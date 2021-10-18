airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.
Больше возмущают выступления flyman. Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством. При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 жов, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.
Больше возмущают выступления flyman. Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством. При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.
ага, влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка... може ще комарі причетні до переносу корони на своєму хоботі?
airmax78 написав:Реально, в прошлом году лечь в больницу с ковидом - это была трагедия, которая могла случиться с каждым. В этом году - это исключительно результат собственного, осознанного идиотского выбора.
зло берет от того, что и всем нормальным жизнь пересрали
airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.
Больше возмущают выступления flyman. Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством. При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.
ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка
1. Який пройоп? 2. Вы и сегодня против вакцины. Надо было Вас летом отвести на вакцинацию под дулом автомата? Вместе с Вкладчиком, Флер и прочими?
"Влада" старалась обеспечить страну вакцинами. По мере сил и возможностей. А теперь в результате ваших опасений, что "будет на полшестого" или "рога вырастут" придётся выбрасывать десятки-сотни тысяч просроченных вакцин?
ЛАД написав:Больше возмущают выступления flyman. Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством. При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.
ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка
1. Який пройоп? 2. Вы и сегодня против вакцины. Надо было Вас летом отвести на вакцинацию под дулом автомата? Вместе с Вкладчиком, Флер и прочими?
"Влада" старалась обеспечить страну вакцинами. По мере сил и возможностей. А теперь в результате ваших опасений, что "будет на полшестого" или "рога вырастут" придётся выбрасывать десятки-сотни тысяч просроченных вакцин?
мене напрягає "топорна" робота державної системи. От чому в тій же УЗ не зробити вагони/потяги окремо для ваків і окремо для антиваків.
Далі, вакцинація в даній ситуації безглузда. Зараз тре робити карантин на 2-3 тижні. А не дозволяти вакцинованим розносити заразу по країні.
Про хлопчика і "вовки, вовки" я вже писав вчора.
З.І. Так гарантія є, що вакцина немає побочок? Хто гарантує?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 жов, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Больше возмущают выступления flyman. Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством. При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.
ага, пройоп влади (не прошрикала вакцином вільнолюдів літом), а якась муха винна, Л-логіка
1. Який пройоп? 2. Вы и сегодня против вакцины. Надо было Вас летом отвести на вакцинацию под дулом автомата? Вместе с Вкладчиком, Флер и прочими?
"Влада" старалась обеспечить страну вакцинами. По мере сил и возможностей. А теперь в результате ваших опасений, что "будет на полшестого" или "рога вырастут" придётся выбрасывать десятки-сотни тысяч просроченных вакцин?
ЛАД, спокойно, вал желающих вакцинации во всех красных зонах.
https://rossaprimavera.ru/article/e6a07a0c Впрочем, так и не появилось более или менее вразумительных объяснений, чем вакцинация может помочь остановить рост заболеваемости сейчас, если иммунитет после вакцинации вырабатывается до 42 дней. И совершенно непонятно, как реагирует организм человека на вторжение одновременно вакцинного аденовируса с встроенным кодом спайк-белка и «дикого» коронавируса. Не говоря уже о том, что коронавирус, как выяснилось, умеет мутировать гораздо стремительней, чем предполагалось ранее.
....
Неоднократно заявлялось, что коронавирус в силу своего устройства теоретически не может мутировать так быстро и многообразно, как вирус гриппа. Однако время показало, что это не так. Сейчас говорят о десятках, иногда даже о полутора тысячах новых штаммов COVID-19.
Правомерен вопрос. Противогриппозную вакцину адаптируют к новым штаммам ежегодно, к каждому новому эпидсезону. Специалисты ВОЗ рекомендуют, к каким именно штаммам вируса гриппа нужно изготавливать вакцины, и страны дружно производят/закупают именно эти вакцины. Так почему противоковидную вакцину адаптировать не планируют? Потому что это в принципе невозможно? Или нет согласованных действий стран, производящих вакцины? А может быть, нужно реализовать с таким напряжением уже произведенную продукцию?
ЛАД вище писав, що вакцини не повинні "спортитися"
Течение заболевания в легкой форме зависит от индивидуального иммунитета, а не от врачей (у которых к тому же нет эффективного противовирусного лечения). Врачи нужны для лечения осложнений и сопутствующих заболеваний, и именно поэтому к ним надо обращаться своевременно, то есть до разворачивания этих самых осложнений. А то, что и вакцинированные болеют тяжело — известно.