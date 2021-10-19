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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3980398139823983>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 90
Мені вже зробили щеплення
61%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:11

  Аlександр написав:
  Hotab написав:
  Аlександр написав:Вот и весь ответ, зато честный и правдивый.

Ромка, угомонись. а̶ ̶т̶о̶ ̶о̶п̶я̶т̶ь̶ ̶о̶т̶п̶р̶а̶в̶я̶т̶ ̶н̶а̶ ̶о̶т̶д̶ы̶х̶ . Это не новость, как я перенес свой Ковид. Но симптомы мне не понравились. Да и говорят диклофинак не полезен.(это доказано, а не " может быть" или "а вдруг")

Какой еще Ромка :roll:
Я о том, если своевременно начинать лечиться при первичных симптомах, чувствовать свой организм, а не игнорировать, то и ковид на начальных стадиях угаснет либо где-то в носоглотке, либо в горле.

Чувствовать организм ))) А как определить эту чувствительность к своему организму? Биополе? Гадалка?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:14

  sequence написав:
  yanyura написав:.. в приведенной вами статье, говорится о вакцине «Спутник V», единственной вакцине, которая разрешена в РФ.
..
единственной?
та ладно )))

В РФ зарегистрировано 5 вакцин, все местного изготовления.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:15

  Аlександр написав:
  Hotab написав:
  Аlександр написав:Далась вам та метрополия.

Ну уж точно не Израиль нам сравнивать. Где и медицина присутствует,и не жрут ханку ведрами.

Вот как раз с Израилем и сравнивать, где и вакцина не Спутник, и где большинство второй - третьей уколовшись, все равно на карантин слегло.


Не говорите того, чего не знаете . Не было в Израиле никакого карантина и даже каких-либо жестких ограничений последний раз ( стратегическое решение нового премьера Беннета). Да и вообще очередная волна была из-за того, что большинство населения ( особенно тех кто в возрасте и болеют чаще всего соответственно), были привиты аж прошлой зимой. Спокойно, без паники, нехватки коек, медперсонала, кислорода и прочих страшилок прошли четвертую волну и готовимся к пятой в плановом режиме - https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/107698

P/S Долярчик флудер добрался и на эту ветку.. :twisted:
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 19 жов, 2021 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:20

  stm написав:Чувствовать организм ))) А как определить эту чувствительность к своему организму? Биополе? Гадалка?

Да как-минимум сбавлять обороты, если начинаешь чувствовать что-то неладное. Это, примерно, как занятия спортом и плаванием.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:51

  Аlександр написав:
  stm написав:Чувствовать организм ))) А как определить эту чувствительность к своему организму? Биополе? Гадалка?

Да как-минимум сбавлять обороты, если начинаешь чувствовать что-то неладное. Это, примерно, как занятия спортом и плаванием.

Была у моей подруги помошник бухгалтера чувствительная. Она главбуху сообщила в один день твердый отказ делать отчёты потому, что Луна в ретроградном Меркурии.
Так вот имя её мы уже и не вспомним, а вот выражение Луна в ретроградном Меркурии осталось и по сей день. Мораль сей басни такова: иногда чувства отвлекают от реальной угрозы ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:02

Вчені Британії уважно стежать за новим варіантом коронавірусу під назвою AY.4.2, підтипом дельти. Дані показали, що він може бути на 10% більш заразним, ніж Delta, сказав експерт. За межами Великобританії кількість випадків невелика.
Станом на 27 вересня 6% британських тестів складали AY.4.2, йдеться у звіті громадського здоров'я Англії у своєму звіті в п’ятницю, додаючи, що оцінки можуть бути неточними, оскільки важко було секвенувати послідовність мутацій.
Цей варіант "рідкісний" за межами Великобританії, і поки що в США виявлено лише три випадки. У Данії, яка має відмінний геномний нагляд, частка AY.4.2 досягала 2%, але вже знизилася.
AY.4.2 поки що не спостерігалося в інших країнах.
https://www.businessinsider.com/delta-v ... uk-2021-10
fler
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:09

Нардеп от «Слуги народа» Юрий Камельчук заявил, что допуск депутатов в Раду по сертификатам вакцинации — это нарушение Конституции, и подчеркнул, что не будет за такое голосовать.

Но для "пересичных" вводить неконституционные ограничения можно :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Вчені Британії уважно стежать за новим варіантом коронавірусу під назвою AY.4.2, підтипом дельти. Дані показали, що він може бути на 10% більш заразним, ніж Delta, сказав експерт

А я вже писав тут, що далі після дельти, прийде якась шмельта - ще крутіша, а потім ще якась.... і ще..... і ще :)
Коротше, в майбутньому - противогази подорожчають в рази! :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:27

  airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение.


Почему вы не хотите замечать сомнения со стороны профессионалов - ученых с мировым именем, опытных практиков? :shock: Или сомнения целых стран, например:

Ісландія призупинила проведення щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною Moderna. Причиною ухвалення такого рішення стало зростання кількості випадків міокардиту і перикардиту (запалень серця) після вакцинації препаратом Moderna. Раніше на використання вакцини Moderna запровадили обмеження Фінляндія, Швеція та Данія.
Еще раньше был массовый отказ стран ЕС и др. от Астразенеки из-за тромбоза…
fler
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:33

  fler написав:
  airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение.


Почему вы не хотите замечать сомнения со стороны профессионалов - ученых с мировым именем, опытных практиков? :shock: Или сомнения целых стран, например:

Ісландія призупинила проведення щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною Moderna. Причиною ухвалення такого рішення стало зростання кількості випадків міокардиту і перикардиту (запалень серця) після вакцинації препаратом Moderna. Раніше на використання вакцини Moderna запровадили обмеження Фінляндія, Швеція та Данія.
Еще раньше был массовый отказ стран ЕС и др. от Астразенеки из-за тромбоза…

Медсортировка как ласкает слух это слово ))) пора переобуваться Флер. Уже можно и нужно переживать не по новому Y, а по вещам посложнее...
stm
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