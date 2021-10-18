Hotab написав:Совершенно верно. Как и бляхерам ставили сроки раз 5 и отменяли. Потому сразу большой дылдо - и Будивельнык наперегонки обошел Успиха на несколько дней , Флер мужа повела за хобот и так далее. Только через звездюлину, только хардкор!!
а може флер хоче щоб в мужа було напіошосту? як такий варіант?
Вы, как уже скоро единственный ярый непобедимый антивакс , ждёте,что она по безнадеге обратится к вам??? Она разве не знает, что вы и до вакцинации не того?
Успіх написав:Ви трохи заспокоїли, але чи надовго це? А завтра/післязавтра візьмуть і почнуть кошмарити
Это местные (Львовские) ограничения, которые действуют пока Львов официально не вошел в "красную" зону. Когда войдет, будут действовать уже другие: Взято с оффсайта МОЗ - https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody
Специально для вас выделил рамкой (черное + красное). Только вам решать - работать или закрыться.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 19 жов, 2021 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.
airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.
піздно пити борожомі, коли нирки відмовили... аналогічно із вакцином всього і всіх
airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.
піздно пити борожомі, коли нирки відмовили... аналогічно із вакцином всього і всіх
Ну что за ПЦ? Ну вот же Израиль, статистика: 90% попавших в больницы с осложнениями - невакцинированные. Ну что еще надо доказывать? Просто пойти блд и привиться.