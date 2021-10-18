airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.
Больше возмущают выступления flyman. Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством. При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 жов, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.
Больше возмущают выступления flyman. Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством. При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.
ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка... може ще комарі причетні до переносу корони на своєму хоботі?
airmax78 написав:Реально, в прошлом году лечь в больницу с ковидом - это была трагедия, которая могла случиться с каждым. В этом году - это исключительно результат собственного, осознанного идиотского выбора.
зло берет от того, что и всем нормальным жизнь пересрали
airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.
Больше возмущают выступления flyman. Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством. При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.
ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка
1. Який пройоп? 2. Вы и сегодня против вакцины. Надо было Вас летом отвести на вакцинацию под дулом автомата? Вместе с Вкладчиком, Флер и прочими?
"Влада" старалась обеспечить страну вакцинами. По мере сил и возможностей. А теперь в результате ваших опасений, что "будет на полшестого" или "рога вырастут" придётся выбрасывать десятки-сотни тысяч просроченных вакцин?