Аlександр написав:Вот и весь ответ, зато честный и правдивый.
Ромка, угомонись. а̶ ̶т̶о̶ ̶о̶п̶я̶т̶ь̶ ̶о̶т̶п̶р̶а̶в̶я̶т̶ ̶н̶а̶ ̶о̶т̶д̶ы̶х̶ . Это не новость, как я перенес свой Ковид. Но симптомы мне не понравились. Да и говорят диклофинак не полезен.(это доказано, а не " может быть" или "а вдруг")
Какой еще Ромка Я о том, если своевременно начинать лечиться при первичных симптомах, чувствовать свой организм, а не игнорировать, то и ковид на начальных стадиях угаснет либо где-то в носоглотке, либо в горле.
Чувствовать организм ))) А как определить эту чувствительность к своему организму? Биополе? Гадалка?
Ну уж точно не Израиль нам сравнивать. Где и медицина присутствует,и не жрут ханку ведрами.
Вот как раз с Израилем и сравнивать, где и вакцина не Спутник, и где большинство второй - третьей уколовшись, все равно на карантин слегло.
Не говорите того, чего не знаете . Не было в Израиле никакого карантина и даже каких-либо жестких ограничений последний раз ( стратегическое решение нового премьера Беннета). Да и вообще очередная волна была из-за того, что большинство населения ( особенно тех кто в возрасте и болеют чаще всего соответственно), были привиты аж прошлой зимой. Спокойно, без паники, нехватки коек, медперсонала, кислорода и прочих страшилок прошли четвертую волну и готовимся к пятой в плановом режиме - https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/107698
P/S Долярчик флудер добрался и на эту ветку..
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 19 жов, 2021 18:20, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Чувствовать организм ))) А как определить эту чувствительность к своему организму? Биополе? Гадалка?
Да как-минимум сбавлять обороты, если начинаешь чувствовать что-то неладное. Это, примерно, как занятия спортом и плаванием.
Была у моей подруги помошник бухгалтера чувствительная. Она главбуху сообщила в один день твердый отказ делать отчёты потому, что Луна в ретроградном Меркурии. Так вот имя её мы уже и не вспомним, а вот выражение Луна в ретроградном Меркурии осталось и по сей день. Мораль сей басни такова: иногда чувства отвлекают от реальной угрозы ))))))
Вчені Британії уважно стежать за новим варіантом коронавірусу під назвою AY.4.2, підтипом дельти. Дані показали, що він може бути на 10% більш заразним, ніж Delta, сказав експерт. За межами Великобританії кількість випадків невелика. Станом на 27 вересня 6% британських тестів складали AY.4.2, йдеться у звіті громадського здоров'я Англії у своєму звіті в п’ятницю, додаючи, що оцінки можуть бути неточними, оскільки важко було секвенувати послідовність мутацій. Цей варіант "рідкісний" за межами Великобританії, і поки що в США виявлено лише три випадки. У Данії, яка має відмінний геномний нагляд, частка AY.4.2 досягала 2%, але вже знизилася. AY.4.2 поки що не спостерігалося в інших країнах. https://www.businessinsider.com/delta-v ... uk-2021-10
airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение.
Почему вы не хотите замечать сомнения со стороны профессионалов - ученых с мировым именем, опытных практиков? Или сомнения целых стран, например:
Ісландія призупинила проведення щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною Moderna. Причиною ухвалення такого рішення стало зростання кількості випадків міокардиту і перикардиту (запалень серця) після вакцинації препаратом Moderna. Раніше на використання вакцини Moderna запровадили обмеження Фінляндія, Швеція та Данія. Еще раньше был массовый отказ стран ЕС и др. от Астразенеки из-за тромбоза…
airmax78 написав:Меня просто разрывает от злости: лучшие вирусологи мира, на лучшем оборудовании, используя весь 100-летний опыт вирусологии и генетики сделали эти вакцины, а это мурло с 3мя классами церковно-приходской школы ставит их работу под сомнение.
Почему вы не хотите замечать сомнения со стороны профессионалов - ученых с мировым именем, опытных практиков? Или сомнения целых стран, например:
Ісландія призупинила проведення щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною Moderna. Причиною ухвалення такого рішення стало зростання кількості випадків міокардиту і перикардиту (запалень серця) після вакцинації препаратом Moderna. Раніше на використання вакцини Moderna запровадили обмеження Фінляндія, Швеція та Данія. Еще раньше был массовый отказ стран ЕС и др. от Астразенеки из-за тромбоза…
Медсортировка как ласкает слух это слово ))) пора переобуваться Флер. Уже можно и нужно переживать не по новому Y, а по вещам посложнее...