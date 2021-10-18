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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39743975397639773978>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:33

  flyman написав:.....
Вангую мінус півляма населення України за календарний рік після вакцинації.
Запам"ятайте цей твіт

Запам'ятаємо. Хоча нічого цікавого.
А сколько будет/было бы без вакцинации?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:35

Львов.

фоторепортаж
«Провакцинувалися навіть ті, хто був проти». Як працює сьогодні центр вакцинації у «Форумі»
18 Жовтня 2021

https://tvoemisto.tv/news/provaktsynuva ... 24212.html

Официоз
Зображення
(взято с https://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_poyas ... 24207.html)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:41

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:Элементарно, принимается постанова кабмина ЛЕТОМ о недопуске невакцинированных на работу, в транспорт, в кафешки/рестораны и т.д.
Вводить зоны РАНЬШЕ, ДО ТОГО как захлебнется система.
Все элементарно, но это ж рейтинги и видосики не альо

І я кажу - треба було влітку, наприклад, в червні - видати наказ/постанову, що з 1го вересня(чи жовтня) буде повна заборона невакцинованих працювати! Все. Легко і просто!
А то шмарклі жували, жували.... - а тепер дали 3-4 щоб вакцинуватись.
В результаті - черги на вакцинацію(а це ж скупчення людей ;) ) і маса озлоблених людей, яких ущемляють права!

тебе дивує, що влада як завжди свій пройоп зганяє на пересічених
але тут прописані на форумі агітори, в них антиваки винні
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:43

  Успіх написав:flyman
Я так розумію - ти з нас усіх (виживших) :D будеш самий останній вакцинуватись, коли вже і в міський ГТ не будуть пускати без довідки?
Бо я от ще не вакцинувався, але вже за крок :roll: - бо стрьомно сидіти за своїм прилавком і хвилюватись -"зайдуть, чи не зайдуть придурки з перевіркою" :roll:

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:44

  Вкладчик1234 написав:......
На маски, антисептики, кисролод и т.д. денег нет - а на "вакцины" аж бегом! Да ещё и санкции за несогласие

Ну нельзя же быть таким занудой!
Я же уже писал Вам: "У тебя скучное лицо тебе никто денег не даст".
Вам не хватанет денег на маски? Из-за этого не носите?
Антисептики, как выяснилось, не нужны.
Кислорода в нормальное время хватает. И если бы не пропаганда вашей компании не было бы таких пиков и хватало бы и сейчас. Или предлагаете держать постоянно места, оборудованные кислородом, в количестве в 5-10 (больше?) раз, превышающем требуемое в обычное время?
Обратитесь к Будивельнику, он объяснит Вам экономическую эффективность такого мероприятия.
Неужели не надоело пургу нести? :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:авось пронесет и отменят наказ/постанову".

Совершенно верно. Как и бляхерам ставили сроки раз 5 и отменяли. Потому сразу большой дылдо - и Будивельнык наперегонки обошел Успиха на несколько дней , Флер мужа повела за хобот и так далее. Только через звездюлину, только хардкор!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Завтра в Киеве закрывают некоторые больницы на Ковид. У меня тесть тупо не попадает завтра на плановую операцию в 10й.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:47

  Hotab написав:
  _hunter написав:авось пронесет и отменят наказ/постанову".

Совершенно верно. Как и бляхерам ставили сроки раз 5 и отменяли. Потому сразу большой дылдо - и Будивельнык наперегонки обошел Успиха на несколько дней , Флер мужа повела за хобот и так далее. Только через звездюлину, только хардкор!!

а може флер хоче щоб в мужа було напіошосту? як такий варіант?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:48

  jump написав:
  Успіх написав:
  yanyura написав:За отсутствие подтверждения о вакцинации вас, как покупателя, штрафовать не будут. Штрафовать будут хозяина магазина/заведения,

А я і є господар/власник/директор/продавець/консультант/замовлювач товару/розставляч товару на полиці/іноді вантажник-доносювач товару на торгову точку/касир/бухгалтер/прибиральник/та і просто ФОП в одній особі! 8) :mrgreen:


спокійно
Порушники карантину. У Львові затвердили протокол для перевірки закладів на дотримання нових карантинних вимог. Уже близько 20 закладів попереджені про порушення карантинних правил, однак наразі проти них не вводили штрафів.
https://tvoemisto.tv/news/lviv_zhyve_za ... 24221.html

Ви трохи заспокоїли, але чи надовго це?
А завтра/післязавтра візьмуть і почнуть кошмарити :roll:

Ви - вакцинувались? :wink: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:49

  flyman написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:авось пронесет и отменят наказ/постанову".

Совершенно верно. Как и бляхерам ставили сроки раз 5 и отменяли. Потому сразу большой дылдо - и Будивельнык наперегонки обошел Успиха на несколько дней , Флер мужа повела за хобот и так далее. Только через звездюлину, только хардкор!!

а може флер хоче щоб в мужа було напіошосту? як такий варіант?

Вы, как уже скоро единственный ярый непобедимый антивакс , ждёте,что она по безнадеге обратится к вам???
Она разве не знает, что вы и до вакцинации не того?
Вангую мінус півляма населення України за календарний рік після вакцинації.
Запам"ятайте цей твіт


После сегодняшнего падения доллара до 26.30 жду сокращения населения на полляма.Саязь примерно такая же.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 жов, 2021 11:51, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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