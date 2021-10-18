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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3977397839793980 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90 Мені вже зробили щеплення 61% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 6% 5 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 90 Додано: Вів 19 жов, 2021 13:52 ЛАД написав: flyman написав: .......

мене напрягає "топорна" робота державної системи.

От чому в тій же УЗ не зробити вагони/потяги окремо для ваків і окремо для антиваків.



Далі, вакцинація в даній ситуації безглузда.

Зараз тре робити карантин на 2-3 тижні.

А не дозволяти вакцинованим розносити заразу по країні.



Про хлопчика і "вовки, вовки" я вже писав вчора.



З.І.

Так гарантія є, що вакцина немає побочок?

Хто гарантує? .......мене напрягає "топорна" робота державної системи.От чому в тій же УЗ не зробити вагони/потяги окремо для ваків і окремо для антиваків.Далі, вакцинація в даній ситуації безглузда.Зараз тре робити карантин на 2-3 тижні.А не дозволяти вакцинованим розносити заразу по країні.Про хлопчика і "вовки, вовки" я вже писав вчора.З.І.Так гарантія є, що вакцина немає побочок?Хто гарантує?

А мене напрягають тупые предложения. почему тупые, объяснять не буду, подумайте сами, у Вас, надеюсь не 3 класса ЦПШ.

"вакцинація в даній ситуації" НЕ "безглузда". Это показал опыт Израиля - 3-ю дозу они кололи как раз на росте и пике новой волны.

Гарантий, "що вакцина немає побочок" никто не даст. Наоборот, точно известно, что має. 100-ю гарантию даёт только господь бог, и то у него не очнб получается.



antey1969, спасибо за максимального иммунитета через 42 дня и отсутствием иммунитета. А мене напрягають тупые предложения. почему тупые, объяснять не буду, подумайте сами, у Вас, надеюсь не 3 класса ЦПШ."вакцинація в даній ситуації" НЕ "безглузда". Это показал опыт Израиля - 3-ю дозу они кололи как раз на росте и пике новой волны.Гарантий, "що вакцина немає побочок" никто не даст. Наоборот, точно известно, что має. 100-ю гарантию даёт только господь бог, и то у него не очнб получается., спасибо за viewtopic.php?p=5317733#p5317733 . Уже надоело объяснять людям, которым лень разобраться самим. А, скорее, просто гонят волну, всё прекрасно понимая. Не думаю, что муха не понимает разницу между достижениемиммунитета через 42 дня ииммунитета.



О.К.

ЛАД і ковідоваки чекають манну небесну від чудодійної вакцини.

Я ж вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації.



З.І.

Відсутність імунітета хіба в трупа і то не зразу. О.К.ЛАД і ковідоваки чекають манну небесну від чудодійної вакцини.Я ж вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації.З.І.Відсутність імунітета хіба в трупа і то не зразу. flyman

Повідомлень: 26277 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 13:57 flyman написав: ..

Я ж вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації.

.. ..Я ж вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації...

Я тоже вангую минус полмиллиона. Эти полмиллиона прям сейчас на границе с Польшей бесплатно прививают. Так мне отдел персонала отрапортовал Я тоже вангую минус полмиллиона. Эти полмиллиона прям сейчас на границе с Польшей бесплатно прививают. Так мне отдел персонала отрапортовал sequence Повідомлень: 5913 З нами з: 29.12.15 Подякував: 1578 раз. Подякували: 1522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 13:58 flyman написав: .........

О.К.

ЛАД і ковідоваки чекають манну небесну від чудодійної вакцини.

Я ж вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації. .........О.К.ЛАД і ковідоваки чекають манну небесну від чудодійної вакцини.Я ж вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації.

Я не чекаю манну небесну . Жду (надеюсь) на заметное улучшение ситуации. Опыт других стран доказывает, что такие надежды не беспочвенны.

И я задавал Вам вопрос - а сколько будет/было бы без вакцинации?

Жду ответа. Я не чекаю. Жду (надеюсь) на заметное улучшение ситуации. Опыт других стран доказывает, что такие надежды не беспочвенны.И я задавал Вам вопрос - а сколько будет/было бы без вакцинации?Жду ответа. ЛАД 2 Повідомлень: 20032 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4885 раз. Подякували: 4515 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 14:01 "Птица-говорун отличается умом и сообразительностью".

Муха решил сегодня заменить всех временно отсутствующих/отдыхающих антиваксов. ЛАД 2 Повідомлень: 20032 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4885 раз. Подякували: 4515 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3977397839793980 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7797 10608244

ЛОБ Вів 19 жов, 2021 11:03