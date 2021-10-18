Да, сегодня вместе с нами обновили рекорд суточной смертности и соседи. Правда, не так резко. У них за вчера 1015 смертей. Если верить официальным цифрам, то с учётом численности населения мы их заметно перещеголяли.
Число медиков, погибших в России в борьбе с пандемией, за первое полугодие 2021 года составило 1100 человек. Об этом заявил во вторник председатель Госдумы по бюджету Андрей Макаров, исходя из данных о бюджетных расходах на компенсацию семьям умерших врачей. Это больше чем в два раза превышает показатели за весь 2020 год. Тогда от коронавируса умерли 485 медработников. Макаров подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о недостаточно быстрых темпах вакцинации. Он назвал подлостью заявления отдельных политиков, выступающих против вакцинации.
sequence написав:Завтра в Киеве закрывают некоторые больницы на Ковид. У меня тесть тупо не попадает завтра на плановую операцию в 10й.
В больницах ПЦ. Врачи валятся с ног. В 4й уже минимум 3 отделения превратились в ковидные и мест нет. Контингент - антипрививочники.
Не впускать такой контингент вообще в больницы. Пусть лечатся дома. Это же всего лишь простой грипп, не?
Нет, это не наш метод. Сейчас другая тема: на сотню больных несколько человек медперсонала. Сами вымрут. А в случае скандала(матерые антиваксы обычно самые горластые и почему-то свято верят что им все кругом должны) тут же будет поставлена раком вся бригада, типа не спасли изверги ленивые. Но чисто для вида, на уровне "напиши объяснительную".
"Латвия стоит на первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным "ковидом", но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер выступил с такими предложениями к кабмину:
С 20:00 до 05:00 вводится комендантский час. Осенние каникулы продлены на одну неделю, после чего большинство классов уходят на дистанционное обучение. Детсады продолжают работу. Вузы переходят на дистанционное обучение. Работу продолжают только те магазины, в которых продаются товары первой необходимости. Ограничивается работа парикмахерских, салонов красоты, заведений общепита. Запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. Вводятся ограничение на собрания, а также лимиты на передвижение людей в одном автомобиле. Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся. Премьер-министр Кришьянис Кариньш вместе с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом в ходе брифинга, посвященного новым ограничениям, извинились перед вакцинированными гражданами за ужесточение карантина. Также они признали, что кампания по вакцинации от коронавируса в стране была фактически провалена, что и стало основанием для локдауна.
"Многим это может показаться непонятным: почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали. Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.