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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39793980398139823983>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:31

Да, сегодня вместе с нами обновили рекорд суточной смертности и соседи. Правда, не так резко. У них за вчера 1015 смертей. Если верить официальным цифрам, то с учётом численности населения мы их заметно перещеголяли.
Число медиков, погибших в России в борьбе с пандемией, за первое полугодие 2021 года составило 1100 человек. Об этом заявил во вторник председатель Госдумы по бюджету Андрей Макаров, исходя из данных о бюджетных расходах на компенсацию семьям умерших врачей. Это больше чем в два раза превышает показатели за весь 2020 год. Тогда от коронавируса умерли 485 медработников. Макаров подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о недостаточно быстрых темпах вакцинации. Он назвал подлостью заявления отдельных политиков, выступающих против вакцинации.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-maksimalnyj-sutochnyj-pokazatel-smertnosti-ot-koronavirusa/a-59548055
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:42

  flyman написав:.........
Прожити на $100 ...$130 в місяць пасивного (і не пасивного) доходу на одну особу можна без напряга.
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/3-2021.html

Можно.
Вопрос, где и как.
Сомневаюсь, что Вам понравится.

Так всё-таки - на сколько уменьшится/уменьшилось бы население Украины без вакцинации?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:43

:arrow:
Востаннє редагувалось sequence в Вів 19 жов, 2021 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:45

  Hotab написав:
  Успіх написав:А як же права і свобода громадян України?
А як же Конституція України?
Чи ми є раби?
Чи як колись - партія сказала.... :mrgreen:
Характерный представитель "9 классов, без ВО". Я же не перепутал, да,Долярчик?

Так он этим гордится, записывая себя в компанию стивов джобсов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  sequence написав:Кто ойтишнег? я? на ветке КРЖН все знают, что я завхоз стройматериалов! ))

Сори, не то зацитировал. У нас тут мух ойтишнег. Ему адресовано. Исправил.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 жов, 2021 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:47

  flyman написав:..........
Пропоную від"їхати 100км від Києва і завітати в б-яке село і подивитися чим люди
Це про пана Кошастого?живуть.

Суміваюся, що їх цікавить вакцинація чи її відсутність.
Як і в масочний режим, як і багато інших речей.

Там навіть годинники з літнього на зимній час і назад не переводять.
.....

Во время чумных эпидемий в Европе каких-нибудь шотландских/швейцарских горцев, живших в трудно доступных деревеньках, наверное, чума тоже не волновала.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

airmax78 написав:
  sequence написав:Завтра в Киеве закрывают некоторые больницы на Ковид. У меня тесть тупо не попадает завтра на плановую операцию в 10й.

В больницах ПЦ. Врачи валятся с ног. В 4й уже минимум 3 отделения превратились в ковидные и мест нет. Контингент - антипрививочники.
Не впускать такой контингент вообще в больницы. Пусть лечатся дома. Это же всего лишь простой грипп, не?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:58

  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
Прожити на $100 ...$130 в місяць пасивного (і не пасивного) доходу на одну особу можна без напряга.
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/3-2021.html

Можно.
Вопрос, где и как.
Сомневаюсь, что Вам понравится.

Так всё-таки - на сколько уменьшится/уменьшилось бы население Украины без вакцинации?

приблизно так само, вакцинація ніц не вирішує в плані ковіда, так як він швидше мутує, чим клепають вакцини.

З тим же гррипом, буває вангують тип штамів А, а приходить В.
Ширку вкололи, а вона не така вже.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:01

  Binimovich написав:
airmax78 написав:
  sequence написав:Завтра в Киеве закрывают некоторые больницы на Ковид. У меня тесть тупо не попадает завтра на плановую операцию в 10й.

В больницах ПЦ. Врачи валятся с ног. В 4й уже минимум 3 отделения превратились в ковидные и мест нет. Контингент - антипрививочники.
Не впускать такой контингент вообще в больницы. Пусть лечатся дома. Это же всего лишь простой грипп, не?

Нет, это не наш метод.
Сейчас другая тема: на сотню больных несколько человек медперсонала. Сами вымрут. А в случае скандала(матерые антиваксы обычно самые горластые и почему-то свято верят что им все кругом должны) тут же будет поставлена раком вся бригада, типа не спасли изверги ленивые. Но чисто для вида, на уровне "напиши объяснительную".
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:04

"Латвия стоит на первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным "ковидом", но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Премьер выступил с такими предложениями к кабмину:

С 20:00 до 05:00 вводится комендантский час.
Осенние каникулы продлены на одну неделю, после чего большинство классов уходят на дистанционное обучение.
Детсады продолжают работу.
Вузы переходят на дистанционное обучение.
Работу продолжают только те магазины, в которых продаются товары первой необходимости.
Ограничивается работа парикмахерских, салонов красоты, заведений общепита.
Запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия.
Вводятся ограничение на собрания, а также лимиты на передвижение людей в одном автомобиле.
Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш вместе с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом в ходе брифинга, посвященного новым ограничениям, извинились перед вакцинированными гражданами за ужесточение карантина. Также они признали, что кампания по вакцинации от коронавируса в стране была фактически провалена, что и стало основанием для локдауна.

"Многим это может показаться непонятным: почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали. Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.

https://www.9tv.co.il/newscategory/corona
ЛАД
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