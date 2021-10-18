Так, я щось не бачу слів подяки за те, що я записався на вакцину, на завтра Судячи з того, що антивакси #ухякірознощикикорони - то, я ж, наче, в такий спосіб потенційно ВРЯТУЮ 100500 людей в ГТ!(маршрутках)
Так, я щось не бачу слів подяки за те, що я записався на вакцину, на завтра Судячи з того, що антивакси #ухякірознощикикорони - то, я ж, наче, в такий спосіб потенційно ВРЯТУЮ 100500 людей в ГТ!(маршрутках)
Вы просто выполните свой гражданский долг в борьбе с болезнью. Правда после 2 вакцинаций. Потом на собственном примере докажете 3 ребенком что боялись полшестого и фертильности за зря
Так, я щось не бачу слів подяки за те, що я записався на вакцину, на завтра Судячи з того, що антивакси #ухякірознощикикорони - то, я ж, наче, в такий спосіб потенційно ВРЯТУЮ 100500 людей в ГТ!(маршрутках)
Вы просто выполните свой гражданский долг в борьбе с болезнью. Правда после 2 вакцинаций. Потом на собственном примере докажете 3 ребенком что боялись полшестого и фертильности за зря
Аккуратно, Обычно успешные выпускники ПТУ после таких слов предлагают совместную проверку либидо. )))
https://rossaprimavera.ru/article/e6a07a0c Впрочем, так и не появилось более или менее вразумительных объяснений, чем вакцинация может помочь остановить рост заболеваемости сейчас, если иммунитет после вакцинации вырабатывается до 42 дней. И совершенно непонятно, как реагирует организм человека на вторжение одновременно вакцинного аденовируса с встроенным кодом спайк-белка и «дикого» коронавируса.
Вы упустили один маааахонький нюансик - все это, в приведенной вами статье, говорится о вакцине «Спутник V», единственной вакцине, которая разрешена в РФ.
flyman
Во время эпидемии гриппа или других инфекций прививку делать нельзя. Если кто-то из домашних заболел, вы можете заболеть вслед за ним, и тогда вакцинация будет неэффективной.
Опять же переходим по ссылке и читаем:
Вакцинация отечественной вакциной «СОВИГРИПП» ПРИКРЕПЛЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ проводится в нашей поликлинике БЕСПЛАТНО. Для этого нужно обратиться к участковому терапевту.