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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3978397939803981>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:33

  ЛАД написав:
  vetka написав:..........
По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите.

А обязанности перед обществом он тоже имеет?
Или на остальных насрать?

на все воля Божья...

Ещё одна сильно верующая. :mrgreen:

не знаю по поводу верующих или не очень, но попы первые побежали на вакцинацию )
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:36

  Вкладчик1234 написав:Мнение "независимого эксперта по многим вопросам" Вкладчик1234:"Как раз все переболеют, получат иммунитет, и ковид пойдёт на спад. А перемогу запишут "вакцинам""

А включение красного локдауна из-за предварительного мора тоже независимо от результата как и нейроны несвязаны в мозгах некоторых экспертов?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:40

  sequence написав:
  ЛАД написав:
  vetka написав:..........
По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите.

А обязанности перед обществом он тоже имеет?
Или на остальных насрать?

на все воля Божья...

Ещё одна сильно верующая. :mrgreen:

не знаю по поводу верующих или не очень, но попы первые побежали на вакцинацию )

А кто сказал, что попы сильно верующие? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:43

  Цитрин написав:
  Xenon написав:сходите просто в ближайшую больницу, к Ковид отделению (там где родственники больных приходят и приносят передачи)
(я там был вчера и позавчера, видел и слышал что там происходит)


В новостях пробегало:
Генерал Колин Лютер Пауэлл, бывший госсекретарь США и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался этим утром в связи с осложнениями, спровоцированными COVID-19. Он был полностью вакцинирован.


Есть над чем подумать...

PS: сам недавно переболел, что в больницах творится знаю...

умер в возрасте 84 лет
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:50

а медики есть, сколько по времени можно на кислородном концентраторе сидеть? Чем может грозить если больше суток?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:52

  vetka написав:По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите.

Когда имеет без ресурсов включается мед.сортировка. Больше ваксов - больше ресурсов на лечение. Больше антиваксов - вместо ресурсов только Божье слово да Конституция. Статистика безапеляционна - калек больше там, где добровольная вакцинация не популярна и невозможность самообразования прикрывается Конституцией. Так и калечимся :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:"Как раз все переболеют, получат иммунитет

Так нет иммунитета. В этом проблема. Не формируется полноценный иммунитет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:00

  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:.....
Не штука добитись УСПІХУ, коли ти з багатої сім'ї, 2-3 диплома "знань " :D , батя влаштував тебе директором свого бізнесу, чи спадкова квартира в центрі міста....
А от, коли ти немаючи цього всього - за відрізок часу в 10 років - досягаєш/заробляєш ДВІ квартири в місті Лева - то тут УСПІХ 100500го левела! :D

У меня всего этого тоже не было.
Можно радоваться своему достижению, но хвастать тут особо нечем.

Справді, немає чим хвалитись))
- кожен другий пересічний легко заробляє/купує ДВІ квартири на протязі 10р. :mrgreen:
А те, що пересічні частенько позичають у "швидкогрошах"/користуються ломбардами - це не про наших пересічних :mrgreen:

Успих, как самый успешный, учитывая небывалые очереди на вакцинацию, купите респиратор FFP2 без клапана. Цена копеечная, а толку больше. Совет бесплатный, поэтому можно и не следовать, а вообще маску ниже носа нацепить.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:Честно говоря, просто обидно: потрачены миллиарды долларов и силы лучших ученых на разработку вакцины в рекордные сроки. И вместо благодарности и неукоснительного следования требованиям врачей и ученых - всякие длб*бы разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько дебилов вокруг?

Дебилы кругом. У самого есть немеряно знакомых и коллег "диссидентов". Ну или "горцев", называйте как угодно.
Ситуация в Италии на днях - запретили выходить на работу непривитым, благо, что таких осталось немного.
Кстати, наша "Дия" реально помогает там - там это называется "Грин пасс". Альтернатива - раз в два дня ПЦР, иначе в ресторан не пустят.

Летом уговаривал коллегу сделать прививку. Та же нудная куйня: "прививка не проверена, а что если побочные эффекты и т.п.". Зараза настигла в глухом селе под Львовом. Тяжело болеет уже 18 дней. Побоялась побочных эффектов от прививки - теперь изучает побочные эффекты от ковидлы. А там их вагон и маленькая тележка.


Самое забавное, когда за свое драгоценное здоровье из-за вакцины переживают курильщики и бухари
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:06

  Faceless написав:
Самое забавное, когда за свое драгоценное здоровье из-за вакцины переживают курильщики и бухари

а ларчик то просто відкривається,
тепер ясно, хто так і чому переживає за вакцинацію,
але вакцина від цирозу не рятує.
flyman
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