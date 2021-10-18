Успіх написав:[quote="531753 Влітку було в рази менше вакцинованих, але щось і хворих - теж було в рази менше!!!
Долярчик, не напрягай моск. Если тебе ученые и врачи говорят - прививайся, то заткнись и прививайся, а не демагогию разводи.
А вони вже завершили дослідження на рахунок побочки? Вони ГАРАНТУЮТЬ/ВІДПОВІДАЮТЬ за свою вакцину, що через нанадцять років та вакцина не дасть побочки, накшталт, що виросте третій сосок, чи ще один член?
Звичайно, я приколююсь і в таку куйню не вірю на 99%, але це МОЄ ЗДОРОВ'Я І Я ХОЧУ ГАРАНТІЙ, а не експериментів над моїм здоров'ям! А може та вакцина дає ускладнення на інші хвороби? Що тоді?
Так що нехай спочатку завершать дослідження, напишуть всі побочки, а тоді вже можна і ПРИМУСОВО вакцинувати![/quote]
---------
Когда заболеешь - лежи, пожалуйста, дома - не нагружай систему. В больнице можно еще какую-нибудь заразу подхватить. Пей настойку боярышника и прикладывай лист подорожника где болит - и все пройдет.[/quote]
-----
Так я і кажу - ДОЗВОЛЬТЕ ПРИРОДІ ЗРОБИТИ СВІЙ ППИРОДНІЙ ВІДБІР!!! НЕ ЗАВАЖАЙТЕ ЇЙ РОБИТИ СВОЮ СПРАВУ!
airmax78 написав:Честно говоря, просто обидно: потрачены миллиарды долларов и силы лучших ученых на разработку вакцины в рекордные сроки. И вместо благодарности и неукоснительного следования требованиям врачей и ученых - всякие длб*бы разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько дебилов вокруг?
Дебилы кругом. У самого есть немеряно знакомых и коллег "диссидентов". Ну или "горцев", называйте как угодно. Ситуация в Италии на днях - запретили выходить на работу непривитым, благо, что таких осталось немного. Кстати, наша "Дия" реально помогает там - там это называется "Грин пасс". Альтернатива - раз в два дня ПЦР, иначе в ресторан не пустят.
ЛАД, Вы наверно меня с кем-то путаете. 1. Летом ковида у нас фактически не было. Кто болел? С апреля открылся пляжный сезон в Одессе, Бердянске, Затоке, Кирилловке, - и пока не закрылся, то и ковида не было. 2. "У нас не будет как в рф" - это наверно так называемые "патриоты" говорили. Я считаю, что у нас всё плюс-минус одинаково (уровень "диссидентства", медицины, организация карантинов и т.п.) , может даже с перевесом не в нашу пользу. Поэтому и результаты показываем где-то рядом
Успіх написав:.. Так я і кажу - ДОЗВОЛЬТЕ ПРИРОДІ ЗРОБИТИ СВІЙ ППИРОДНІЙ ВІДБІР!!! НЕ ЗАВАЖАЙТЕ ЇЙ РОБИТИ СВОЮ СПРАВУ!
Долярчик, если вы копыта откините, весь форум будет грустить по ювелирке. Не дайте Дарвину исправить свою ошибку, не нагружайте коечный фонд - сходите, сделайте прививку. Как бонус, получите по акции до конца года бесплатно 5G интернет со старлинка прямо в чип-антенну, будет всей семье раздавать.
Успіх написав:Перелік побочок кожної вакцини написали, чи ні?
Якщо хтось прочитає папірець який є у кожній коробочці з пігулками, то буде здивований, бо там написана побочка до кожної частини, системи нашого організму, кровотворної, нервової, шлункової і тд. У всіх ліках. Вони поділені на "часто", "рідко" Немає таких де немає (де б виробник не прикрив себе) побочки взагалі, жодних ліків немає. Просто там є приміточка один чи менше випадок на 100000, один на 10000..., щось таке. У всіх ліках означені побочки на любий наш дорогоцінний орган. Скрізь означене що може статся щось, що потребує невідкладного втручання лікарів. Це тебе влаштовує?
airmax78 написав:Честно говоря, просто обидно: потрачены миллиарды долларов и силы лучших ученых на разработку вакцины в рекордные сроки. И вместо благодарности и неукоснительного следования требованиям врачей и ученых - всякие длб*бы разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько дебилов вокруг?
Дебилы кругом. У самого есть немеряно знакомых и коллег "диссидентов". Ну или "горцев", называйте как угодно. Ситуация в Италии на днях - запретили выходить на работу непривитым, благо, что таких осталось немного. Кстати, наша "Дия" реально помогает там - там это называется "Грин пасс". Альтернатива - раз в два дня ПЦР, иначе в ресторан не пустят.
Летом уговаривал коллегу сделать прививку. Та же нудная куйня: "прививка не проверена, а что если побочные эффекты и т.п.". Зараза настигла в глухом селе под Львовом. Тяжело болеет уже 18 дней. Побоялась побочных эффектов от прививки - теперь изучает побочные эффекты от ковидлы. А там их вагон и маленькая тележка.