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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3979398039813982

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Аlександр написав:если горло не защитить, то все, читай, что заболел - спускается все в бронхи и трахеи.

Ерунда какая-то. Никогда не лечил ничем простуды. И выздоравливал. Ковид чуть сложнее перенес, гасил симптомы, не лечился.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:39

  Hotab написав:
  Аlександр написав:если горло не защитить, то все, читай, что заболел - спускается все в бронхи и трахеи.

Ерунда какая-то. Никогда не лечил ничем простуды. И выздоравливал. Ковид чуть сложнее перенес, гасил симптомы, не лечился.

Новых подвезли. Впринципе смотрите кто плюсует Вкладчику и сразу портрет неадеквата на зарплате, если плюсует активно))))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:46

  Hotab написав:
  Аlександр написав:Наверно потому, что своевременно не начинают лечиться. Я не только о ковид, а и простудных в целом. Вот какие первые симптомы недомогания? - Усталость, заложенность носа, легкое першение в горле. На следующий день - другой, если не начинать принимать меры - болит горло, повышается температура. А если горло не защитить, то все, читай, что заболел - спускается все в бронхи и трахеи.

Ерунда какая-то. Никогда не лечил ничем простуды. И выздоравливал. Ковид чуть сложнее перенес, гасил симптомы, не лечился.

Вот и весь ответ, зато честный и правдивый.

Интересно, в голосовалке в п. "Мені вже зробили щеплення" - добровольно, принудительно :roll:
А то смотрится, как :oops:

Зображення
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Аlександр написав:Вот и весь ответ, зато честный и правдивый.

Ромка, угомонись. а̶ ̶т̶о̶ ̶о̶п̶я̶т̶ь̶ ̶о̶т̶п̶р̶а̶в̶я̶т̶ ̶н̶а̶ ̶о̶т̶д̶ы̶х̶ . Это не новость, как я перенес свой Ковид. Но симптомы мне не понравились. Да и говорят диклофинак не полезен.(это доказано, а не " может быть" или "а вдруг")
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:00

американский нытик пишет кляузы куда только может. можно узнать за учет и контроль.
Danice Hertz, a 64-year-old physician who was “horribly ill” and “incapacitated” after getting Pfizer’s COVID vaccine, claims U.S. health agencies are ignoring thousands of adverse events.


https://conservativedailypost.com/congr ... -for-help/

Congressman Paul Gosar (AZ-04) has sent a letter to the U.S. Department of Health and Human Services [HHS] demanding a “full review of all HHS health care systems nationally to ensure full compliance with vaccine injury reporting laws including reporting all adverse events occurring after the administration of the COVID-19 vaccine.”


https://headlines360.news/covid-19-vacc ... -gonzales/
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:05

  Hotab написав:
  Аlександр написав:Вот и весь ответ, зато честный и правдивый.

Ромка, угомонись. а̶ ̶т̶о̶ ̶о̶п̶я̶т̶ь̶ ̶о̶т̶п̶р̶а̶в̶я̶т̶ ̶н̶а̶ ̶о̶т̶д̶ы̶х̶ . Это не новость, как я перенес свой Ковид. Но симптомы мне не понравились. Да и говорят диклофинак не полезен.(это доказано, а не " может быть" или "а вдруг")

Какой еще Ромка :roll:
Я о том, если своевременно начинать лечиться при первичных симптомах, чувствовать свой организм, а не игнорировать, то и ковид на начальных стадиях угаснет либо где-то в носоглотке, либо в горле.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:11

  Аlександр написав:
  Hotab написав:
  Аlександр написав:Вот и весь ответ, зато честный и правдивый.

Ромка, угомонись. а̶ ̶т̶о̶ ̶о̶п̶я̶т̶ь̶ ̶о̶т̶п̶р̶а̶в̶я̶т̶ ̶н̶а̶ ̶о̶т̶д̶ы̶х̶ . Это не новость, как я перенес свой Ковид. Но симптомы мне не понравились. Да и говорят диклофинак не полезен.(это доказано, а не " может быть" или "а вдруг")

Какой еще Ромка :roll:
Я о том, если своевременно начинать лечиться при первичных симптомах, чувствовать свой организм, а не игнорировать, то и ковид на начальных стадиях угаснет либо где-то в носоглотке, либо в горле.

Чувствовать организм ))) А как определить эту чувствительность к своему организму? Биополе? Гадалка?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:14

  sequence написав:
  yanyura написав:.. в приведенной вами статье, говорится о вакцине «Спутник V», единственной вакцине, которая разрешена в РФ.
..
единственной?
та ладно )))

В РФ зарегистрировано 5 вакцин, все местного изготовления.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:15

  Аlександр написав:
  Hotab написав:
  Аlександр написав:Далась вам та метрополия.

Ну уж точно не Израиль нам сравнивать. Где и медицина присутствует,и не жрут ханку ведрами.

Вот как раз с Израилем и сравнивать, где и вакцина не Спутник, и где большинство второй - третьей уколовшись, все равно на карантин слегло.


Не говорите того, чего не знаете . Не было в Израиле никакого карантина и даже каких-либо жестких ограничений последний раз ( стратегическое решение нового премьера Беннета). Да и вообще очередная волна была из-за того, что большинство населения ( особенно тех кто в возрасте и болеют чаще всего соответственно), были привиты аж прошлой зимой. Спокойно, без паники, нехватки коек, медперсонала, кислорода и прочих страшилок прошли четвертую волну и готовимся к пятой в плановом режиме - https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/107698

P/S Долярчик флудер добрался и на эту ветку.. :twisted:
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 19 жов, 2021 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:20

  stm написав:Чувствовать организм ))) А как определить эту чувствительность к своему организму? Биополе? Гадалка?

Да как-минимум сбавлять обороты, если начинаешь чувствовать что-то неладное. Это, примерно, как занятия спортом и плаванием.
Аlександр
 
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