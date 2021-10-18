Генерал Колин Лютер Пауэлл, бывший госсекретарь США и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался этим утром в связи с осложнениями, спровоцированными COVID-19. Он был полностью вакцинирован.
Есть над чем подумать...
PS: сам недавно переболел, что в больницах творится знаю...
vetka написав:По Конституции каждый гражданин имеет право на медицинское обслуживание, так что не звездите.
Когда имеет без ресурсов включается мед.сортировка. Больше ваксов - больше ресурсов на лечение. Больше антиваксов - вместо ресурсов только Божье слово да Конституция. Статистика безапеляционна - калек больше там, где добровольная вакцинация не популярна и невозможность самообразования прикрывается Конституцией. Так и калечимся
Успіх написав:..... Не штука добитись УСПІХУ, коли ти з багатої сім'ї, 2-3 диплома "знань " , батя влаштував тебе директором свого бізнесу, чи спадкова квартира в центрі міста.... А от, коли ти немаючи цього всього - за відрізок часу в 10 років - досягаєш/заробляєш ДВІ квартири в місті Лева - то тут УСПІХ 100500го левела!
У меня всего этого тоже не было. Можно радоваться своему достижению, но хвастать тут особо нечем.
Справді, немає чим хвалитись)) - кожен другий пересічний легко заробляє/купує ДВІ квартири на протязі 10р. А те, що пересічні частенько позичають у "швидкогрошах"/користуються ломбардами - це не про наших пересічних
Успих, как самый успешный, учитывая небывалые очереди на вакцинацию, купите респиратор FFP2 без клапана. Цена копеечная, а толку больше. Совет бесплатный, поэтому можно и не следовать, а вообще маску ниже носа нацепить.
airmax78 написав:Честно говоря, просто обидно: потрачены миллиарды долларов и силы лучших ученых на разработку вакцины в рекордные сроки. И вместо благодарности и неукоснительного следования требованиям врачей и ученых - всякие длб*бы разводят демагогию о лете, коллективном иммунитете, "тот кто переболел - тому не страшно" и т.п. Ад какой-то. За что нам столько дебилов вокруг?
Дебилы кругом. У самого есть немеряно знакомых и коллег "диссидентов". Ну или "горцев", называйте как угодно. Ситуация в Италии на днях - запретили выходить на работу непривитым, благо, что таких осталось немного. Кстати, наша "Дия" реально помогает там - там это называется "Грин пасс". Альтернатива - раз в два дня ПЦР, иначе в ресторан не пустят.
Летом уговаривал коллегу сделать прививку. Та же нудная куйня: "прививка не проверена, а что если побочные эффекты и т.п.". Зараза настигла в глухом селе под Львовом. Тяжело болеет уже 18 дней. Побоялась побочных эффектов от прививки - теперь изучает побочные эффекты от ковидлы. А там их вагон и маленькая тележка.
Самое забавное, когда за свое драгоценное здоровье из-за вакцины переживают курильщики и бухари