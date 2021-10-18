Жителям Чехии начнут вводить третью дозу вакцины от COVID-19 Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Чехии начнут вводить жителям третью дозу вакцины от коронавируса COVID-19 на фоне растущего числа заболеваний, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Министерство здравоохранения Чехии рекомендовало вводить третью дозу вакцины людям старше 60 лет, медицинским работникам и другим гражданам, которые находятся в группе риска.
В понедельник около 8 тыс. человек получили сообщения от властей о том, что они имеют право на получение третьей дозы компонента.
Получить третий укол можно будет не раньше, чем спустя восемь месяцев после второго. Люди с ослабленной иммунной системой и серьезными заболеваниями смогут получить "бустерную" дозу через четыре недели после обычной.
Для дополнительных доз будут использоваться вакцины Pfizer и Moderna.
За весь период пандемии в Чехии было выявлено более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом и около 30 тыс. смертей. Порядка 5,9 млн жителей страны получили обе дозы вакцины.
Ежедневное число новых случаев заболевания COVID-19 в Чехии превышало отметку в 500 на протяжении трех дней на прошлой неделе. Это самый высокий ежедневный показатель для страны с мая этого года.
Техника безопасности перед прививкой Вы должны чувствовать себя совершенно здоровыми. Даже незначительное недомогание – повод отложить прививку. Проводить вакцинацию можно через 1 месяц после простуды, аллергической реакции или обострения хронического заболевания. Во время эпидемии гриппа или других инфекций прививку делать нельзя. Если кто-то из домашних заболел, вы можете заболеть вслед за ним, и тогда вакцинация будет неэффективной.
але крокодили літають, тільки низенько низенько, так і вакцину, від грипу не можна в переіод епідемії, а від ковіду можна
airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение. Дайте ему гарантию что у него пиписка не усохнет. Театр абсурда.
Больше возмущают выступления flyman. Успіх хоть вопросы задаёт вместе со своими возмущениями и всё же уже почти решился вакцинироваться, а муха просто гонит пургу, которой место на политмусорке и занимается элементарным подстрекательством. При товарище Сталине уже давно был бы где-нибудь на лесоповале. А сейчас у нас демократия, любой ... может призывать к любой дурости открыто и безнаказанно.
Вже вирішив А що, стояти за прилавком, як заєць за кущем і чекати, що в будь-яку мить прийдуть вовки....? - а так штрикнувся - і вуаля, зразу став левом!🏋️
Коротше, я записався на завтра, а то сьогодні все розмели (і коронавак, і пфайзер) Каже медсестра, що такі аншлаги - що то просто дурдом/давка/канєтель
От що ЗАБОРОНА/НЕдопуск до роботи "живатворящая" робить!
Між голодом і вакцинацією - пересічні обирають останнє!👁️👁️
airmax78 написав:Реально, в прошлом году лечь в больницу с ковидом - это была трагедия, которая могла случиться с каждым. В этом году - это исключительно результат собственного, осознанного идиотского выбора.
Не только. Все-таки порядка трех процентов контингента ковидных в больницах ранее были вакцинированы. А в реанимациях их еще втрое меньше представлено. Но снижение риска в десять раз - это уже неслабая причина вакцинироваться. Кстати, об антителах, типа в противовес тому что накопал Флай... Антитела начинают появляться уже через пару-тройку дней после первой дозы. Дальше идет их рост, в зависимости от вакцины от десяти дней до двух месяцев. Бустерная вторая доза вакцины поднимает количество антител в конце концов плюс-минус на порядок. Их количество уже через неделю-две после бустера выходит на максимум. Далее оно в течение нескольких месяцев остается достаточно высоким, чтобы погасить заражение в зародыше. Но следует знать, что уже через 3-4 месяца количество антител в организме начинает снижаться. А уже через 6-8 месяцев обычно падает ниже необходимого уровня. То есть, те кто получил вторую дозу вакцины в марте-апреле, должны быть уже осторожнее. Предупреждение не касается тех, кто контактировал с Ковидом и фактически получил между делом очередной бустер природным путем.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 19 жов, 2021 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Binimovich написав:Наталья Матолинец ( профессор в ЛНМУ и завотделения анестезиологии и клинической терапии в Львовской больнице ) в фб: 18.10.2021 - зараз 48 критичних пацієнтів в ковід-реанімаціі Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова Летальність б’є всі рекорди… Ніхто з них НЕ вакцинований… В ці хвилини 40 - річна мама трьох малесеньких дітей - вже двічі зреанімована… Ми боремося за самий мізерний шанс її врятувати… Але вся її родина проти вакцинації… Люди, схаменіться!!! Медики вже не витримують! Ми падаємо з ніг, а Ви втрачаєте рідних, поки Ви все ще думаєте - вакцинуватися чи ні !!! ВАКЦИНАЦІЯ може врятувати Ваше життя, навіть коли ми безсилі #вакцинуймося
Создается впечатление, что 40-50-летние - самые активные антивакцинаторы.
Видимо, они считают себя самыми умными, точнее "ушлыми", которые с юности прошли 90-е и никому не верят, обвешаны знакомствами с им подобными и такими же врачами. Сужу еще по контингенту вакцинирующихся в нашей поликлинике (приходится часто ходить к хирургу рядом с прививочной): древние старцы вроде меня + примерно 20% молодежи. Среднего возраста очень мало.
Техника безопасности перед прививкой Вы должны чувствовать себя совершенно здоровыми. Даже незначительное недомогание – повод отложить прививку. Проводить вакцинацию можно через 1 месяц после простуды, аллергической реакции или обострения хронического заболевания. Во время эпидемии гриппа или других инфекций прививку делать нельзя. Если кто-то из домашних заболел, вы можете заболеть вслед за ним, и тогда вакцинация будет неэффективной.
але крокодили літають, тільки низенько низенько, так і вакцину, від грипу не можна в переіод епідемії, а від ковіду можна
Все лето было в распоряжении. Все сраное лето. Как только вакцина перестала быть дефицитом - я пошел и привился.
Техника безопасности перед прививкой Вы должны чувствовать себя совершенно здоровыми. Даже незначительное недомогание – повод отложить прививку. Проводить вакцинацию можно через 1 месяц после простуды, аллергической реакции или обострения хронического заболевания. Во время эпидемии гриппа или других инфекций прививку делать нельзя. Если кто-то из домашних заболел, вы можете заболеть вслед за ним, и тогда вакцинация будет неэффективной.
але крокодили літають, тільки низенько низенько, так і вакцину, від грипу не можна в переіод епідемії, а від ковіду можна
Ключевое там "во время других". Почему? Потому что идет дополнительная нагрузка на иммунную систему. Почему во время Ковида можно делать антиковидную прививку? Потому что лишней нагрузкой на иммунитет можно пренебречь. Так как её именно для того и нагружают, чтобы противостоять Ковиду. Флай, какой же из Вас программист, если с элементарной логикой у Вас дело швах
Техника безопасности перед прививкой Вы должны чувствовать себя совершенно здоровыми. Даже незначительное недомогание – повод отложить прививку. Проводить вакцинацию можно через 1 месяц после простуды, аллергической реакции или обострения хронического заболевания. Во время эпидемии гриппа или других инфекций прививку делать нельзя. Если кто-то из домашних заболел, вы можете заболеть вслед за ним, и тогда вакцинация будет неэффективной.
але крокодили літають, тільки низенько низенько, так і вакцину, від грипу не можна в переіод епідемії, а від ковіду можна
Ключевое там "во время других". Почему? Потому что идет дополнительная нагрузка на иммунную систему. Почему во время Ковида можно делать антиковидную прививку? Потому что лишней нагрузкой на иммунитет можно пренебречь. Так как её именно для того и нагружают, чтобы противостоять Ковиду. Флай, какой же из Вас программист, если с элементарной логикой у Вас дело швах
я розумію, що в воєнний час значення синуса може бути більшим за одиницю, так і під час пандемії можна владі що завгодно видумувати
airmax78 написав:Все лето было в распоряжении. Все сраное лето.
Попрыгунья Стрекоза Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле; Нет уж дней тех светлых боле, Как под каждым ей листком Был готов и стол, и дом. Все прошло: с зимой холодной Нужда, голод настает; Стрекоза уж не поет: И кому же в ум придет На желудок петь голодный! Злой тоской удручена, К Муравью ползет она: «Не оставь меня, кум милый! Дай ты мне собраться с силой И до вешних только дней Прокорми и обогрей!» — «Кумушка, мне странно это: Да работала ль ты в лето?» — Говорит ей Муравей. «До того ль, голубчик, было? В мягких муравах у нас Песни, резвость всякий час, Так, что голову вскружило». — «А, так ты...» — «Я без души Лето целое все пела». — «Ты все пела? Это дело: Так поди же, попляши!»
flyman написав:....... мене напрягає "топорна" робота державної системи. От чому в тій же УЗ не зробити вагони/потяги окремо для ваків і окремо для антиваків.
Далі, вакцинація в даній ситуації безглузда. Зараз тре робити карантин на 2-3 тижні. А не дозволяти вакцинованим розносити заразу по країні.
Про хлопчика і "вовки, вовки" я вже писав вчора.
З.І. Так гарантія є, що вакцина немає побочок? Хто гарантує?
А мене напрягають тупые предложения. Почему тупые, объяснять не буду, подумайте сами, у Вас, надеюсь не 3 класса ЦПШ. "вакцинація в даній ситуації" НЕ "безглузда". Это показал опыт Израиля - 3-ю дозу они кололи как раз на росте и пике новой волны. Гарантий, "що вакцина немає побочок" никто не даст. Наоборот, точно известно, что має. 100-ю гарантию даёт только господь бог, и то у него не очнб получается.
antey1969, спасибо за viewtopic.php?p=5317733#p5317733. Уже надоело объяснять людям, которым лень разобраться самим. А, скорее, просто гонят волну, всё прекрасно понимая. Не думаю, что муха не понимает разницу между достижением максимального иммунитета через 42 дня и отсутствием иммунитета.