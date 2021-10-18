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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 39703971397239733974> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89 Мені вже зробили щеплення 61% 54 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 6% 5 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 89 Додано: Вів 19 жов, 2021 09:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире Hotab написав: В чем причина,у кого какое мнение? В чем причина,у кого какое мнение? В перші хвилі перехворіло не стільки багато, як всі вважали, кожен свій чих або пук вважав короною. І до того ж, ця статистика (40%) народна, не офіційна. Тому ніякого колективного імунітету немає. Я можу сказати по росії, в мене там родня. Вони так саме вважали що все скінчилося. Теж ніхто не вакцинувався, ніяких обмежень, масок, карантинів (привіт прихильникам "природної імунізації") На початку цього року вони казали що все ж "хворіють багато" і вони вже перхворіли, у того температуру, у того кашель. А на початку цього літа почали хворіти по справжньому, лікарні з киснем, вдома валялися у ліжках конкретно. Виявилося, що ось він справжній ковід, а то були звичайні шмарклі. Взагалі картина жопаста вимальовується. Вже жовтень, а там оберти тільки нарощуються. Новий, більш заразний штам, ніж попередній, от і почало більше хворіти. Не було ніякого колективного імунітету, бо при тому штамі і його заразності не могло стільки перехворіти. Що нас чекає взимку, якщо наш шлях це повторення їхнього, я не знаю. У мене самого мати не хоче вакцинуватися.

пс. зараз там хер куди попадеш, навіть у магазин без довідки про вакцинацію (Башкартостан), але і без того народ різко відкинув бредняк модних дебілів і почав вакцинуватися. Хоча це вже не допомагає, трохи пізднувато. В перші хвилі перехворіло не стільки багато, як всі вважали, кожен свій чих або пук вважав короною. І до того ж, ця статистика (40%) народна, не офіційна. Тому ніякого колективного імунітету немає. Я можу сказати по росії, в мене там родня. Вони так саме вважали що все скінчилося. Теж ніхто не вакцинувався, ніяких обмежень, масок, карантинів (привіт прихильникам "природної імунізації") На початку цього року вони казали що все ж "хворіють багато" і вони вже перхворіли, у того температуру, у того кашель. А на початку цього літа почали хворіти по справжньому, лікарні з киснем, вдома валялися у ліжках конкретно. Виявилося, що ось він справжній ковід, а то були звичайні шмарклі. Взагалі картина жопаста вимальовується. Вже жовтень, а там оберти тільки нарощуються. Новий, більш заразний штам, ніж попередній, от і почало більше хворіти. Не було ніякого колективного імунітету, бо при тому штамі і його заразності не могло стільки перехворіти. Що нас чекає взимку, якщо наш шлях це повторення їхнього, я не знаю. У мене самого мати не хоче вакцинуватися.пс. зараз там хер куди попадеш, навіть у магазин без довідки про вакцинацію (Башкартостан), але і без того народ різко відкинув бредняк модних дебілів і почав вакцинуватися. Хоча це вже не допомагає, трохи пізднувато. d44 Повідомлень: 97 З нами з: 07.03.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 09:55

Хроника приближения к 50.

За вчера 538 смертей.

За последние 7 дней 2996 смертей, т.е. среднесуточное среднее 328 смертей (на вчера 2110 и 301).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,56 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 9,37 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396.

Рекорд смертности за сутки был 17 апреля - 481 смерть. Резко переплюнули - сразу на 12% Прошу прощения, вчера был занят, пропустил.Хроника приближения к 50.За вчера 538 смертей.За последние 7 дней 2996 смертей, т.е. среднесуточное среднее 328 смертей (на вчера 2110 и 301).В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,56 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 9,37 смерти на 1 млн.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396.Рекорд смертности за сутки был 17 апреля - 481 смерть. Резко переплюнули - сразу на 12% ЛАД 2 Повідомлень: 20020 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 09:56 d44 написав: Hotab написав: В чем причина,у кого какое мнение? В чем причина,у кого какое мнение? В перші хвилі перехворіло не стільки багато, як всі вважали, кожен свій чих або пук вважав короною. І до того ж, ця статистика (40%) народна, не офіційна. Тому ніякого колективного імунітету немає. Я можу сказати по росії, в мене там родня. Вони так саме вважали що все скінчилося. Теж ніхто не вакцинувався, ніяких обмежень, масок, карантинів (привіт прихильникам "природної імунізації") На початку цього року вони казали що все ж "хворіють багато" і вони вже перхворіли, у того температуру, у того кашель. А на початку цього літа почали хворіти по справжньому, лікарні з киснем, вдома валялися у ліжках конкретно. Виявилося, що ось він справжній ковід, а то були звичайні шмарклі. Взагалі картина жопаста вимальовується. Вже жовтень, а там оберти тільки нарощуються. Новий, більш заразний штам, ніж попередній, от і почало більше хворіти. Не було ніякого колективного імунітету, бо при тому штамі і його заразності не могло стільки перехворіти. Що нас чекає взимку, якщо наш шлях це повторення їхнього, я не знаю. У мене самого мати не хоче вакцинуватися. В перші хвилі перехворіло не стільки багато, як всі вважали, кожен свій чих або пук вважав короною. І до того ж, ця статистика (40%) народна, не офіційна. Тому ніякого колективного імунітету немає. Я можу сказати по росії, в мене там родня. Вони так саме вважали що все скінчилося. Теж ніхто не вакцинувався, ніяких обмежень, масок, карантинів (привіт прихильникам "природної імунізації") На початку цього року вони казали що все ж "хворіють багато" і вони вже перхворіли, у того температуру, у того кашель. А на початку цього літа почали хворіти по справжньому, лікарні з киснем, вдома валялися у ліжках конкретно. Виявилося, що ось він справжній ковід, а то були звичайні шмарклі. Взагалі картина жопаста вимальовується. Вже жовтень, а там оберти тільки нарощуються. Новий, більш заразний штам, ніж попередній, от і почало більше хворіти. Не було ніякого колективного імунітету, бо при тому штамі і його заразності не могло стільки перехворіти. Що нас чекає взимку, якщо наш шлях це повторення їхнього, я не знаю. У мене самого мати не хоче вакцинуватися.

И кто-то ответит за то, что "специалисты" нагоняли волну "чувства тревоги" (кричали "волки-волки!") заранее, - чем вызвали недоверие к себе и "ковид-скептицизм"?

Вопрос риторический И кто-то ответит за то, что "специалисты" нагоняли волну "чувства тревоги" (кричали "волки-волки!") заранее, - чем вызвали недоверие к себе и "ковид-скептицизм"?Вопрос риторический Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15425 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8520 раз. Подякували: 4115 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 09:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире Честно говоря, просто обидно: потрачены миллиарды долларов и силы лучших ученых на разработку вакцины в рекордные сроки. И вместо благодарности и неукоснительного следования требованиям врачей и ученых - всякие разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько вокруг? airmax78 Повідомлень: 39771 З нами з: 25.10.12 Подякував: 940 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 10:00 airmax78 написав: Успіх написав: Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!! Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!

Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи. Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи.

А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки?

Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи ще один член?



Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям!

А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби?

Що тоді?



Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати! А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки?Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи ще один член?Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям!А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби?Що тоді?Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати! Успіх

Повідомлень: 1719 З нами з: 18.03.21 Подякував: 51 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 10:02 Вкладчик1234 написав: d44 написав: Hotab написав: В чем причина,у кого какое мнение? В чем причина,у кого какое мнение? В перші хвилі перехворіло не стільки багато, як всі вважали, кожен свій чих або пук вважав короною. І до того ж, ця статистика (40%) народна, не офіційна. Тому ніякого колективного імунітету немає. Я можу сказати по росії, в мене там родня. Вони так саме вважали що все скінчилося. Теж ніхто не вакцинувався, ніяких обмежень, масок, карантинів (привіт прихильникам "природної імунізації") На початку цього року вони казали що все ж "хворіють багато" і вони вже перхворіли, у того температуру, у того кашель. А на початку цього літа почали хворіти по справжньому, лікарні з киснем, вдома валялися у ліжках конкретно. Виявилося, що ось він справжній ковід, а то були звичайні шмарклі. Взагалі картина жопаста вимальовується. Вже жовтень, а там оберти тільки нарощуються. Новий, більш заразний штам, ніж попередній, от і почало більше хворіти. Не було ніякого колективного імунітету, бо при тому штамі і його заразності не могло стільки перехворіти. Що нас чекає взимку, якщо наш шлях це повторення їхнього, я не знаю. У мене самого мати не хоче вакцинуватися. В перші хвилі перехворіло не стільки багато, як всі вважали, кожен свій чих або пук вважав короною. І до того ж, ця статистика (40%) народна, не офіційна. Тому ніякого колективного імунітету немає. Я можу сказати по росії, в мене там родня. Вони так саме вважали що все скінчилося. Теж ніхто не вакцинувався, ніяких обмежень, масок, карантинів (привіт прихильникам "природної імунізації") На початку цього року вони казали що все ж "хворіють багато" і вони вже перхворіли, у того температуру, у того кашель. А на початку цього літа почали хворіти по справжньому, лікарні з киснем, вдома валялися у ліжках конкретно. Виявилося, що ось він справжній ковід, а то були звичайні шмарклі. Взагалі картина жопаста вимальовується. Вже жовтень, а там оберти тільки нарощуються. Новий, більш заразний штам, ніж попередній, от і почало більше хворіти. Не було ніякого колективного імунітету, бо при тому штамі і його заразності не могло стільки перехворіти. Що нас чекає взимку, якщо наш шлях це повторення їхнього, я не знаю. У мене самого мати не хоче вакцинуватися.

И кто-то ответит за то, что "специалисты" нагоняли волну "чувства тревоги" (кричали "волки-волки!") заранее, - чем вызвали недоверие к себе и "ковид-скептицизм"?

Вопрос риторический И кто-то ответит за то, что "специалисты" нагоняли волну "чувства тревоги" (кричали "волки-волки!") заранее, - чем вызвали недоверие к себе и "ковид-скептицизм"?Вопрос риторический

Если бы ты и тебе подобные привились летом, когда все было спокойно - сейчас бы больницы всех городов Украины не были бы переполнены тяжелыми больными. Если бы ты и тебе подобные привились летом, когда все было спокойно - сейчас бы больницы всех городов Украины не были бы переполнены тяжелыми больными. airmax78 Повідомлень: 39771 З нами з: 25.10.12 Подякував: 940 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 10:04 Успіх написав: airmax78 написав: Успіх написав: Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!! Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!

Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи. Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи.

А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки?

Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи ще один член?



Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям!

А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби?

Що тоді?



Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати! А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки?Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи ще один член?Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям!А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби?Що тоді?Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати!

Когда заболеешь - лежи, пожалуйста, дома - не нагружай систему. В больнице можно еще какую-нибудь заразу подхватить. Пей настойку боярышника и прикладывай лист подорожника где болит - и все пройдет. Когда заболеешь - лежи, пожалуйста, дома - не нагружай систему. В больнице можно еще какую-нибудь заразу подхватить. Пей настойку боярышника и прикладывай лист подорожника где болит - и все пройдет. airmax78 Повідомлень: 39771 З нами з: 25.10.12 Подякував: 940 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 10:05 airmax78 написав: Честно говоря, просто обидно: потрачены миллиарды долларов и силы лучших ученых на разработку вакцины в рекордные сроки. И вместо благодарности и неукоснительного следования требованиям врачей и ученых - всякие длб*бы разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько дебилов вокруг? Честно говоря, просто обидно:х - всякие длб*бы разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько дебилов вокруг?

Дослідження завершили, чи ні?

Перелік побочок кожної вакцини написали, чи ні?



Нехай доведуть справу/дослідження до кінця, а тоді вже будемо дякувати! Дослідження завершили, чи ні?Перелік побочок кожної вакцини написали, чи ні?Нехай доведуть справу/дослідження до кінця, а тоді вже будемо дякувати! Успіх

Повідомлень: 1719 З нами з: 18.03.21 Подякував: 51 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 10:06 Успіх написав: airmax78 написав: Успіх написав: Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!! Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!

Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи. Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи.

А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки?

Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи член?



Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям!

А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби?

Що тоді?



Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати! А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки?Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи член?Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям!А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби?Що тоді?Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати!

Да вопрос побочек - это даже второй вопрос.

Первый вопрос - эффективность "вакцин".

Вон Израиль, Британию и США (и не только) - "вакцинировали" и "бустировали" - и что? Всё равно каждый сезон надо ставить обнову, т.к. старые версии не работают.

Плюс сам вирус обновляется быстрее, чем "вакцины".

Колоть по 2 раза в год "вакцину" от старой версии ̶г̶р̶и̶п̶п̶а̶ ковида - толку мало (кроме бесконечного распила бабла)



Если бы пипл увидел, что после "вакцины" не болеет - то сами бы пошли за уколом! Но "специалисты" нам таких результатов не демонстрируют, и даже не обещают Да вопрос побочек - это даже второй вопрос.Первый вопрос - эффективность "вакцин".Вон Израиль, Британию и США (и не только) - "вакцинировали" и "бустировали" - и что? Всё равно каждый сезон надо ставить обнову, т.к. старые версии не работают.Плюс сам вирус обновляется быстрее, чем "вакцины".Колоть по 2 раза в год "вакцину" от старой версии ̶г̶р̶и̶п̶п̶а̶ ковида - толку мало (кроме бесконечного распила бабла)Если бы пипл увидел, что после "вакцины" не болеет - то сами бы пошли за уколом! Но "специалисты" нам таких результатов не демонстрируют, и даже не обещают Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 19 жов, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15425 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8520 раз. Подякували: 4115 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 10:06 Вкладчик1234 написав: ........

Мнение "независимого эксперта по многим вопросам" Вкладчик1234:"Как раз все переболеют, получат иммунитет, и ковид пойдёт на спад. А перемогу запишут "вакцинам"" ........Мнение "независимого эксперта по многим вопросам":"Как раз все переболеют, получат иммунитет, и ковид пойдёт на спад. А перемогу запишут "вакцинам""



Пластинку поменять не хотите?

Такие же разговоры были и летом: "Уже 40% (50? 60? больше?) переболели. У нас не будет, как в России".

Куда пропали все переболевшие с железным "естественным иммунитетом"? Пластинку поменять не хотите?Такие же разговоры были и летом: "Уже 40% (50? 60? больше?) переболели. У нас не будет, как в России".Куда пропали все переболевшие с железным "естественным иммунитетом"? ЛАД 2 Повідомлень: 20020 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 39703971397239733974> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7796 10592834

Gennadiy777 Вів 19 жов, 2021 09:09