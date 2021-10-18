Додано: Вів 19 жов, 2021 13:26

airmax78 написав: Реально, в прошлом году лечь в больницу с ковидом - это была трагедия, которая могла случиться с каждым. В этом году - это исключительно результат собственного, осознанного идиотского выбора. Реально, в прошлом году лечь в больницу с ковидом - это была трагедия, которая могла случиться с каждым. В этом году - это исключительно результат собственного, осознанного идиотского выбора.

Не только.Все-таки порядка трех процентов контингента ковидных в больницах ранее были вакцинированы. А в реанимациях их еще втрое меньше представлено.Но снижение риска в десять раз - это уже неслабая причина вакцинироваться.Кстати, об антителах, типа в противовес тому что накопал Флай...Антитела начинают появляться уже через пару-тройку дней после первой дозы.Дальше идет их рост, в зависимости от вакцины от десяти дней до двух месяцев.Бустерная вторая доза вакцины поднимает количество антител в конце концов плюс-минус на порядок.Их количество уже через неделю-две после бустера выходит на максимум. Далее оно в течение нескольких месяцев остается достаточно высоким, чтобы погасить заражение в зародыше. Но следует знать, что уже через 3-4 месяца количество антител в организме начинает снижаться. А уже через 6-8 месяцев обычно падает ниже необходимого уровня.То есть, те кто получил вторую дозу вакцины в марте-апреле, должны быть уже осторожнее. Предупреждение не касается тех, кто контактировал с Ковидом и фактически получил между делом очередной бустер природным путем.