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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3975397639773978 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90 Мені вже зробили щеплення 61% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 6% 5 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 90 Додано: Вів 19 жов, 2021 12:19 airmax78 написав: Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда. Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.

Больше возмущают выступления flyman.

Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.

При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно. Больше возмущают выступленияхоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 жов, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20029 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 12:19 Hotab написав: А тем временем спасибо антиваксам.





https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/18/7310836/ А тем временем спасибо антиваксам.

Правильно делают: от далпайопав лучше всего держаться подальше. Правильно делают: от далпайопав лучше всего держаться подальше. airmax78 Повідомлень: 39776 З нами з: 25.10.12 Подякував: 940 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 12:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире Реально, в прошлом году лечь в больницу с ковидом - это была трагедия, которая могла случиться с каждым. В этом году - это исключительно результат собственного, осознанного идиотского выбора. airmax78 Повідомлень: 39776 З нами з: 25.10.12 Подякував: 940 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 12:22 ЛАД написав: airmax78 написав: Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда. Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.

Больше возмущают выступления flyman.

Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.

При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно. Больше возмущают выступленияхоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.

ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка...

може ще комарі причетні до переносу корони на своєму хоботі? ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка...може ще комарі причетні до переносу корони на своєму хоботі? flyman

Повідомлень: 26268 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2045 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 12:25 airmax78 написав: Реально, в прошлом году лечь в больницу с ковидом - это была трагедия, которая могла случиться с каждым. В этом году - это исключительно результат собственного, осознанного идиотского выбора. Реально, в прошлом году лечь в больницу с ковидом - это была трагедия, которая могла случиться с каждым. В этом году - это исключительно результат собственного, осознанного идиотского выбора.

зло берет от того, что и всем нормальным жизнь пересрали зло берет от того, что и всем нормальным жизнь пересрали sequence Повідомлень: 5909 З нами з: 29.12.15 Подякував: 1577 раз. Подякували: 1522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 12:26 flyman написав: ЛАД написав: airmax78 написав: Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда. Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.

Больше возмущают выступления flyman.

Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.

При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно. Больше возмущают выступленияхоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.

ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка

1. Який пройоп?

2. Вы и сегодня против вакцины. Надо было Вас летом отвести на вакцинацию под дулом автомата? Вместе с Вкладчиком, Флер и прочими?



"Влада" старалась обеспечить страну вакцинами. По мере сил и возможностей. А теперь в результате ваших опасений, что "будет на полшестого" или "рога вырастут" придётся выбрасывать десятки-сотни тысяч просроченных вакцин? 1. Який пройоп?2. Вы и сегодня против вакцины. Надо было Вас летом отвести на вакцинацию под дулом автомата? Вместе с Вкладчиком, Флер и прочими?"Влада" старалась обеспечить страну вакцинами. По мере сил и возможностей. А теперь в результате ваших опасений, что "будет на полшестого" или "рога вырастут" придётся выбрасывать десятки-сотни тысяч просроченных вакцин? ЛАД 2 Повідомлень: 20029 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3975397639773978 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7797 10601128

ЛОБ Вів 19 жов, 2021 11:03