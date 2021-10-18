RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 397339743975397639773978>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:16

  Успіх написав:
  yanyura написав:За отсутствие подтверждения о вакцинации вас, как покупателя, штрафовать не будут. Штрафовать будут хозяина магазина/заведения,

А я і є господар/власник/директор/продавець/консультант/замовлювач товару/розставляч товару на полиці/іноді вантажник-доносювач товару на торгову точку/касир/бухгалтер/прибиральник/та і просто ФОП в одній особі! 8) :mrgreen:


спокійно
Порушники карантину. У Львові затвердили протокол для перевірки закладів на дотримання нових карантинних вимог. Уже близько 20 закладів попереджені про порушення карантинних правил, однак наразі проти них не вводили штрафів.
https://tvoemisto.tv/news/lviv_zhyve_za ... 24221.html
jump
 
Повідомлень: 3614
З нами з: 18.08.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:19

Успіх
Государство Украина не имеет права заставить вас сделать вакцинацию от Ковида и это жирный + для лично вас.

Но государство Украина имеет право и обязано защитить всех своих граждан от таких, как вы путем запрета посещать определенные места, магазины, транспорт... и это жирный - для вас.

Пряники закончились, остался только кнут!

И я уже писал на ветке, как после 3 смертей за 2 дня в моем поселке (один из которых не признавал ни Ковид, ни маски) все, абсолютно без принуждения, стали носить маски везде и правильно надетыми.

Битие (не "бытие") рождает сознание!
yanyura
 
Повідомлень: 6239
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1948 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:19

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Элементарно, но не реально.
Какие зоны были бы возможны летом или в сентябре при низкой заболеваемости?
Какая "постанова о недопуске" в стране, где больше половины (60%? 70%) были против вакцин?

Ну да на такие шаги нужны железные яйки, не побояться уронить рейтинги, зато спасти сотни тысяч жизней... но то как-нибудь потом в ДРУГОЙ Украине.

При таком соотношении ваксов и антиваксов никакие "яйки" не помогут. Постановления просто не будут выполнены, а такие как человек-муха полезут на баррикады и добьются их отмены.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20029
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4882 раз.
Подякували: 4513 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:21

  yanyura написав:Успіх
Государство Украина не имеет права заставить вас сделать вакцинацию от Ковида и это жирный + для лично вас.

Но государство Украина имеет право и обязано защитить всех своих граждан от таких, как вы путем запрета посещать определенные места, магазины, транспорт... и это жирный - для вас.

Пряники закончились, остался только кнут!

И я уже писал на ветке, как после 3 смертей за 2 дня в моем поселке (один из которых не признавал ни Ковид, ни маски) все, абсолютно без принуждения, стали носить маски везде и правильно надетыми.

Битие (не "бытие") рождает сознание!

держава захищає сама себе і то не завжди,
не тре байок про "турботу про всіх громадян"

30 років такої турботи і мінус 20 млн населення,
Гітлер і Сталін курять нервово збоку
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26268
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:23

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Элементарно, но не реально.
Какие зоны были бы возможны летом или в сентябре при низкой заболеваемости?
Какая "постанова о недопуске" в стране, где больше половины (60%? 70%) были против вакцин?

Ну да на такие шаги нужны железные яйки, не побояться уронить рейтинги, зато спасти сотни тысяч жизней... но то как-нибудь потом в ДРУГОЙ Украине.

При таком соотношении ваксов и антиваксов никакие "яйки" не помогут. Постановления просто не будут выполнены, а такие как человек-муха полезут на баррикады и добьются их отмены.

Вангую мінус півляма населення України за календарний рік після вакцинації.
Запам"ятайте цей твіт
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 жов, 2021 11:24, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26268
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:24

Re: Эпидемия коронавируса в #ж***

  _Mykola_ написав:Элементарно, принимается постанова кабмина ЛЕТОМ о недопуске невакцинированных на работу, в транспорт, в кафешки/рестораны и т.д.
Вводить зоны РАНЬШЕ, ДО ТОГО как захлебнется система.
Все элементарно, но это ж рейтинги и видосики не альо

І я кажу - треба було влітку, наприклад, в червні - видати наказ/постанову, що з 1го вересня(чи жовтня) буде повна заборона невакцинованих працювати! Все. Легко і просто!
А то шмарклі жували, жували.... - а тепер дали 3-4 щоб вакцинуватись.
В результаті - черги на вакцинацію(а це ж скупчення людей ;) ) і маса озлоблених людей, яких ущемляють права!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 18.03.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:29

  flyman написав:
  yanyura написав:Успіх
Государство Украина не имеет права заставить вас сделать вакцинацию от Ковида и это жирный + для лично вас.

Но государство Украина имеет право и обязано защитить всех своих граждан от таких, как вы путем запрета посещать определенные места, магазины, транспорт... и это жирный - для вас.

Пряники закончились, остался только кнут!

И я уже писал на ветке, как после 3 смертей за 2 дня в моем поселке (один из которых не признавал ни Ковид, ни маски) все, абсолютно без принуждения, стали носить маски везде и правильно надетыми.

Битие (не "бытие") рождает сознание!

держава захищає сама себе і то не завжди,
не тре байок про "турботу про всіх громадян"

30 років такої турботи і мінус 20 млн населення,
Гітлер і Сталін курять нервово збоку

На маски, антисептики, кисролод и т.д. денег нет - а на "вакцины" аж бегом! Да ещё и санкции за несогласие
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15426
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8523 раз.
Подякували: 4116 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:31

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:Элементарно, принимается постанова кабмина ЛЕТОМ о недопуске невакцинированных на работу, в транспорт, в кафешки/рестораны и т.д.
Вводить зоны РАНЬШЕ, ДО ТОГО как захлебнется система.
Все элементарно, но это ж рейтинги и видосики не альо

І я кажу - треба було влітку, наприклад, в червні - видати наказ/постанову, що з 1го вересня(чи жовтня) буде повна заборона невакцинованих працювати! Все. Легко і просто!
А то шмарклі жували, жували.... - а тепер дали 3-4 щоб вакцинуватись.
В результаті - черги на вакцинацію(а це ж скупчення людей ;) ) і маса озлоблених людей, яких ущемляють права!

Влітку було б не менше. Но у них было бы время протестовать и добиться отмены. Почитайте сегодняшние посты Мухи.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20029
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4882 раз.
Подякували: 4513 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:31

flyman
Я так розумію - ти з нас усіх (виживших) :D будеш самий останній вакцинуватись, коли вже і в міський ГТ не будуть пускати без довідки?
Бо я от ще не вакцинувався, але вже за крок :roll: - бо стрьомно сидіти за своїм прилавком і хвилюватись -"зайдуть, чи не зайдуть придурки з перевіркою" :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 18.03.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:31

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:Элементарно, принимается постанова кабмина ЛЕТОМ о недопуске невакцинированных на работу, в транспорт, в кафешки/рестораны и т.д.
Вводить зоны РАНЬШЕ, ДО ТОГО как захлебнется система.
Все элементарно, но это ж рейтинги и видосики не альо

І я кажу - треба було влітку, наприклад, в червні - видати наказ/постанову, що з 1го вересня(чи жовтня) буде повна заборона невакцинованих працювати! Все. Легко і просто!
А то шмарклі жували, жували.... - а тепер дали 3-4 щоб вакцинуватись.
В результаті - черги на вакцинацію(а це ж скупчення людей ;) ) і маса озлоблених людей, яких ущемляють права!

И что бы это изменило? -- все вильнолюды (точно так же, как с "налоговой амнистией") ждали бы ровно до 31-го августа (или 30 сентября) -- "авось пронесет и отменят наказ/постанову". Для остальных были примеры всяких Италий/Германий/Франций -- было отлично понятно к чему все идет...
_hunter
 
Повідомлень: 5175
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 397339743975397639773978>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, ЛАД і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 778, 779, 780
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7797 10600879
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 11:03
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18524)
19.10.2021 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.