяемого дисидента (кстати, так совпало, что с началом осеннего мора они почти все в бане оказались) звучало и 40% переболевших, и 100500% привитых, и "все позади, сало спасло нацию". И вот те на.
Ошибка в общих %% переболевших? Переболели вовсе не группы риска (которые успешно прятались прошлые волны) , а активная молодежь?
В чем причина,у кого какое мнение?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 15.02.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:53

  Hotab написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается

Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было.

Если это окажется самой что ни на есть трушной правдой, то какие причины сего? В период летнего затишья с учётки каждого невменяемого дисидента (кстати, так совпало, что с началом осеннего мора они почти все в бане оказались) звучало и 40% переболевших, и 100500% привитых, и "все позади, сало спасло нацию". И вот те на.
Ошибка в общих %% переболевших? Переболели вовсе не группы риска (которые успешно прятались прошлые волны) , а активная молодежь?
В чем причина,у кого какое мнение?

Есть сильное подозрение, что те проценты вообще от фонаря выписывали -- что-то смутно помню про (телефонные?) опросы вида "вы переболели?"...
Ну и скорее всего у первых/вторых волн иммунитет закончился -- а народ сказкам "я раз переболел -- у меня на всю жизнь защита есть" поверил.
И не забываем о том, что все, с ковидом работающие, предупреждали -- "дельта более злая".
_hunter
 
Повідомлень: 5173
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:20

МОДЕРАЦІЯ Є НА ФОРУМІ???

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:antey1969 , "отложенный спрос" после праздников. Следующая неделя покажет вектор движения.
Но что-то я подозреваю,что к 50 в сутки - это другое направление.

Это да
Но из первых уст имею инфу от ковидариев Киева.
О состоянии пациентов нынешней волны говорят одним тихим словом, и слово это на "Ж". И количество "отложенных" там в реанимациях сейчас только накапливается

Эта волна самая жёсткая. Такого ещё не было. И самое обидное, что основная причина - длбо$бы типа успешного долярчика.

Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1719
З нами з: 18.03.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!

А ещё ты летом ходил в футболке и люди не умирали, а сейчас ты в свитере и вот. Твой свитер вбывця!!

Связь примерно такая же. Умирают под ИВЛ-ми непривитые от того, что я дважды ширнулся. Л.логика.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 15.02.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:35

МОЗ: ПІК ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА COVID-19 ОЧІКУЄТЬСЯ З КІНЦЯ ЖОВТНЯ ДО СЕРЕДИНИ ЛИСТОПАДА
Міністерство охорони здоров`я повідомляє, що наразі в Україні відбувається зростання захворюваності на COVID-19, з кінця жовтня до середини листопада очікується пік захворюваності. Про це головний санлікар Ігор Кузін розповів на брифінгу 18 жовтня, повідомляє "Громадське".

За його словами, саме наприкінці жовтня до середини листопада очікуються найбільші навантаження на медичну систему.

«Поступовий спад [очікується] до кінця року та у першому кварталі 2022-го. Зараз початок активної хвилі, зростання захворюваності», — сказав Кузін.

Він рекомендував вакцинуватися, щоб зменшити навантаження на медичну систему. За словами санлікаря, наразі в Україні є 14 мільйонів доз вакцин трьох виробників: Pfizer (Comirnaty), Sinovac (CoronaVac) та AstraZeneca.

Наразі у нас «надзвичайно стрімке» поширення коронавірусного захворювання, каже Кузін. За минулий тиждень виявили 105 тисяч нових випадків, що на 11% більше, ніж тиждень раніше.

За тиждень померли 2 300 людей — на 22% більше, ніж тижнем раніше. Наразі 57% ліжок для хворих на COVID-19 зайняті. Також зайняті 64,5% ліжок із киснем.

Штам «Дельта», звітує Кузін, вже зафіксували у кожному регіоні. Загалом рівень захворюваності перевищений у більшості областей. Наразі Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області потрапили у «червону» зону.

За словами санлікаря, найближчим часом жорсткий карантин можуть запровадити в інших областях, у яких — не уточнює. За даними МОЗ, показники 14 областей відповідають «помаранчевому» рівню, який сигналізує про погіршення ситуації та можливе запровадження «червоної» зони.

https://finbalance.com.ua/news/moz-pik-zakhvoryuvanosti-na-covid-19-bude-z-kintsya-zhovtnya-do-seredini-listopada
https://hromadske.ua/posts/z-2018-roku-na-plyazhi-braziliyi-vimilo-sotni-tayemnichih-vantazhiv-naukovci-vvazhayut-sho-voni-lishis-vid-korablya-nacistiv

Мнение "независимого эксперта по многим вопросам" Вкладчик1234:"Как раз все переболеют, получат иммунитет, и ковид пойдёт на спад. А перемогу запишут "вакцинам""
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15425
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8520 раз.
Подякували: 4115 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:48

  Успіх написав:Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!

Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи.
airmax78
 
Повідомлень: 39771
З нами з: 25.10.12
Подякував: 940 раз.
Подякували: 4842 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 396939703971397239733974>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Vadim V, Xenon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 778, 779, 780
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7796 10592798
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 09:09
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2371)
19.10.2021 11:50
UNIQA (354)
19.10.2021 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.