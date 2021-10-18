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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3980398139823983 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90 Мені вже зробили щеплення 61% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 6% 5 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 90 Додано: Вів 19 жов, 2021 15:17 antey1969 написав: Ходить очень не рекомендую. Очень тягостная атмосфера, даже для реанимационного персонала, казалось бы привыкшего ко всему. Ходить очень не рекомендую. Очень тягостная атмосфера, даже для реанимационного персонала, казалось бы привыкшего ко всему.

ну почему-же



одно дело по утрам смотреть сухую статистику - ну померло вчера 300 а сегодня 500 и потмо %% туда сюда считать. Или увидеть все самому, послушать и тп.



Этот как с войной - которая гдето там... ну почему-жеодно дело по утрам смотреть сухую статистику - ну померло вчера 300 а сегодня 500 и потмо %% туда сюда считать. Или увидеть все самому, послушать и тп.Этот как с войной - которая гдето там... Xenon Повідомлень: 3837 З нами з: 25.02.09 Подякував: 69 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:19 За крок до перевороту думок!© Starikan написав: Hotab написав: Успіх написав: А як же права і свобода громадян України?

А як же Конституція України?

Чи ми є раби?

Чи як колись - партія сказала.... А як же права і свобода громадян України?А як же Конституція України?Чи ми є раби?Чи як колись - партія сказала.... Характерный представитель "9 классов, без ВО". Я же не перепутал, да,Долярчик? Характерный представитель "9 классов, без ВО". Я же не перепутал, да,Долярчик?

Так он этим гордится, записывая себя в компанию стивов джобсов Так он этим гордится, записывая себя в компанию стивов джобсов

"Так не штука вбити крука, а голою ср@кою їжака?!"©

Не штука добитись УСПІХУ, коли ти з багатої сім'ї, 2-3 диплома "знань " , батя влаштував тебе директором свого бізнесу, чи спадкова квартира в центрі міста....

А от, коли ти немаючи цього всього - за відрізок часу в 10 років - досягаєш/заробляєш ДВІ квартири в місті Лева - то тут УСПІХ 100500го левела! "Так не штука вбити крука, а голою ср@кою їжака?!"©Не штука добитись УСПІХУ, коли ти з багатої сім'ї, 2-3 диплома "знань ", батя влаштував тебе директором свого бізнесу, чи спадкова квартира в центрі міста....А от, коли ти немаючи цього всього - за відрізок часу в 10 років - досягаєш/заробляєш ДВІ квартири в місті Лева - то тут УСПІХ 100500го левела! Успіх

Повідомлень: 1725 З нами з: 18.03.21 Подякував: 51 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:20 Xenon написав: antey1969 написав: Ходить очень не рекомендую. Очень тягостная атмосфера, даже для реанимационного персонала, казалось бы привыкшего ко всему. Ходить очень не рекомендую. Очень тягостная атмосфера, даже для реанимационного персонала, казалось бы привыкшего ко всему.

ну почему-же



одно дело по утрам смотреть сухую статистику - ну померло вчера 300 а сегодня 500 и потмо %% туда сюда считать. Или увидеть все самому, послушать и тп.



Этот как с войной - которая гдето там... ну почему-жеодно дело по утрам смотреть сухую статистику - ну померло вчера 300 а сегодня 500 и потмо %% туда сюда считать. Или увидеть все самому, послушать и тп.Этот как с войной - которая гдето там...

Умному не надо, а дурак не поймет. Он учится исключительно на своих ошибках, да и то не всегда.

К тому же у людей со слабой психикой еще и крыша может тронуться не спеша.

В тех же ковидных отделениях попытка суицида далеко не редкость. Умному не надо, а дурак не поймет. Он учится исключительно на своих ошибках, да и то не всегда.К тому же у людей со слабой психикой еще и крыша может тронуться не спеша.В тех же ковидных отделениях попытка суицида далеко не редкость. antey1969 1

Повідомлень: 10887 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3173 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:29 flyman написав: ЛАД написав: "Латвия стоит на первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным "ковидом", но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

.........

Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.

https://www.9tv.co.il/newscategory/corona



І дивись, що там, влада вибачається, а не каже, що люди такі скотиняки не привиті. І дивись, що там, влада вибачається, а не каже, що люди такі скотиняки не привиті.

Я не знаю (и Вы тоже) по каким причинам там невысокий процент привитых. Я не знаю (и Вы тоже) по каким причинам там невысокий процент привитых. ЛАД 2 Повідомлень: 20042 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4886 раз. Подякували: 4515 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:32 Успіх написав: .....

Не штука добитись УСПІХУ, коли ти з багатої сім'ї, 2-3 диплома "знань " , батя влаштував тебе директором свого бізнесу, чи спадкова квартира в центрі міста....

А от, коли ти немаючи цього всього - за відрізок часу в 10 років - досягаєш/заробляєш ДВІ квартири в місті Лева - то тут УСПІХ 100500го левела! .....Не штука добитись УСПІХУ, коли ти з багатої сім'ї, 2-3 диплома "знань ", батя влаштував тебе директором свого бізнесу, чи спадкова квартира в центрі міста....А от, коли ти немаючи цього всього - за відрізок часу в 10 років - досягаєш/заробляєш ДВІ квартири в місті Лева - то тут УСПІХ 100500го левела!

У меня всего этого тоже не было.

Можно радоваться своему достижению, но хвастать тут особо нечем. У меня всего этого тоже не было.Можно радоваться своему достижению, но хвастать тут особо нечем. ЛАД 2 Повідомлень: 20042 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4886 раз. Подякували: 4515 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 15:33 ЛАД написав: vetka написав: ..........

По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите. ..........По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите.

А обязанности перед обществом он тоже имеет?

Или на остальных насрать?



на все воля Божья...

Ещё одна сильно верующая. А обязанности перед обществом он тоже имеет?Или на остальных насрать?Ещё одна сильно верующая.

не знаю по поводу верующих или не очень, но попы первые побежали на вакцинацию ) не знаю по поводу верующих или не очень, но попы первые побежали на вакцинацию ) sequence Повідомлень: 5915 З нами з: 29.12.15 Подякував: 1578 раз. Подякували: 1522 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3980398139823983 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7797 10615407

ЛОБ Вів 19 жов, 2021 11:03