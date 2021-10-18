"Латвия стоит на первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным "ковидом", но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.



Премьер выступил с такими предложениями к кабмину:



С 20:00 до 05:00 вводится комендантский час.

Осенние каникулы продлены на одну неделю, после чего большинство классов уходят на дистанционное обучение.

Детсады продолжают работу.

Вузы переходят на дистанционное обучение.

Работу продолжают только те магазины, в которых продаются товары первой необходимости.

Ограничивается работа парикмахерских, салонов красоты, заведений общепита.

Запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия.

Вводятся ограничение на собрания, а также лимиты на передвижение людей в одном автомобиле.

Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш вместе с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом в ходе брифинга, посвященного новым ограничениям, извинились перед вакцинированными гражданами за ужесточение карантина. Также они признали, что кампания по вакцинации от коронавируса в стране была фактически провалена, что и стало основанием для локдауна.



"Многим это может показаться непонятным: почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали. Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.