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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3980398139823983>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:06

  Binimovich написав:
airmax78 написав:
  sequence написав:Завтра в Киеве закрывают некоторые больницы на Ковид. У меня тесть тупо не попадает завтра на плановую операцию в 10й.

В больницах ПЦ. Врачи валятся с ног. В 4й уже минимум 3 отделения превратились в ковидные и мест нет. Контингент - антипрививочники.
Не впускать такой контингент вообще в больницы. Пусть лечатся дома. Это же всего лишь простой грипп, не?

По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:08

  ЛАД написав:
"Латвия стоит на первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным "ковидом", но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Премьер выступил с такими предложениями к кабмину:

С 20:00 до 05:00 вводится комендантский час.
Осенние каникулы продлены на одну неделю, после чего большинство классов уходят на дистанционное обучение.
Детсады продолжают работу.
Вузы переходят на дистанционное обучение.
Работу продолжают только те магазины, в которых продаются товары первой необходимости.
Ограничивается работа парикмахерских, салонов красоты, заведений общепита.
Запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия.
Вводятся ограничение на собрания, а также лимиты на передвижение людей в одном автомобиле.
Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш вместе с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом в ходе брифинга, посвященного новым ограничениям, извинились перед вакцинированными гражданами за ужесточение карантина. Также они признали, что кампания по вакцинации от коронавируса в стране была фактически провалена, что и стало основанием для локдауна.

"Многим это может показаться непонятным: почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали. Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.

https://www.9tv.co.il/newscategory/corona

є причина на що списати, коли шото пошло не так - не удачно вакцинувалися, не тою вакциною, не 100% населення, а 1% неваків все поломав і т.д.

про що я тут і пишу, що в нас буде і вакцинація і карантин/локдаун
і вакцинацію робити пізно коли вже епідемія.

Поки не пізно купуйте гречку, макарони, олію, мило, сірники, сіль і, саме головне, туалетний папір.

https://www.9tv.co.il/item/35350
тим часом Ізраїль:
По данным Минздрава, за прошедшие сутки в ходе тестирования в Израиле выявлены 1483 новых зараженных коронавирусом.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 жов, 2021 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:08

  flyman написав:
  ЛАД написав:.......
Так всё-таки - на сколько уменьшится/уменьшилось бы население Украины без вакцинации?

приблизно так само, вакцинація ніц не вирішує в плані ковіда, так як він швидше мутує, чим клепають вакцини.
........

Не буду с Вами спорить, но тогда зачем пишете: "вангую мінус півмільона населення в Україні за календарний рік від "масової" вакцинації"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:08

антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи)
(я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)

посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)

или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"

сходите, не пожалеете

и да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:11

  vetka написав:
  Binimovich написав:
airmax78 написав:В больницах ПЦ. Врачи валятся с ног. В 4й уже минимум 3 отделения превратились в ковидные и мест нет. Контингент - антипрививочники.
Не впускать такой контингент вообще в больницы. Пусть лечатся дома. Это же всего лишь простой грипп, не?

По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите.

Вот только там не сказано, в каком объеме этот праздник будет финансироваться государством.)))
Кто-то слышал, что в этом году, как годом ранее при Степанове, спешно проводились дополнительные кислородные магистрали? Та отож.
А ведь дельта почти вдвое прожорливее альфы по кислороду.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:11

  Xenon написав:антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи)
(я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)

посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)

или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"

сходите, не пожалеете

и да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые

на все воля Божья...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:12

  Xenon написав:антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи)
(я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)

посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)

или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"

сходите, не пожалеете

и да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые

можеш мене не лякати, ляканий, як лікують бачив на власні очі.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:12

  vetka написав:..........
По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите.

А обязанности перед обществом он тоже имеет?
Или на остальных насрать?

на все воля Божья...

Ещё одна сильно верующая. :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:15

  Xenon написав:антиваксам дам один совет, сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи)
(я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)

посмотрите как родственники пытаются выловить хоть какуюто медсестру, сунуть ей 200грн, что-бы она просто подошла к больному посомтрела как он и может поменяла памперс (да, лежачие больные в палатах на кислороде в памперсах!)

или как медсестры выходят и комуто из родственников говорят - "ну он еще дышит на кислороде, но шансов почти нет, готовьтесь"

сходите, не пожалеете

и да, в палатах на 99% лежат не привитые, в реанимации на 100% не привитые

Ходить очень не рекомендую. Очень тягостная атмосфера, даже для реанимационного персонала, казалось бы привыкшего ко всему.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:17

  ЛАД написав:
"Латвия стоит на первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным "ковидом", но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Премьер выступил с такими предложениями к кабмину:

С 20:00 до 05:00 вводится комендантский час.
Осенние каникулы продлены на одну неделю, после чего большинство классов уходят на дистанционное обучение.
Детсады продолжают работу.
Вузы переходят на дистанционное обучение.
Работу продолжают только те магазины, в которых продаются товары первой необходимости.
Ограничивается работа парикмахерских, салонов красоты, заведений общепита.
Запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия.
Вводятся ограничение на собрания, а также лимиты на передвижение людей в одном автомобиле.
Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш вместе с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом в ходе брифинга, посвященного новым ограничениям, извинились перед вакцинированными гражданами за ужесточение карантина. Также они признали, что кампания по вакцинации от коронавируса в стране была фактически провалена, что и стало основанием для локдауна.

"Многим это может показаться непонятным: почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали. Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.

https://www.9tv.co.il/newscategory/corona


І дивись, що там, влада вибачається, а не каже, що люди такі скотиняки не привиті.
flyman
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