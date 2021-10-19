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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3980398139823983

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 91
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
6
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Медсортировка

Потому мужа отвела ужалить. Не хочет утку за ним носить.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:53

  sequence написав:
  yanyura написав:.. в приведенной вами статье, говорится о вакцине «Спутник V», единственной вакцине, которая разрешена в РФ.
..

единственной?
та ладно )))

Прошу прощения, за неточность. Я имел в виду, что в РФ разрешены только российские вакцины:

Названия вакцин для прививки от коронавируса в России и в мире
13 Августа 2021
...
Какие вакцины от Covid-19 одобрены в России

Сегодня в России одобрено для использования 4 вакцины против Covid 19 SARS-CoV-2, все они созданы российскими учёными, большая часть в России же и производится:

Вакцина «Спутник V» НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи (Россия)

Вакцина «ЭпиВакКорона» (Россия)

Вакцина «КовиВак» производства ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова (Россия)

Вакцина «Спутник Лайт» НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи (Россия)
...

https://www.obltv.ru/news/society/nazva ... -i-v-mire/

Там упоминаются и остальные вакцины (Pfizer, Moderna и т.д.), но о каждой обязательно пишутся "побочки". Очень кратко, но так, чтобы прочитавший подумал, что теми вакцинами категорически не рекомендуется вакцинироваться, т.к. они очень вредны для здоровья. О российских вакцинах по "побочкам" от них ни слова.


В России зарегистрирована пятая вакцина от коронавируса - "ЭпиВакКорона-Н"
26.08.2021
...
"Эпиваккорона-Н" стала пятой по счету вакциной, зарегистрированной в России. В настоящее время для массовой вакцинации в России, начавшейся 18 января, используются "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.
...

https://www.dw.com/ru/v-rossii-zaregist ... a-58996546
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:33

  Hotab написав:
  stm написав:Медсортировка

Потому мужа отвела ужалить. Не хочет утку за ним носить.

Не купила сертификат. Умница! Так и поступают доктора наук. Много пишут, но в критической ситуации и к семейнику оформляются и мужа/жену вакцинируют. И Долярчик завтра будет молодец. Видите, не столько идиотов в этом мире ;) более того такие потом ещё всех круче нас агитируют, так что в нашем полку прибыло. Но блин, Латвия при 50% охвате в локдаун. РФ опять нерабочую неделю вводит... Сложно всё.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:РФ опять нерабочую неделю вводит

А когда была до этого? Я знаю только майские в 2020 году.

  stm написав:Не купила сертификат. Умница!

Ну себе вроде залепуху сделала. Типа низя по мед.показаниям.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:16

  yanyura написав:
flyman

https://rossaprimavera.ru/article/e6a07a0c
Впрочем, так и не появилось более или менее вразумительных объяснений, чем вакцинация может помочь остановить рост заболеваемости сейчас, если иммунитет после вакцинации вырабатывается до 42 дней. И совершенно непонятно, как реагирует организм человека на вторжение одновременно вакцинного аденовируса с встроенным кодом спайк-белка и «дикого» коронавируса.

Вы упустили один маааахонький нюансик - все это, в приведенной вами статье, говорится о вакцине «Спутник V», единственной вакцине, которая разрешена в РФ.
.......

Вакцина, действительно, не единственная. Есть ещё 2 или три, но тоже все российские и, видимо, их крайне мало, т.к. речь всё время идёт именно о Спутнике.
Но статья по ссылке весьма бредовая, собраны если не все, то многие сплетни и домыслы антиваксов. Причём сделано по рецепту, которым часто пользуются здесь на ветке - "я не против вакцинации, но нужно..." и далее домыслы, после которых у пересичного пропадает всякое желание вакцинироваться, если даже оно было. Но автор всегда может сказать: "А я что, я ничего". Хороший пример - Флер.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:36

  Hotab написав:
  stm написав:РФ опять нерабочую неделю вводит

А когда была до этого? Я знаю только майские в 2020 году.
......

Было в Москве:
Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников.

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-prodlenie-vyhodnyh-dnei-i-drugie-resheniya
Может, где ещё, не знаю.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну что же... Можно смело констатировать, что волна Киев уже накрыла. Теперь только держись.
Из чего такой вывод?
Вместо единичных случаев ургентные пациенты(травмы, сердечники и т д) с фоновым ковидом пошли волной. Даже нет смысла закрывать на две карантинные недели отделения, куда они поступили. Операционная плановая деятельность со среды в Киеве резко сворачивается. Прошу пристегнуть ремни потуже, взлетаем.
antey1969
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