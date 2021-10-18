Додано: Вів 19 жов, 2021 17:29

Hotab написав: Аlександр написав: Далась вам та метрополия. Далась вам та метрополия.

Ну уж точно не Израиль нам сравнивать. Где и медицина присутствует,и не жрут ханку ведрами. Ну уж точно не Израиль нам сравнивать. Где и медицина присутствует,и не жрут ханку ведрами.

Hotab написав: Аlександр написав: Или это какая-то эстонская Дельта Или это какая-то эстонская Дельта

Всё-таки летом не сидели в закрытых помещениях, закрытых маршрутках и школах в той же Одессе. Закрылись сейчас и на , пожалуйста. Всё-таки летом не сидели в закрытых помещениях, закрытых маршрутках и школах в той же Одессе. Закрылись сейчас и на , пожалуйста.

Hotab написав: А вы tend to think, что это сейчас обычный сезонный? А чего тогда мрут? В том числе избыточно?? До ковида сезонные мор не вызывали. А вы tend to think, что это сейчас обычный сезонный? А чего тогда мрут? В том числе избыточно?? До ковида сезонные мор не вызывали.

Вот как раз с Израилем и сравнивать, где и вакцина не Спутник, и где большинство второй - третьей уколовшись, все равно на карантин слегло.Ах! Одесса! Лето! Солнце! Море! Море людей на пляжах, в ТРЦ, базарах, кафе, ресторанах, транспорте, ночных клубах. И так каждый летний день. И... Почему же тогда никто не болелНаверно потому, что своевременно не начинают лечиться. Я не только о ковид, а и простудных в целом. Вот какие первые симптомы недомогания? - Усталость, заложенность носа, легкое першение в горле. На следующий день - другой, если не начинать принимать меры - болит горло, повышается температура. А если горло не защитить, то все, читай, что заболел - спускается все в бронхи и трахеи.