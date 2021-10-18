Аlександр написав:Наверно потому, что своевременно не начинают лечиться. Я не только о ковид, а и простудных в целом. Вот какие первые симптомы недомогания? - Усталость, заложенность носа, легкое першение в горле. На следующий день - другой, если не начинать принимать меры - болит горло, повышается температура. А если горло не защитить, то все, читай, что заболел - спускается все в бронхи и трахеи.
Ерунда какая-то. Никогда не лечил ничем простуды. И выздоравливал. Ковид чуть сложнее перенес, гасил симптомы, не лечился.
Вот и весь ответ, зато честный и правдивый.
Интересно, в голосовалке в п. "Мені вже зробили щеплення" - добровольно, принудительно А то смотрится, как
Аlександр написав:Вот и весь ответ, зато честный и правдивый.
Ромка, угомонись. а̶ ̶т̶о̶ ̶о̶п̶я̶т̶ь̶ ̶о̶т̶п̶р̶а̶в̶я̶т̶ ̶н̶а̶ ̶о̶т̶д̶ы̶х̶ . Это не новость, как я перенес свой Ковид. Но симптомы мне не понравились. Да и говорят диклофинак не полезен.(это доказано, а не " может быть" или "а вдруг")
Congressman Paul Gosar (AZ-04) has sent a letter to the U.S. Department of Health and Human Services [HHS] demanding a “full review of all HHS health care systems nationally to ensure full compliance with vaccine injury reporting laws including reporting all adverse events occurring after the administration of the COVID-19 vaccine.”
Аlександр написав:Вот и весь ответ, зато честный и правдивый.
Ромка, угомонись. а̶ ̶т̶о̶ ̶о̶п̶я̶т̶ь̶ ̶о̶т̶п̶р̶а̶в̶я̶т̶ ̶н̶а̶ ̶о̶т̶д̶ы̶х̶ . Это не новость, как я перенес свой Ковид. Но симптомы мне не понравились. Да и говорят диклофинак не полезен.(это доказано, а не " может быть" или "а вдруг")
Какой еще Ромка Я о том, если своевременно начинать лечиться при первичных симптомах, чувствовать свой организм, а не игнорировать, то и ковид на начальных стадиях угаснет либо где-то в носоглотке, либо в горле.
Аlександр написав:Вот и весь ответ, зато честный и правдивый.
Ромка, угомонись. а̶ ̶т̶о̶ ̶о̶п̶я̶т̶ь̶ ̶о̶т̶п̶р̶а̶в̶я̶т̶ ̶н̶а̶ ̶о̶т̶д̶ы̶х̶ . Это не новость, как я перенес свой Ковид. Но симптомы мне не понравились. Да и говорят диклофинак не полезен.(это доказано, а не " может быть" или "а вдруг")
Какой еще Ромка Я о том, если своевременно начинать лечиться при первичных симптомах, чувствовать свой организм, а не игнорировать, то и ковид на начальных стадиях угаснет либо где-то в носоглотке, либо в горле.
Чувствовать организм ))) А как определить эту чувствительность к своему организму? Биополе? Гадалка?
Ну уж точно не Израиль нам сравнивать. Где и медицина присутствует,и не жрут ханку ведрами.
Вот как раз с Израилем и сравнивать, где и вакцина не Спутник, и где большинство второй - третьей уколовшись, все равно на карантин слегло.
Не говорите того, чего не знаете . Не было в Израиле никакого карантина и даже каких-либо жестких ограничений последний раз ( стратегическое решение нового премьера Беннета). Да и вообще очередная волна была из-за того, что большинство населения ( особенно тех кто в возрасте и болеют чаще всего соответственно), были привиты аж прошлой зимой. Спокойно, без паники, нехватки коек, медперсонала, кислорода и прочих страшилок прошли четвертую волну и готовимся к пятой в плановом режиме - https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/107698
P/S Долярчик флудер добрался и на эту ветку..
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 19 жов, 2021 18:20, всього редагувалось 1 раз.