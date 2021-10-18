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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89
Мені вже зробили щеплення
61%
54
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:В чем причина,у кого какое мнение?
В перші хвилі перехворіло не стільки багато, як всі вважали, кожен свій чих або пук вважав короною. І до того ж, ця статистика (40%) народна, не офіційна. Тому ніякого колективного імунітету немає. Я можу сказати по росії, в мене там родня. Вони так саме вважали що все скінчилося. Теж ніхто не вакцинувався, ніяких обмежень, масок, карантинів (привіт прихильникам "природної імунізації") На початку цього року вони казали що все ж "хворіють багато" і вони вже перхворіли, у того температуру, у того кашель. А на початку цього літа почали хворіти по справжньому, лікарні з киснем, вдома валялися у ліжках конкретно. Виявилося, що ось він справжній ковід, а то були звичайні шмарклі. Взагалі картина жопаста вимальовується. Вже жовтень, а там оберти тільки нарощуються. Новий, більш заразний штам, ніж попередній, от і почало більше хворіти. Не було ніякого колективного імунітету, бо при тому штамі і його заразності не могло стільки перехворіти. Що нас чекає взимку, якщо наш шлях це повторення їхнього, я не знаю. У мене самого мати не хоче вакцинуватися.
пс. зараз там хер куди попадеш, навіть у магазин без довідки про вакцинацію (Башкартостан), але і без того народ різко відкинув бредняк модних дебілів і почав вакцинуватися. Хоча це вже не допомагає, трохи пізднувато.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:55

Прошу прощения, вчера был занят, пропустил.
Хроника приближения к 50. :)
За вчера 538 смертей.
За последние 7 дней 2996 смертей, т.е. среднесуточное среднее 328 смертей (на вчера 2110 и 301).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,56 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 9,37 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396.
Рекорд смертности за сутки был 17 апреля - 481 смерть. Резко переплюнули - сразу на 12%
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:56

  d44 написав:
  Hotab написав:В чем причина,у кого какое мнение?
В перші хвилі перехворіло не стільки багато, як всі вважали, кожен свій чих або пук вважав короною. І до того ж, ця статистика (40%) народна, не офіційна. Тому ніякого колективного імунітету немає. Я можу сказати по росії, в мене там родня. Вони так саме вважали що все скінчилося. Теж ніхто не вакцинувався, ніяких обмежень, масок, карантинів (привіт прихильникам "природної імунізації") На початку цього року вони казали що все ж "хворіють багато" і вони вже перхворіли, у того температуру, у того кашель. А на початку цього літа почали хворіти по справжньому, лікарні з киснем, вдома валялися у ліжках конкретно. Виявилося, що ось він справжній ковід, а то були звичайні шмарклі. Взагалі картина жопаста вимальовується. Вже жовтень, а там оберти тільки нарощуються. Новий, більш заразний штам, ніж попередній, от і почало більше хворіти. Не було ніякого колективного імунітету, бо при тому штамі і його заразності не могло стільки перехворіти. Що нас чекає взимку, якщо наш шлях це повторення їхнього, я не знаю. У мене самого мати не хоче вакцинуватися.

И кто-то ответит за то, что "специалисты" нагоняли волну "чувства тревоги" (кричали "волки-волки!") заранее, - чем вызвали недоверие к себе и "ковид-скептицизм"?
Вопрос риторический
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Честно говоря, просто обидно: потрачены миллиарды долларов и силы лучших ученых на разработку вакцины в рекордные сроки. И вместо благодарности и неукоснительного следования требованиям врачей и ученых - всякие разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько вокруг?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:00

  airmax78 написав:
  Успіх написав:Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!

Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи.

А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки?
Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи ще один член? :mrgreen:

Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям!
А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби?
Що тоді?

Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати!
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:02

  Вкладчик1234 написав:
  d44 написав:
  Hotab написав:В чем причина,у кого какое мнение?
В перші хвилі перехворіло не стільки багато, як всі вважали, кожен свій чих або пук вважав короною. І до того ж, ця статистика (40%) народна, не офіційна. Тому ніякого колективного імунітету немає. Я можу сказати по росії, в мене там родня. Вони так саме вважали що все скінчилося. Теж ніхто не вакцинувався, ніяких обмежень, масок, карантинів (привіт прихильникам "природної імунізації") На початку цього року вони казали що все ж "хворіють багато" і вони вже перхворіли, у того температуру, у того кашель. А на початку цього літа почали хворіти по справжньому, лікарні з киснем, вдома валялися у ліжках конкретно. Виявилося, що ось він справжній ковід, а то були звичайні шмарклі. Взагалі картина жопаста вимальовується. Вже жовтень, а там оберти тільки нарощуються. Новий, більш заразний штам, ніж попередній, от і почало більше хворіти. Не було ніякого колективного імунітету, бо при тому штамі і його заразності не могло стільки перехворіти. Що нас чекає взимку, якщо наш шлях це повторення їхнього, я не знаю. У мене самого мати не хоче вакцинуватися.

И кто-то ответит за то, что "специалисты" нагоняли волну "чувства тревоги" (кричали "волки-волки!") заранее, - чем вызвали недоверие к себе и "ковид-скептицизм"?
Вопрос риторический

Если бы ты и тебе подобные привились летом, когда все было спокойно - сейчас бы больницы всех городов Украины не были бы переполнены тяжелыми больными.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:04

  Успіх написав:
  airmax78 написав:
  Успіх написав:Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!

Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи.

А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки?
Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи ще один член? :mrgreen:

Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям!
А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби?
Що тоді?

Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати!

Когда заболеешь - лежи, пожалуйста, дома - не нагружай систему. В больнице можно еще какую-нибудь заразу подхватить. Пей настойку боярышника и прикладывай лист подорожника где болит - и все пройдет.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:05

  airmax78 написав:Честно говоря, просто обидно: потрачены миллиарды долларов и силы лучших ученых на разработку вакцины в рекордные сроки. И вместо благодарности и неукоснительного следования требованиям врачей и ученых - всякие длб*бы разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько дебилов вокруг?

Дослідження завершили, чи ні?
Перелік побочок кожної вакцини написали, чи ні?

Нехай доведуть справу/дослідження до кінця, а тоді вже будемо дякувати!
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:06

  Успіх написав:
  airmax78 написав:
  Успіх написав:Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!

Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи.

А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки?
Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи член? :mrgreen:

Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям!
А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби?
Що тоді?

Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати!

Да вопрос побочек - это даже второй вопрос.
Первый вопрос - эффективность "вакцин".
Вон Израиль, Британию и США (и не только) - "вакцинировали" и "бустировали" - и что? Всё равно каждый сезон надо ставить обнову, т.к. старые версии не работают.
Плюс сам вирус обновляется быстрее, чем "вакцины".
Колоть по 2 раза в год "вакцину" от старой версии ̶г̶р̶и̶п̶п̶а̶ ковида - толку мало (кроме бесконечного распила бабла)

Если бы пипл увидел, что после "вакцины" не болеет - то сами бы пошли за уколом! Но "специалисты" нам таких результатов не демонстрируют, и даже не обещают
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 19 жов, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:06

  Вкладчик1234 написав:........
Мнение "независимого эксперта по многим вопросам" Вкладчик1234:"Как раз все переболеют, получат иммунитет, и ковид пойдёт на спад. А перемогу запишут "вакцинам""


Пластинку поменять не хотите?
Такие же разговоры были и летом: "Уже 40% (50? 60? больше?) переболели. У нас не будет, как в России".
Куда пропали все переболевшие с железным "естественным иммунитетом"?
ЛАД
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