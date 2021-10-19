Там упоминаются и остальные вакцины (Pfizer, Moderna и т.д.), но о каждой обязательно пишутся "побочки". Очень кратко, но так, чтобы прочитавший подумал, что теми вакцинами категорически не рекомендуется вакцинироваться, т.к. они очень вредны для здоровья. О российских вакцинах по "побочкам" от них ни слова.
В России зарегистрирована пятая вакцина от коронавируса - "ЭпиВакКорона-Н" 26.08.2021 ... "Эпиваккорона-Н" стала пятой по счету вакциной, зарегистрированной в России. В настоящее время для массовой вакцинации в России, начавшейся 18 января, используются "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН. ...