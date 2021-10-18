yanyura написав:За отсутствие подтверждения о вакцинации вас, как покупателя, штрафовать не будут. Штрафовать будут хозяина магазина/заведения,
А я і є господар/власник/директор/продавець/консультант/замовлювач товару/розставляч товару на полиці/іноді вантажник-доносювач товару на торгову точку/касир/бухгалтер/прибиральник/та і просто ФОП в одній особі!
спокійно Порушники карантину. У Львові затвердили протокол для перевірки закладів на дотримання нових карантинних вимог. Уже близько 20 закладів попереджені про порушення карантинних правил, однак наразі проти них не вводили штрафів. https://tvoemisto.tv/news/lviv_zhyve_za ... 24221.html
ЛАД написав:Элементарно, но не реально. Какие зоны были бы возможны летом или в сентябре при низкой заболеваемости? Какая "постанова о недопуске" в стране, где больше половины (60%? 70%) были против вакцин?
Ну да на такие шаги нужны железные яйки, не побояться уронить рейтинги, зато спасти сотни тысяч жизней... но то как-нибудь потом в ДРУГОЙ Украине.
При таком соотношении ваксов и антиваксов никакие "яйки" не помогут. Постановления просто не будут выполнены, а такие как человек-муха полезут на баррикады и добьются их отмены.
ЛАД написав:Элементарно, но не реально. Какие зоны были бы возможны летом или в сентябре при низкой заболеваемости? Какая "постанова о недопуске" в стране, где больше половины (60%? 70%) были против вакцин?
Ну да на такие шаги нужны железные яйки, не побояться уронить рейтинги, зато спасти сотни тысяч жизней... но то как-нибудь потом в ДРУГОЙ Украине.
При таком соотношении ваксов и антиваксов никакие "яйки" не помогут. Постановления просто не будут выполнены, а такие как человек-муха полезут на баррикады и добьются их отмены.
Вангую мінус півляма населення України за календарний рік після вакцинації. Запам"ятайте цей твіт
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 жов, 2021 11:24, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:Элементарно, принимается постанова кабмина ЛЕТОМ о недопуске невакцинированных на работу, в транспорт, в кафешки/рестораны и т.д. Вводить зоны РАНЬШЕ, ДО ТОГО как захлебнется система. Все элементарно, но это ж рейтинги и видосики не альо
І я кажу - треба було влітку, наприклад, в червні - видати наказ/постанову, що з 1го вересня(чи жовтня) буде повна заборона невакцинованих працювати! Все. Легко і просто! А то шмарклі жували, жували.... - а тепер дали 3-4 щоб вакцинуватись. В результаті - черги на вакцинацію(а це ж скупчення людей ) і маса озлоблених людей, яких ущемляють права!
_Mykola_ написав:Элементарно, принимается постанова кабмина ЛЕТОМ о недопуске невакцинированных на работу, в транспорт, в кафешки/рестораны и т.д. Вводить зоны РАНЬШЕ, ДО ТОГО как захлебнется система. Все элементарно, но это ж рейтинги и видосики не альо
І я кажу - треба було влітку, наприклад, в червні - видати наказ/постанову, що з 1го вересня(чи жовтня) буде повна заборона невакцинованих працювати! Все. Легко і просто! А то шмарклі жували, жували.... - а тепер дали 3-4 щоб вакцинуватись. В результаті - черги на вакцинацію(а це ж скупчення людей ) і маса озлоблених людей, яких ущемляють права!
Влітку було б не менше. Но у них было бы время протестовать и добиться отмены. Почитайте сегодняшние посты Мухи.
flyman Я так розумію - ти з нас усіх (виживших) будеш самий останній вакцинуватись, коли вже і в міський ГТ не будуть пускати без довідки? Бо я от ще не вакцинувався, але вже за крок - бо стрьомно сидіти за своїм прилавком і хвилюватись -"зайдуть, чи не зайдуть придурки з перевіркою"
_Mykola_ написав:Элементарно, принимается постанова кабмина ЛЕТОМ о недопуске невакцинированных на работу, в транспорт, в кафешки/рестораны и т.д. Вводить зоны РАНЬШЕ, ДО ТОГО как захлебнется система. Все элементарно, но это ж рейтинги и видосики не альо
І я кажу - треба було влітку, наприклад, в червні - видати наказ/постанову, що з 1го вересня(чи жовтня) буде повна заборона невакцинованих працювати! Все. Легко і просто! А то шмарклі жували, жували.... - а тепер дали 3-4 щоб вакцинуватись. В результаті - черги на вакцинацію(а це ж скупчення людей ) і маса озлоблених людей, яких ущемляють права!
И что бы это изменило? -- все вильнолюды (точно так же, как с "налоговой амнистией") ждали бы ровно до 31-го августа (или 30 сентября) -- "авось пронесет и отменят наказ/постанову". Для остальных были примеры всяких Италий/Германий/Франций -- было отлично понятно к чему все идет...