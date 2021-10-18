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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3980398139823983

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:17

  antey1969 написав:Ходить очень не рекомендую. Очень тягостная атмосфера, даже для реанимационного персонала, казалось бы привыкшего ко всему.

ну почему-же

одно дело по утрам смотреть сухую статистику - ну померло вчера 300 а сегодня 500 и потмо %% туда сюда считать. Или увидеть все самому, послушать и тп.

Этот как с войной - которая гдето там...
Xenon
 
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За крок до перевороту думок!©

  Starikan написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:А як же права і свобода громадян України?
А як же Конституція України?
Чи ми є раби?
Чи як колись - партія сказала.... :mrgreen:
Характерный представитель "9 классов, без ВО". Я же не перепутал, да,Долярчик?

Так он этим гордится, записывая себя в компанию стивов джобсов :mrgreen:

"Так не штука вбити крука, а голою ср@кою їжака?!"©
Не штука добитись УСПІХУ, коли ти з багатої сім'ї, 2-3 диплома "знань " :D , батя влаштував тебе директором свого бізнесу, чи спадкова квартира в центрі міста....
А от, коли ти немаючи цього всього - за відрізок часу в 10 років - досягаєш/заробляєш ДВІ квартири в місті Лева - то тут УСПІХ 100500го левела! :D
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:20

  Xenon написав:
  antey1969 написав:Ходить очень не рекомендую. Очень тягостная атмосфера, даже для реанимационного персонала, казалось бы привыкшего ко всему.

ну почему-же

одно дело по утрам смотреть сухую статистику - ну померло вчера 300 а сегодня 500 и потмо %% туда сюда считать. Или увидеть все самому, послушать и тп.

Этот как с войной - которая гдето там...

Умному не надо, а дурак не поймет. Он учится исключительно на своих ошибках, да и то не всегда.
К тому же у людей со слабой психикой еще и крыша может тронуться не спеша.
В тех же ковидных отделениях попытка суицида далеко не редкость.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:29

  flyman написав:
  ЛАД написав:
"Латвия стоит на первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным "ковидом", но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
.........
Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.

https://www.9tv.co.il/newscategory/corona


І дивись, що там, влада вибачається, а не каже, що люди такі скотиняки не привиті.

Я не знаю (и Вы тоже) по каким причинам там невысокий процент привитых.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:32

  Успіх написав:.....
Не штука добитись УСПІХУ, коли ти з багатої сім'ї, 2-3 диплома "знань " :D , батя влаштував тебе директором свого бізнесу, чи спадкова квартира в центрі міста....
А от, коли ти немаючи цього всього - за відрізок часу в 10 років - досягаєш/заробляєш ДВІ квартири в місті Лева - то тут УСПІХ 100500го левела! :D

У меня всего этого тоже не было.
Можно радоваться своему достижению, но хвастать тут особо нечем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:33

  ЛАД написав:
  vetka написав:..........
По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите.

А обязанности перед обществом он тоже имеет?
Или на остальных насрать?

на все воля Божья...

Ещё одна сильно верующая. :mrgreen:

не знаю по поводу верующих или не очень, но попы первые побежали на вакцинацию )
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