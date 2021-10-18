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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3975397639773978

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:19

  airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.

Больше возмущают выступления flyman.
Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.
При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 жов, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:19

  Hotab написав:А тем временем спасибо антиваксам.


https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/18/7310836/

Правильно делают: от далпайопав лучше всего держаться подальше.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Реально, в прошлом году лечь в больницу с ковидом - это была трагедия, которая могла случиться с каждым. В этом году - это исключительно результат собственного, осознанного идиотского выбора.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:22

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.

Больше возмущают выступления flyman.
Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.
При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.

ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка...
може ще комарі причетні до переносу корони на своєму хоботі?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:25

  airmax78 написав:Реально, в прошлом году лечь в больницу с ковидом - это была трагедия, которая могла случиться с каждым. В этом году - это исключительно результат собственного, осознанного идиотского выбора.

зло берет от того, что и всем нормальным жизнь пересрали
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:26

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.

Больше возмущают выступления flyman.
Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.
При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.

ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка

1. Який пройоп?
2. Вы и сегодня против вакцины. Надо было Вас летом отвести на вакцинацию под дулом автомата? Вместе с Вкладчиком, Флер и прочими?

"Влада" старалась обеспечить страну вакцинами. По мере сил и возможностей. А теперь в результате ваших опасений, что "будет на полшестого" или "рога вырастут" придётся выбрасывать десятки-сотни тысяч просроченных вакцин?
ЛАД
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