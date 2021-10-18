В перші хвилі перехворіло не стільки багато, як всі вважали, кожен свій чих або пук вважав короною. І до того ж, ця статистика (40%) народна, не офіційна. Тому ніякого колективного імунітету немає. Я можу сказати по росії, в мене там родня. Вони так саме вважали що все скінчилося. Теж ніхто не вакцинувався, ніяких обмежень, масок, карантинів (привіт прихильникам "природної імунізації") На початку цього року вони казали що все ж "хворіють багато" і вони вже перхворіли, у того температуру, у того кашель. А на початку цього літа почали хворіти по справжньому, лікарні з киснем, вдома валялися у ліжках конкретно. Виявилося, що ось він справжній ковід, а то були звичайні шмарклі. Взагалі картина жопаста вимальовується. Вже жовтень, а там оберти тільки нарощуються. Новий, більш заразний штам, ніж попередній, от і почало більше хворіти. Не було ніякого колективного імунітету, бо при тому штамі і його заразності не могло стільки перехворіти. Що нас чекає взимку, якщо наш шлях це повторення їхнього, я не знаю. У мене самого мати не хоче вакцинуватися. пс. зараз там хер куди попадеш, навіть у магазин без довідки про вакцинацію (Башкартостан), але і без того народ різко відкинув бредняк модних дебілів і почав вакцинуватися. Хоча це вже не допомагає, трохи пізднувато.
Прошу прощения, вчера был занят, пропустил. Хроника приближения к 50. За вчера 538 смертей. За последние 7 дней 2996 смертей, т.е. среднесуточное среднее 328 смертей (на вчера 2110 и 301). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,56 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 9,37 смерти на 1 млн. В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Рекорд смертности за сутки был 17 апреля - 481 смерть. Резко переплюнули - сразу на 12%
В перші хвилі перехворіло не стільки багато, як всі вважали, кожен свій чих або пук вважав короною. І до того ж, ця статистика (40%) народна, не офіційна. Тому ніякого колективного імунітету немає. Я можу сказати по росії, в мене там родня. Вони так саме вважали що все скінчилося. Теж ніхто не вакцинувався, ніяких обмежень, масок, карантинів (привіт прихильникам "природної імунізації") На початку цього року вони казали що все ж "хворіють багато" і вони вже перхворіли, у того температуру, у того кашель. А на початку цього літа почали хворіти по справжньому, лікарні з киснем, вдома валялися у ліжках конкретно. Виявилося, що ось він справжній ковід, а то були звичайні шмарклі. Взагалі картина жопаста вимальовується. Вже жовтень, а там оберти тільки нарощуються. Новий, більш заразний штам, ніж попередній, от і почало більше хворіти. Не було ніякого колективного імунітету, бо при тому штамі і його заразності не могло стільки перехворіти. Що нас чекає взимку, якщо наш шлях це повторення їхнього, я не знаю. У мене самого мати не хоче вакцинуватися.
И кто-то ответит за то, что "специалисты" нагоняли волну "чувства тревоги" (кричали "волки-волки!") заранее, - чем вызвали недоверие к себе и "ковид-скептицизм"? Вопрос риторический
Честно говоря, просто обидно: потрачены миллиарды долларов и силы лучших ученых на разработку вакцины в рекордные сроки. И вместо благодарности и неукоснительного следования требованиям врачей и ученых - всякие разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько вокруг?
Успіх написав:Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!
Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи.
А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки? Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи ще один член?
Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям! А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби? Що тоді?
Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати!
В перші хвилі перехворіло не стільки багато, як всі вважали, кожен свій чих або пук вважав короною. І до того ж, ця статистика (40%) народна, не офіційна. Тому ніякого колективного імунітету немає. Я можу сказати по росії, в мене там родня. Вони так саме вважали що все скінчилося. Теж ніхто не вакцинувався, ніяких обмежень, масок, карантинів (привіт прихильникам "природної імунізації") На початку цього року вони казали що все ж "хворіють багато" і вони вже перхворіли, у того температуру, у того кашель. А на початку цього літа почали хворіти по справжньому, лікарні з киснем, вдома валялися у ліжках конкретно. Виявилося, що ось він справжній ковід, а то були звичайні шмарклі. Взагалі картина жопаста вимальовується. Вже жовтень, а там оберти тільки нарощуються. Новий, більш заразний штам, ніж попередній, от і почало більше хворіти. Не було ніякого колективного імунітету, бо при тому штамі і його заразності не могло стільки перехворіти. Що нас чекає взимку, якщо наш шлях це повторення їхнього, я не знаю. У мене самого мати не хоче вакцинуватися.
И кто-то ответит за то, что "специалисты" нагоняли волну "чувства тревоги" (кричали "волки-волки!") заранее, - чем вызвали недоверие к себе и "ковид-скептицизм"? Вопрос риторический
Если бы ты и тебе подобные привились летом, когда все было спокойно - сейчас бы больницы всех городов Украины не были бы переполнены тяжелыми больными.
Успіх написав:Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!
Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи.
А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки? Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи ще один член?
Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям! А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби? Що тоді?
Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати!
Когда заболеешь - лежи, пожалуйста, дома - не нагружай систему. В больнице можно еще какую-нибудь заразу подхватить. Пей настойку боярышника и прикладывай лист подорожника где болит - и все пройдет.
airmax78 написав:Честно говоря, просто обидно: потрачены миллиарды долларов и силы лучших ученых на разработку вакцины в рекордные сроки. И вместо благодарности и неукоснительного следования требованиям врачей и ученых - всякие длб*бы разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько дебилов вокруг?
Дослідження завершили, чи ні? Перелік побочок кожної вакцини написали, чи ні?
Нехай доведуть справу/дослідження до кінця, а тоді вже будемо дякувати!
Успіх написав:Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!
Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи.
А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки? Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи член?
Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям! А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби? Що тоді?
Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати!
Да вопрос побочек - это даже второй вопрос. Первый вопрос - эффективность "вакцин". Вон Израиль, Британию и США (и не только) - "вакцинировали" и "бустировали" - и что? Всё равно каждый сезон надо ставить обнову, т.к. старые версии не работают. Плюс сам вирус обновляется быстрее, чем "вакцины". Колоть по 2 раза в год "вакцину" от старой версии ̶г̶р̶и̶п̶п̶а̶ ковида - толку мало (кроме бесконечного распила бабла)
Если бы пипл увидел, что после "вакцины" не болеет - то сами бы пошли за уколом! Но "специалисты" нам таких результатов не демонстрируют, и даже не обещают
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 19 жов, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:........ Мнение "независимого эксперта по многим вопросам" Вкладчик1234:"Как раз все переболеют, получат иммунитет, и ковид пойдёт на спад. А перемогу запишут "вакцинам""
Пластинку поменять не хотите? Такие же разговоры были и летом: "Уже 40% (50? 60? больше?) переболели. У нас не будет, как в России". Куда пропали все переболевшие с железным "естественным иммунитетом"?