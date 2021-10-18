_Mykola_ написав:Элементарно, принимается постанова кабмина ЛЕТОМ о недопуске невакцинированных на работу, в транспорт, в кафешки/рестораны и т.д. Вводить зоны РАНЬШЕ, ДО ТОГО как захлебнется система. Все элементарно, но это ж рейтинги и видосики не альо
І я кажу - треба було влітку, наприклад, в червні - видати наказ/постанову, що з 1го вересня(чи жовтня) буде повна заборона невакцинованих працювати! Все. Легко і просто! А то шмарклі жували, жували.... - а тепер дали 3-4 щоб вакцинуватись. В результаті - черги на вакцинацію(а це ж скупчення людей ) і маса озлоблених людей, яких ущемляють права!
тебе дивує, що влада як завжди свій пройоп зганяє на пересічених але тут прописані на форумі агітори, в них антиваки винні
Успіх написав:flyman Я так розумію - ти з нас усіх (виживших) будеш самий останній вакцинуватись, коли вже і в міський ГТ не будуть пускати без довідки? Бо я от ще не вакцинувався, але вже за крок - бо стрьомно сидіти за своїм прилавком і хвилюватись -"зайдуть, чи не зайдуть придурки з перевіркою"
Вкладчик1234 написав:...... На маски, антисептики, кисролод и т.д. денег нет - а на "вакцины" аж бегом! Да ещё и санкции за несогласие
Ну нельзя же быть таким занудой! Я же уже писал Вам: "У тебя скучное лицо тебе никто денег не даст". Вам не хватанет денег на маски? Из-за этого не носите? Антисептики, как выяснилось, не нужны. Кислорода в нормальное время хватает. И если бы не пропаганда вашей компании не было бы таких пиков и хватало бы и сейчас. Или предлагаете держать постоянно места, оборудованные кислородом, в количестве в 5-10 (больше?) раз, превышающем требуемое в обычное время? Обратитесь к Будивельнику, он объяснит Вам экономическую эффективность такого мероприятия. Неужели не надоело пургу нести?
_hunter написав:авось пронесет и отменят наказ/постанову".
Совершенно верно. Как и бляхерам ставили сроки раз 5 и отменяли. Потому сразу большой дылдо - и Будивельнык наперегонки обошел Успиха на несколько дней , Флер мужа повела за хобот и так далее. Только через звездюлину, только хардкор!!
_hunter написав:авось пронесет и отменят наказ/постанову".
Совершенно верно. Как и бляхерам ставили сроки раз 5 и отменяли. Потому сразу большой дылдо - и Будивельнык наперегонки обошел Успиха на несколько дней , Флер мужа повела за хобот и так далее. Только через звездюлину, только хардкор!!
а може флер хоче щоб в мужа було напіошосту? як такий варіант?
yanyura написав:За отсутствие подтверждения о вакцинации вас, как покупателя, штрафовать не будут. Штрафовать будут хозяина магазина/заведения,
А я і є господар/власник/директор/продавець/консультант/замовлювач товару/розставляч товару на полиці/іноді вантажник-доносювач товару на торгову точку/касир/бухгалтер/прибиральник/та і просто ФОП в одній особі!
спокійно Порушники карантину. У Львові затвердили протокол для перевірки закладів на дотримання нових карантинних вимог. Уже близько 20 закладів попереджені про порушення карантинних правил, однак наразі проти них не вводили штрафів. https://tvoemisto.tv/news/lviv_zhyve_za ... 24221.html
Ви трохи заспокоїли, але чи надовго це? А завтра/післязавтра візьмуть і почнуть кошмарити
_hunter написав:авось пронесет и отменят наказ/постанову".
Совершенно верно. Как и бляхерам ставили сроки раз 5 и отменяли. Потому сразу большой дылдо - и Будивельнык наперегонки обошел Успиха на несколько дней , Флер мужа повела за хобот и так далее. Только через звездюлину, только хардкор!!
а може флер хоче щоб в мужа було напіошосту? як такий варіант?
Вы, как уже скоро единственный ярый непобедимый антивакс , ждёте,что она по безнадеге обратится к вам??? Она разве не знает, что вы и до вакцинации не того?
Вангую мінус півляма населення України за календарний рік після вакцинації. Запам"ятайте цей твіт
После сегодняшнего падения доллара до 26.30 жду сокращения населения на полляма.Саязь примерно такая же.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 жов, 2021 11:51, всього редагувалось 2 разів.