antey1969 написав:Ходить очень не рекомендую. Очень тягостная атмосфера, даже для реанимационного персонала, казалось бы привыкшего ко всему.
ну почему-же
одно дело по утрам смотреть сухую статистику - ну померло вчера 300 а сегодня 500 и потмо %% туда сюда считать. Или увидеть все самому, послушать и тп.
Этот как с войной - которая гдето там...
Умному не надо, а дурак не поймет. Он учится исключительно на своих ошибках, да и то не всегда. К тому же у людей со слабой психикой еще и крыша может тронуться не спеша. В тех же ковидных отделениях попытка суицида далеко не редкость.
"Латвия стоит на первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным "ковидом", но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. ......... Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.
Успіх написав:..... Не штука добитись УСПІХУ, коли ти з багатої сім'ї, 2-3 диплома "знань " , батя влаштував тебе директором свого бізнесу, чи спадкова квартира в центрі міста.... А от, коли ти немаючи цього всього - за відрізок часу в 10 років - досягаєш/заробляєш ДВІ квартири в місті Лева - то тут УСПІХ 100500го левела!
У меня всего этого тоже не было. Можно радоваться своему достижению, но хвастать тут особо нечем.