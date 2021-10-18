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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3980398139823983> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90 Мені вже зробили щеплення 61% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 6% 5 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 90 Додано: Вів 19 жов, 2021 15:06 Binimovich написав: airmax78 написав: sequence написав: Завтра в Киеве закрывают некоторые больницы на Ковид. У меня тесть тупо не попадает завтра на плановую операцию в 10й. Завтра в Киеве закрывают некоторые больницы на Ковид. У меня тесть тупо не попадает завтра на плановую операцию в 10й.

В больницах ПЦ. Врачи валятся с ног. В 4й уже минимум 3 отделения превратились в ковидные и мест нет. Контингент - антипрививочники. В больницах ПЦ. Врачи валятся с ног. В 4й уже минимум 3 отделения превратились в ковидные и мест нет. Контингент - антипрививочники. Не впускать такой контингент вообще в больницы. Пусть лечатся дома. Это же всего лишь простой грипп, не? Не впускать такой контингент вообще в больницы. Пусть лечатся дома. Это же всего лишь простой грипп, не?

По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите. По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите. vetka Повідомлень: 7006 З нами з: 04.03.14 Подякував: 433 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:08 ЛАД написав: "Латвия стоит на первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным "ковидом", но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.



Премьер выступил с такими предложениями к кабмину:



С 20:00 до 05:00 вводится комендантский час.

Осенние каникулы продлены на одну неделю, после чего большинство классов уходят на дистанционное обучение.

Детсады продолжают работу.

Вузы переходят на дистанционное обучение.

Работу продолжают только те магазины, в которых продаются товары первой необходимости.

Ограничивается работа парикмахерских, салонов красоты, заведений общепита.

Запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия.

Вводятся ограничение на собрания, а также лимиты на передвижение людей в одном автомобиле.

Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш вместе с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом в ходе брифинга, посвященного новым ограничениям, извинились перед вакцинированными гражданами за ужесточение карантина. Также они признали, что кампания по вакцинации от коронавируса в стране была фактически провалена, что и стало основанием для локдауна.



"Многим это может показаться непонятным: почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали. Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.

https://www.9tv.co.il/newscategory/corona

є причина на що списати, коли шото пошло не так - не удачно вакцинувалися, не тою вакциною, не 100% населення, а 1% неваків все поломав і т.д.



про що я тут і пишу, що в нас буде і вакцинація і карантин/локдаун

і вакцинацію робити пізно коли вже епідемія.



Поки не пізно купуйте гречку, макарони, олію, мило, сірники, сіль і, саме головне, туалетний папір.



https://www.9tv.co.il/item/35350

тим часом Ізраїль:

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в ходе тестирования в Израиле выявлены 1483 новых зараженных коронавирусом. є причина на що списати, коли шото пошло не так - не удачно вакцинувалися, не тою вакциною, не 100% населення, а 1% неваків все поломав і т.д.про що я тут і пишу, що в нас буде і вакцинація і карантин/локдауні вакцинацію робити пізно коли вже епідемія.Поки не пізно купуйте гречку, макарони, олію, мило, сірники, сіль і, саме головне, туалетний папір.тим часом Ізраїль:По данным Минздрава, за прошедшие сутки в ходе тестирования в Израиле выявлены 1483 новых зараженных коронавирусом. Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 жов, 2021 15:11, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 26286 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:08 flyman написав: ЛАД написав: .......

Так всё-таки - на сколько уменьшится/уменьшилось бы население Украины без вакцинации? .......Так всё-таки - на сколько уменьшится/уменьшилось бы население Украины без вакцинации?

приблизно так само, вакцинація ніц не вирішує в плані ковіда, так як він швидше мутує, чим клепають вакцини.

........ вакцинація ніц не вирішує в плані ковіда, так як він швидше мутує, чим клепають вакцини.........

Не буду с Вами спорить, но тогда зачем пишете: "вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації"? Не буду с Вами спорить, но тогда зачем пишете: "вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік"? ЛАД 2 Повідомлень: 20041 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4886 раз. Подякували: 4515 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:08 антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи)

(я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)



посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)



или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"



сходите, не пожалеете



и да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые Xenon Повідомлень: 3837 З нами з: 25.02.09 Подякував: 69 раз. Подякували: 232 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:11 vetka написав: Binimovich написав: airmax78 написав: В больницах ПЦ. Врачи валятся с ног. В 4й уже минимум 3 отделения превратились в ковидные и мест нет. Контингент - антипрививочники. Не впускать такой контингент вообще в больницы. Пусть лечатся дома. Это же всего лишь простой грипп, не? Не впускать такой контингент вообще в больницы. Пусть лечатся дома. Это же всего лишь простой грипп, не?

По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите. По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите.

Вот только там не сказано, в каком объеме этот праздник будет финансироваться государством.)))

Кто-то слышал, что в этом году, как годом ранее при Степанове, спешно проводились дополнительные кислородные магистрали? Та отож.

А ведь дельта почти вдвое прожорливее альфы по кислороду. Вот только там не сказано, в каком объеме этот праздник будет финансироваться государством.)))Кто-то слышал, что в этом году, как годом ранее при Степанове, спешно проводились дополнительные кислородные магистрали? Та отож.А ведь дельта почти вдвое прожорливее альфы по кислороду. antey1969 1

Повідомлень: 10887 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3173 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:11 Xenon написав: антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи)

(я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)



посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)



или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"



сходите, не пожалеете



и да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи)(я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"сходите, не пожалеетеи да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые

на все воля Божья... на все воля Божья... vetka Повідомлень: 7006 З нами з: 04.03.14 Подякував: 433 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:12 Xenon написав: антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи)

(я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)



посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)



или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"



сходите, не пожалеете



и да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи)(я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"сходите, не пожалеетеи да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые

можеш мене не лякати, ляканий, як лікують бачив на власні очі. можеш мене не лякати, ляканий, як лікують бачив на власні очі. flyman

Повідомлень: 26286 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:12 vetka написав: ..........

По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите. ..........По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите.

А обязанности перед обществом он тоже имеет?

Или на остальных насрать?



на все воля Божья...

Ещё одна сильно верующая. А обязанности перед обществом он тоже имеет?Или на остальных насрать?Ещё одна сильно верующая. ЛАД 2 Повідомлень: 20041 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4886 раз. Подякували: 4515 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:15 Xenon написав: антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи)

(я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)



посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)



или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"



сходите, не пожалеете



и да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи)(я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"сходите, не пожалеетеи да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые

Ходить очень не рекомендую. Очень тягостная атмосфера, даже для реанимационного персонала, казалось бы привыкшего ко всему. Ходить очень не рекомендую. Очень тягостная атмосфера, даже для реанимационного персонала, казалось бы привыкшего ко всему. antey1969 1

Повідомлень: 10887 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3173 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:17 ЛАД написав: "Латвия стоит на первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным "ковидом", но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.



Премьер выступил с такими предложениями к кабмину:



С 20:00 до 05:00 вводится комендантский час.

Осенние каникулы продлены на одну неделю, после чего большинство классов уходят на дистанционное обучение.

Детсады продолжают работу.

Вузы переходят на дистанционное обучение.

Работу продолжают только те магазины, в которых продаются товары первой необходимости.

Ограничивается работа парикмахерских, салонов красоты, заведений общепита.

Запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия.

Вводятся ограничение на собрания, а также лимиты на передвижение людей в одном автомобиле.

Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш вместе с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом в ходе брифинга, посвященного новым ограничениям, извинились перед вакцинированными гражданами за ужесточение карантина. Также они признали, что кампания по вакцинации от коронавируса в стране была фактически провалена, что и стало основанием для локдауна.



"Многим это может показаться непонятным: почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали. Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.

https://www.9tv.co.il/newscategory/corona



І дивись, що там, влада вибачається, а не каже, що люди такі скотиняки не привиті. І дивись, що там, влада вибачається, а не каже, що люди такі скотиняки не привиті. flyman

Повідомлень: 26286 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3980398139823983> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7797 10615305

ЛОБ Вів 19 жов, 2021 11:03