Додано: Вів 19 жов, 2021 11:19

Успіх

Государство Украина не имеет права заставить вас сделать вакцинацию от Ковида и это жирный + для лично вас.



Но государство Украина имеет право и обязано защитить всех своих граждан от таких, как вы путем запрета посещать определенные места, магазины, транспорт... и это жирный - для вас.



Пряники закончились, остался только кнут!



И я уже писал на ветке, как после 3 смертей за 2 дня в моем поселке (один из которых не признавал ни Ковид, ни маски) все, абсолютно без принуждения, стали носить маски везде и правильно надетыми.



Битие (не "бытие") рождает сознание!