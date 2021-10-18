flyman написав:....... мене напрягає "топорна" робота державної системи. От чому в тій же УЗ не зробити вагони/потяги окремо для ваків і окремо для антиваків.
Далі, вакцинація в даній ситуації безглузда. Зараз тре робити карантин на 2-3 тижні. А не дозволяти вакцинованим розносити заразу по країні.
Про хлопчика і "вовки, вовки" я вже писав вчора.
З.І. Так гарантія є, що вакцина немає побочок? Хто гарантує?
А мене напрягають тупые предложения. почему тупые, объяснять не буду, подумайте сами, у Вас, надеюсь не 3 класса ЦПШ. "вакцинація в даній ситуації" НЕ "безглузда". Это показал опыт Израиля - 3-ю дозу они кололи как раз на росте и пике новой волны. Гарантий, "що вакцина немає побочок" никто не даст. Наоборот, точно известно, что має. 100-ю гарантию даёт только господь бог, и то у него не очнб получается.
antey1969, спасибо за viewtopic.php?p=5317733#p5317733. Уже надоело объяснять людям, которым лень разобраться самим. А, скорее, просто гонят волну, всё прекрасно понимая. Не думаю, что муха не понимает разницу между достижением максимального иммунитета через 42 дня и отсутствием иммунитета.
О.К. ЛАД і ковідоваки чекають манну небесну від чудодійної вакцини. Я ж вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації.
З.І. Відсутність імунітета хіба в трупа і то не зразу.
flyman написав:......... О.К. ЛАД і ковідоваки чекають манну небесну від чудодійної вакцини. Я ж вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації.
Я не чекаю манну небесну. Жду (надеюсь) на заметное улучшение ситуации. Опыт других стран доказывает, что такие надежды не беспочвенны. И я задавал Вам вопрос - а сколько будет/было бы без вакцинации? Жду ответа.