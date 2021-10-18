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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3975397639773978>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:50

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Совершенно верно. Как и бляхерам ставили сроки раз 5 и отменяли. Потому сразу большой дылдо - и Будивельнык наперегонки обошел Успиха на несколько дней , Флер мужа повела за хобот и так далее. Только через звездюлину, только хардкор!!

а може флер хоче щоб в мужа було напіошосту? як такий варіант?

Вы, как уже скоро единственный ярый непобедимый антивакс , ждёте,что она по безнадеге обратится к вам???
Она разве не знает, что вы и до вакцинации не того?

якщо б не того, то було би пох
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

перемога!?
https://news.finance.ua/ua/news/-/502206/u-kmda-nazvaly-datu-koly-v-kyyevi-uvimknut-opalennya
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:59

  sequence написав:Завтра в Киеве закрывают некоторые больницы на Ковид. У меня тесть тупо не попадает завтра на плановую операцию в 10й.

В больницах ПЦ. Врачи валятся с ног. В 4й уже минимум 3 отделения превратились в ковидные и мест нет. Контингент - антипрививочники.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:01

  Успіх написав:Ви трохи заспокоїли, але чи надовго це?
А завтра/післязавтра візьмуть і почнуть кошмарити :roll:

Это местные (Львовские) ограничения, которые действуют пока Львов официально не вошел в "красную" зону. Когда войдет, будут действовать уже другие:
Зображення
Взято с оффсайта МОЗ - https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody

Специально для вас выделил рамкой (черное + красное). Только вам решать - работать или закрыться.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 19 жов, 2021 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:01

  airmax78 написав:
  sequence написав:Завтра в Киеве закрывают некоторые больницы на Ковид. У меня тесть тупо не попадает завтра на плановую операцию в 10й.

В больницах ПЦ. Врачи валятся с ног. В 4й уже минимум 3 отделения превратились в ковидные и мест нет. Контингент - антипрививочники.

"Зайцев" самых слабых Вовк "Ковид" отлавливает. "Омолодження нації, воно не тільки шкідливо,а навіть трохи корисно", казав Будівельник.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:30 років такої турботи і мінус 20 млн населення,
Гітлер і Сталін курять нервово збоку
Цікаво, скільки б збігло з срср назавжди, якби була можливість :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:15

  airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.

піздно пити борожомі, коли нирки відмовили... аналогічно із вакцином всього і всіх
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:16

А тем временем спасибо антиваксам.
Какая-нибудь Флер грустно посмотрела на фото Эйфелевой башни. Но пенять нужно только на себя.

https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/18/7310836/
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 жов, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:18

  flyman написав:
  airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.

піздно пити борожомі, коли нирки відмовили... аналогічно із вакцином всього і всіх

Ну что за ПЦ? Ну вот же Израиль, статистика: 90% попавших в больницы с осложнениями - невакцинированные. Ну что еще надо доказывать? Просто пойти блд и привиться.
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