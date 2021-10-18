"Латвия стоит на первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным "ковидом", но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер выступил с такими предложениями к кабмину:
С 20:00 до 05:00 вводится комендантский час. Осенние каникулы продлены на одну неделю, после чего большинство классов уходят на дистанционное обучение. Детсады продолжают работу. Вузы переходят на дистанционное обучение. Работу продолжают только те магазины, в которых продаются товары первой необходимости. Ограничивается работа парикмахерских, салонов красоты, заведений общепита. Запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. Вводятся ограничение на собрания, а также лимиты на передвижение людей в одном автомобиле. Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся. Премьер-министр Кришьянис Кариньш вместе с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом в ходе брифинга, посвященного новым ограничениям, извинились перед вакцинированными гражданами за ужесточение карантина. Также они признали, что кампания по вакцинации от коронавируса в стране была фактически провалена, что и стало основанием для локдауна.
"Многим это может показаться непонятным: почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали. Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.
антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи) (я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)
посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)
или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"
сходите, не пожалеете
и да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые
airmax78 написав:В больницах ПЦ. Врачи валятся с ног. В 4й уже минимум 3 отделения превратились в ковидные и мест нет. Контингент - антипрививочники.
Не впускать такой контингент вообще в больницы. Пусть лечатся дома. Это же всего лишь простой грипп, не?
По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите.
Вот только там не сказано, в каком объеме этот праздник будет финансироваться государством.))) Кто-то слышал, что в этом году, как годом ранее при Степанове, спешно проводились дополнительные кислородные магистрали? Та отож. А ведь дельта почти вдвое прожорливее альфы по кислороду.
Xenon написав:антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи) (я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)
посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)
или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"
сходите, не пожалеете
и да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые
Xenon написав:антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи) (я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)
посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)
или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"
сходите, не пожалеете
и да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые
можеш мене не лякати, ляканий, як лікують бачив на власні очі.
Xenon написав:антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи) (я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)
посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)
или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"
сходите, не пожалеете
и да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые
Ходить очень не рекомендую. Очень тягостная атмосфера, даже для реанимационного персонала, казалось бы привыкшего ко всему.
"Латвия стоит на первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным "ковидом", но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер выступил с такими предложениями к кабмину:
С 20:00 до 05:00 вводится комендантский час. Осенние каникулы продлены на одну неделю, после чего большинство классов уходят на дистанционное обучение. Детсады продолжают работу. Вузы переходят на дистанционное обучение. Работу продолжают только те магазины, в которых продаются товары первой необходимости. Ограничивается работа парикмахерских, салонов красоты, заведений общепита. Запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. Вводятся ограничение на собрания, а также лимиты на передвижение людей в одном автомобиле. Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся. Премьер-министр Кришьянис Кариньш вместе с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом в ходе брифинга, посвященного новым ограничениям, извинились перед вакцинированными гражданами за ужесточение карантина. Также они признали, что кампания по вакцинации от коронавируса в стране была фактически провалена, что и стало основанием для локдауна.
"Многим это может показаться непонятным: почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали. Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.