Там упоминаются и остальные вакцины (Pfizer, Moderna и т.д.), но о каждой обязательно пишутся "побочки". Очень кратко, но так, чтобы прочитавший подумал, что теми вакцинами категорически не рекомендуется вакцинироваться, т.к. они очень вредны для здоровья. О российских вакцинах по "побочкам" от них ни слова.
В России зарегистрирована пятая вакцина от коронавируса - "ЭпиВакКорона-Н" 26.08.2021 ... "Эпиваккорона-Н" стала пятой по счету вакциной, зарегистрированной в России. В настоящее время для массовой вакцинации в России, начавшейся 18 января, используются "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН. ...
Потому мужа отвела ужалить. Не хочет утку за ним носить.
Не купила сертификат. Умница! Так и поступают доктора наук. Много пишут, но в критической ситуации и к семейнику оформляются и мужа/жену вакцинируют. И Долярчик завтра будет молодец. Видите, не столько идиотов в этом мире более того такие потом ещё всех круче нас агитируют, так что в нашем полку прибыло. Но блин, Латвия при 50% охвате в локдаун. РФ опять нерабочую неделю вводит... Сложно всё.
https://rossaprimavera.ru/article/e6a07a0c Впрочем, так и не появилось более или менее вразумительных объяснений, чем вакцинация может помочь остановить рост заболеваемости сейчас, если иммунитет после вакцинации вырабатывается до 42 дней. И совершенно непонятно, как реагирует организм человека на вторжение одновременно вакцинного аденовируса с встроенным кодом спайк-белка и «дикого» коронавируса.
Вы упустили один маааахонький нюансик - все это, в приведенной вами статье, говорится о вакцине «Спутник V», единственной вакцине, которая разрешена в РФ. .......
Вакцина, действительно, не единственная. Есть ещё 2 или три, но тоже все российские и, видимо, их крайне мало, т.к. речь всё время идёт именно о Спутнике. Но статья по ссылке весьма бредовая, собраны если не все, то многие сплетни и домыслы антиваксов. Причём сделано по рецепту, которым часто пользуются здесь на ветке - "я не против вакцинации, но нужно..." и далее домыслы, после которых у пересичного пропадает всякое желание вакцинироваться, если даже оно было. Но автор всегда может сказать: "А я что, я ничего". Хороший пример - Флер.
Ну что же... Можно смело констатировать, что волна Киев уже накрыла. Теперь только держись. Из чего такой вывод? Вместо единичных случаев ургентные пациенты(травмы, сердечники и т д) с фоновым ковидом пошли волной. Даже нет смысла закрывать на две карантинные недели отделения, куда они поступили. Операционная плановая деятельность со среды в Киеве резко сворачивается. Прошу пристегнуть ремни потуже, взлетаем.