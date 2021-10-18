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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39763977397839793980>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:19

  airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.

Больше возмущают выступления flyman.
Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.
При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 жов, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Реально, в прошлом году лечь в больницу с ковидом - это была трагедия, которая могла случиться с каждым. В этом году - это исключительно результат собственного, осознанного идиотского выбора.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:22

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.

Больше возмущают выступления flyman.
Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.
При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.

ага, влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка...
може ще комарі причетні до переносу корони на своєму хоботі?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:25

  airmax78 написав:Реально, в прошлом году лечь в больницу с ковидом - это была трагедия, которая могла случиться с каждым. В этом году - это исключительно результат собственного, осознанного идиотского выбора.

зло берет от того, что и всем нормальным жизнь пересрали
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:26

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.

Больше возмущают выступления flyman.
Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.
При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.

ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка

1. Який пройоп?
2. Вы и сегодня против вакцины. Надо было Вас летом отвести на вакцинацию под дулом автомата? Вместе с Вкладчиком, Флер и прочими?

"Влада" старалась обеспечить страну вакцинами. По мере сил и возможностей. А теперь в результате ваших опасений, что "будет на полшестого" или "рога вырастут" придётся выбрасывать десятки-сотни тысяч просроченных вакцин?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:43

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Больше возмущают выступления flyman.
Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.
При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.

ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка

1. Який пройоп?
2. Вы и сегодня против вакцины. Надо было Вас летом отвести на вакцинацию под дулом автомата? Вместе с Вкладчиком, Флер и прочими?

"Влада" старалась обеспечить страну вакцинами. По мере сил и возможностей. А теперь в результате ваших опасений, что "будет на полшестого" или "рога вырастут" придётся выбрасывать десятки-сотни тысяч просроченных вакцин?

мене напрягає "топорна" робота державної системи.
От чому в тій же УЗ не зробити вагони/потяги окремо для ваків і окремо для антиваків.

Далі, вакцинація в даній ситуації безглузда.
Зараз тре робити карантин на 2-3 тижні.
А не дозволяти вакцинованим розносити заразу по країні.

Про хлопчика і "вовки, вовки" я вже писав вчора.

З.І.
Так гарантія є, що вакцина немає побочок?
Хто гарантує?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 жов, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:46

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Больше возмущают выступления flyman.
Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством.
При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.

ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка

1. Який пройоп?
2. Вы и сегодня против вакцины. Надо было Вас летом отвести на вакцинацию под дулом автомата? Вместе с Вкладчиком, Флер и прочими?

"Влада" старалась обеспечить страну вакцинами. По мере сил и возможностей. А теперь в результате ваших опасений, что "будет на полшестого" или "рога вырастут" придётся выбрасывать десятки-сотни тысяч просроченных вакцин?

ЛАД, спокойно, вал желающих вакцинации во всех красных зонах.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:47

  flyman написав:..
От чому в тій же УЗ не зробити вагони/потяги окремо для ваків і окремо для антиваків.
..

ты чё, прикололся.
гнать ссаными тряпками, какие такие "окрэмо". На лисапеде добирайся
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:49

  sequence написав:
  flyman написав:..
От чому в тій же УЗ не зробити вагони/потяги окремо для ваків і окремо для антиваків.
..

ты чё, прикололся.
гнать ссаными тряпками, какие такие "окрэмо". На лисапеде добирайся

сподіваюся, що перечекаю вна своєму плацдармі це чергове загострення короної
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://rossaprimavera.ru/article/e6a07a0c
Впрочем, так и не появилось более или менее вразумительных объяснений, чем вакцинация может помочь остановить рост заболеваемости сейчас, если иммунитет после вакцинации вырабатывается до 42 дней. И совершенно непонятно, как реагирует организм человека на вторжение одновременно вакцинного аденовируса с встроенным кодом спайк-белка и «дикого» коронавируса. Не говоря уже о том, что коронавирус, как выяснилось, умеет мутировать гораздо стремительней, чем предполагалось ранее.

....

Неоднократно заявлялось, что коронавирус в силу своего устройства теоретически не может мутировать так быстро и многообразно, как вирус гриппа. Однако время показало, что это не так. Сейчас говорят о десятках, иногда даже о полутора тысячах новых штаммов COVID-19.

Правомерен вопрос. Противогриппозную вакцину адаптируют к новым штаммам ежегодно, к каждому новому эпидсезону. Специалисты ВОЗ рекомендуют, к каким именно штаммам вируса гриппа нужно изготавливать вакцины, и страны дружно производят/закупают именно эти вакцины. Так почему противоковидную вакцину адаптировать не планируют? Потому что это в принципе невозможно? Или нет согласованных действий стран, производящих вакцины? А может быть, нужно реализовать с таким напряжением уже произведенную продукцию?


:shock: ЛАД вище писав, що вакцини не повинні "спортитися" :shock:


Течение заболевания в легкой форме зависит от индивидуального иммунитета, а не от врачей (у которых к тому же нет эффективного противовирусного лечения). Врачи нужны для лечения осложнений и сопутствующих заболеваний, и именно поэтому к ним надо обращаться своевременно, то есть до разворачивания этих самых осложнений. А то, что и вакцинированные болеют тяжело — известно.
flyman
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