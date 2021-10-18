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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3977397839793980

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:52

  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
мене напрягає "топорна" робота державної системи.
От чому в тій же УЗ не зробити вагони/потяги окремо для ваків і окремо для антиваків.

Далі, вакцинація в даній ситуації безглузда.
Зараз тре робити карантин на 2-3 тижні.
А не дозволяти вакцинованим розносити заразу по країні.

Про хлопчика і "вовки, вовки" я вже писав вчора.

З.І.
Так гарантія є, що вакцина немає побочок?
Хто гарантує?

А мене напрягають тупые предложения. почему тупые, объяснять не буду, подумайте сами, у Вас, надеюсь не 3 класса ЦПШ.
"вакцинація в даній ситуації" НЕ "безглузда". Это показал опыт Израиля - 3-ю дозу они кололи как раз на росте и пике новой волны.
Гарантий, "що вакцина немає побочок" никто не даст. Наоборот, точно известно, что має. 100-ю гарантию даёт только господь бог, и то у него не очнб получается.

antey1969, спасибо за viewtopic.php?p=5317733#p5317733. Уже надоело объяснять людям, которым лень разобраться самим. А, скорее, просто гонят волну, всё прекрасно понимая. Не думаю, что муха не понимает разницу между достижением максимального иммунитета через 42 дня и отсутствием иммунитета.


О.К.
ЛАД і ковідоваки чекають манну небесну від чудодійної вакцини.
Я ж вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації.

З.І.
Відсутність імунітета хіба в трупа і то не зразу.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:57

  flyman написав:..
Я ж вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації.
..

Я тоже вангую минус полмиллиона. Эти полмиллиона прям сейчас на границе с Польшей бесплатно прививают. Так мне отдел персонала отрапортовал
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:58

  flyman написав:.........
О.К.
ЛАД і ковідоваки чекають манну небесну від чудодійної вакцини.
Я ж вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації.

Я не чекаю манну небесну. Жду (надеюсь) на заметное улучшение ситуации. Опыт других стран доказывает, что такие надежды не беспочвенны.
И я задавал Вам вопрос - а сколько будет/было бы без вакцинации?
Жду ответа.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:01

"Птица-говорун отличается умом и сообразительностью".
Муха решил сегодня заменить всех временно отсутствующих/отдыхающих антиваксов.
ЛАД
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