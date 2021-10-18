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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3978397939803981

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:14

За крок до перевороту думок!©

  stm написав:Успих, как самый успешный

Так, я щось не бачу слів подяки за те, що я записався на вакцину, на завтра :D
Судячи з того, що антивакси #ухякірознощикикорони - то, я ж, наче, в такий спосіб потенційно ВРЯТУЮ 100500 людей в ГТ!(маршрутках) :D
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:16

  Успіх написав:
  stm написав:Успих, как самый успешный

Так, я щось не бачу слів подяки за те, що я записався на вакцину, на завтра :D
Судячи з того, що антивакси #ухякірознощикикорони - то, я ж, наче, в такий спосіб потенційно ВРЯТУЮ 100500 людей в ГТ!(маршрутках) :D

Вы просто выполните свой гражданский долг в борьбе с болезнью. Правда после 2 вакцинаций. Потом на собственном примере докажете 3 ребенком что боялись полшестого и фертильности за зря :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:24

  stm написав:
  Успіх написав:
  stm написав:Успих, как самый успешный

Так, я щось не бачу слів подяки за те, що я записався на вакцину, на завтра :D
Судячи з того, що антивакси #ухякірознощикикорони - то, я ж, наче, в такий спосіб потенційно ВРЯТУЮ 100500 людей в ГТ!(маршрутках) :D

Вы просто выполните свой гражданский долг в борьбе с болезнью. Правда после 2 вакцинаций. Потом на собственном примере докажете 3 ребенком что боялись полшестого и фертильности за зря :)

Аккуратно, Обычно успешные выпускники ПТУ после таких слов предлагают совместную проверку либидо. )))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:25

flyman

https://rossaprimavera.ru/article/e6a07a0c
Впрочем, так и не появилось более или менее вразумительных объяснений, чем вакцинация может помочь остановить рост заболеваемости сейчас, если иммунитет после вакцинации вырабатывается до 42 дней. И совершенно непонятно, как реагирует организм человека на вторжение одновременно вакцинного аденовируса с встроенным кодом спайк-белка и «дикого» коронавируса.

Вы упустили один маааахонький нюансик - все это, в приведенной вами статье, говорится о вакцине «Спутник V», единственной вакцине, которая разрешена в РФ.


flyman

Во время эпидемии гриппа или других инфекций прививку делать нельзя. Если кто-то из
домашних заболел, вы можете заболеть вслед за ним, и тогда вакцинация будет неэффективной.

Опять же переходим по ссылке и читаем:

Вакцинация отечественной вакциной «СОВИГРИПП» ПРИКРЕПЛЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ
проводится в нашей поликлинике БЕСПЛАТНО. Для этого нужно обратиться к участковому
терапевту.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:48

  Faceless написав:Так нет....

Вранье. Почисти за собой
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:49

  yanyura написав:.. в приведенной вами статье, говорится о вакцине «Спутник V», единственной вакцине, которая разрешена в РФ.
..

единственной?
та ладно )))
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:55

  Цитрин написав:а медики есть, сколько по времени можно на кислородном концентраторе сидеть? Чем может грозить если больше суток?

На концентратор просто так не садят.
Все вопросы к лечащему врачу.
antey1969
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Вів 19 жов, 2021 11:03
ЛОБ

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