Додано: Вів 19 жов, 2021 12:53

Впрочем, так и не появилось более или менее вразумительных объяснений, чем вакцинация может помочь остановить рост заболеваемости сейчас, если иИ совершенно непонятно, как реагирует организм человека на вторжение одновременно вакцинного аденовируса с встроенным кодом спайк-белка и «дикого» коронавируса. Не говоря уже о том, что коронавирус, как выяснилось, умеет мутировать гораздо стремительней, чем предполагалось ранее.....Неоднократно заявлялось, что коронавирус в силу своего устройства теоретически не может мутировать так быстро и многообразно, как вирус гриппа. Однако время показало, что это не так. Сейчас говорят о десятках, иногда даже о полутора тысячах новых штаммов COVID-19.Правомерен вопрос. Противогриппозную вакцину адаптируют к новым штаммам ежегодно, к каждому новому эпидсезону. Специалисты ВОЗ рекомендуют, к каким именно штаммам вируса гриппа нужно изготавливать вакцины, и страны дружно производят/закупают именно эти вакцины. Так почему противоковидную вакцину адаптировать не планируют? Потому что это в принципе невозможно? Или нет согласованных действий стран, производящих вакцины? А может быть, нужно реализовать с таким напряжением уже произведенную продукцию?ЛАД вище писав, що вакцини не повинні "спортитися"Течение заболевания в легкой форме зависит от индивидуального иммунитета, а не от врачей (у которых к тому же нет эффективного противовирусного лечения). Врачи нужны для лечения осложнений и сопутствующих заболеваний, и именно поэтому к ним надо обращаться своевременно, то есть до разворачивания этих самых осложнений. А то, что и вакцинированные болеют тяжело — известно.