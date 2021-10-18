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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3971397239733974>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89
Мені вже зробили щеплення
61%
54
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:08

  airmax78 написав:
  Успіх написав:[quote="531753 Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!

Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи.

А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки?
Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи ще один член? :mrgreen:

Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям!
А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби?
Що тоді?

Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати![/quote]


---------

Когда заболеешь - лежи, пожалуйста, дома - не нагружай систему. В больнице можно еще какую-нибудь заразу подхватить. Пей настойку боярышника и прикладывай лист подорожника где болит - и все пройдет.[/quote]

-----

Так я і кажу - ДОЗВОЛЬТЕ ПРИРОДІ ЗРОБИТИ СВІЙ ППИРОДНІЙ ВІДБІР!!!
НЕ ЗАВАЖАЙТЕ ЇЙ РОБИТИ СВОЮ СПРАВУ! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:11

  airmax78 написав:Честно говоря, просто обидно: потрачены миллиарды долларов и силы лучших ученых на разработку вакцины в рекордные сроки. И вместо благодарности и неукоснительного следования требованиям врачей и ученых - всякие длб*бы разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько дебилов вокруг?

Дебилы кругом. У самого есть немеряно знакомых и коллег "диссидентов". Ну или "горцев", называйте как угодно.
Ситуация в Италии на днях - запретили выходить на работу непривитым, благо, что таких осталось немного.
Кстати, наша "Дия" реально помогает там - там это называется "Грин пасс". Альтернатива - раз в два дня ПЦР, иначе в ресторан не пустят.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:13

ЛАД, Вы наверно меня с кем-то путаете.
1. Летом ковида у нас фактически не было. Кто болел? С апреля открылся пляжный сезон в Одессе, Бердянске, Затоке, Кирилловке, - и пока не закрылся, то и ковида не было.
2. "У нас не будет как в рф" - это наверно так называемые "патриоты" говорили. Я считаю, что у нас всё плюс-минус одинаково (уровень "диссидентства", медицины, организация карантинов и т.п.) , может даже с перевесом не в нашу пользу. Поэтому и результаты показываем где-то рядом
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А як же права і свобода громадян України?
А як же Конституція України?

Чи ми є раби?
Чи як колись - партія сказала.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:25

  Успіх написав:А як же права і свобода громадян України?
А як же Конституція України?

Чи ми є раби?
Чи як колись - партія сказала.... :mrgreen:

Характерный представитель "9 классов, без ВО". Я же не перепутал, да,Долярчик?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:27

  Успіх написав:..
Так я і кажу - ДОЗВОЛЬТЕ ПРИРОДІ ЗРОБИТИ СВІЙ ППИРОДНІЙ ВІДБІР!!!
НЕ ЗАВАЖАЙТЕ ЇЙ РОБИТИ СВОЮ СПРАВУ! :mrgreen:

Долярчик, если вы копыта откините, весь форум будет грустить по ювелирке. Не дайте Дарвину исправить свою ошибку, не нагружайте коечный фонд - сходите, сделайте прививку. Как бонус, получите по акции до конца года бесплатно 5G интернет со старлинка прямо в чип-антенну, будет всей семье раздавать.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:34

было-бы правильно ввести обязательную вакцинацию с возможностью отказа - НО

с пунктом - "если отказался от прививки, то и в случае тяжелого заболевания Ковидом - на койкоместо претендуешь в самую последнюю очередь (если будут места)"

и антивакцинаторам спокойнее, и разгрузится система
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  sequence написав:сходите, сделайте прививку

Та от я вже за крок до......... перевороту думок :D :mrgreen:
  sequence написав:Как бонус, получите по акции до конца года бесплатно 5G интернет со старлинка прямо в чип-антенну, будет всей семье раздавать.
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Перелік побочок кожної вакцини написали, чи ні?
Якщо хтось прочитає папірець який є у кожній коробочці з пігулками, то буде здивований, бо там написана побочка до кожної частини, системи нашого організму, кровотворної, нервової, шлункової і тд. У всіх ліках. Вони поділені на "часто", "рідко" Немає таких де немає (де б виробник не прикрив себе) побочки взагалі, жодних ліків немає. Просто там є приміточка один чи менше випадок на 100000, один на 10000..., щось таке. У всіх ліках означені побочки на любий наш дорогоцінний орган. Скрізь означене що може статся щось, що потребує невідкладного втручання лікарів. Це тебе влаштовує?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:42

  sequence написав:
  airmax78 написав:Честно говоря, просто обидно: потрачены миллиарды долларов и силы лучших ученых на разработку вакцины в рекордные сроки. И вместо благодарности и неукоснительного следования требованиям врачей и ученых - всякие длб*бы разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько дебилов вокруг?

Дебилы кругом. У самого есть немеряно знакомых и коллег "диссидентов". Ну или "горцев", называйте как угодно.
Ситуация в Италии на днях - запретили выходить на работу непривитым, благо, что таких осталось немного.
Кстати, наша "Дия" реально помогает там - там это называется "Грин пасс". Альтернатива - раз в два дня ПЦР, иначе в ресторан не пустят.

Летом уговаривал коллегу сделать прививку. Та же нудная куйня: "прививка не проверена, а что если побочные эффекты и т.п.". Зараза настигла в глухом селе под Львовом. Тяжело болеет уже 18 дней. Побоялась побочных эффектов от прививки - теперь изучает побочные эффекты от ковидлы. А там их вагон и маленькая тележка.
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