Так, я щось не бачу слів подяки за те, що я записався на вакцину, на завтра Судячи з того, що антивакси #ухякірознощикикорони - то, я ж, наче, в такий спосіб потенційно ВРЯТУЮ 100500 людей в ГТ!(маршрутках)
Так, я щось не бачу слів подяки за те, що я записався на вакцину, на завтра Судячи з того, що антивакси #ухякірознощикикорони - то, я ж, наче, в такий спосіб потенційно ВРЯТУЮ 100500 людей в ГТ!(маршрутках)
Вы просто выполните свой гражданский долг в борьбе с болезнью. Правда после 2 вакцинаций. Потом на собственном примере докажете 3 ребенком что боялись полшестого и фертильности за зря
Так, я щось не бачу слів подяки за те, що я записався на вакцину, на завтра Судячи з того, що антивакси #ухякірознощикикорони - то, я ж, наче, в такий спосіб потенційно ВРЯТУЮ 100500 людей в ГТ!(маршрутках)
Вы просто выполните свой гражданский долг в борьбе с болезнью. Правда после 2 вакцинаций. Потом на собственном примере докажете 3 ребенком что боялись полшестого и фертильности за зря
Аккуратно, Обычно успешные выпускники ПТУ после таких слов предлагают совместную проверку либидо. )))
https://rossaprimavera.ru/article/e6a07a0c Впрочем, так и не появилось более или менее вразумительных объяснений, чем вакцинация может помочь остановить рост заболеваемости сейчас, если иммунитет после вакцинации вырабатывается до 42 дней. И совершенно непонятно, как реагирует организм человека на вторжение одновременно вакцинного аденовируса с встроенным кодом спайк-белка и «дикого» коронавируса.
Вы упустили один маааахонький нюансик - все это, в приведенной вами статье, говорится о вакцине «Спутник V», единственной вакцине, которая разрешена в РФ.
flyman
Во время эпидемии гриппа или других инфекций прививку делать нельзя. Если кто-то из домашних заболел, вы можете заболеть вслед за ним, и тогда вакцинация будет неэффективной.
Опять же переходим по ссылке и читаем:
Вакцинация отечественной вакциной «СОВИГРИПП» ПРИКРЕПЛЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ проводится в нашей поликлинике БЕСПЛАТНО. Для этого нужно обратиться к участковому терапевту.
Так, я щось не бачу слів подяки за те, що я записався на вакцину, на завтра Судячи з того, що антивакси #ухякірознощикикорони - то, я ж, наче, в такий спосіб потенційно ВРЯТУЮ 100500 людей в ГТ!(маршрутках)
Вы просто выполните свой гражданский долг в борьбе с болезнью. Правда после 2 вакцинаций. Потом на собственном примере докажете 3 ребенком что боялись полшестого и фертильности за зря
Аккуратно, Обычно успешные выпускники ПТУ после таких слов предлагают совместную проверку либидо. )))[/quote]
=============== Яке ПТУ? 9ть класів і крапка! Далі, тільки самоосвіта по книжках і відосиках на ютубчику!
Ну уж точно не Израиль нам сравнивать. Где и медицина присутствует,и не жрут ханку ведрами.
Вот как раз с Израилем и сравнивать, где и вакцина не Спутник, и где большинство второй - третьей уколовшись, все равно на карантин слегло.
Hotab написав:
Аlександр написав:Или это какая-то эстонская Дельта
Всё-таки летом не сидели в закрытых помещениях, закрытых маршрутках и школах в той же Одессе. Закрылись сейчас и на , пожалуйста.
Ах! Одесса! Лето! Солнце! Море! Море людей на пляжах, в ТРЦ, базарах, кафе, ресторанах, транспорте, ночных клубах. И так каждый летний день. И... Почему же тогда никто не болел
Hotab написав:А вы tend to think, что это сейчас обычный сезонный? А чего тогда мрут? В том числе избыточно?? До ковида сезонные мор не вызывали.
Наверно потому, что своевременно не начинают лечиться. Я не только о ковид, а и простудных в целом. Вот какие первые симптомы недомогания? - Усталость, заложенность носа, легкое першение в горле. На следующий день - другой, если не начинать принимать меры - болит горло, повышается температура. А если горло не защитить, то все, читай, что заболел - спускается все в бронхи и трахеи.