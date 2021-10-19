Додано: Вів 19 жов, 2021 22:16

yanyura написав: flyman



https://rossaprimavera.ru/article/e6a07a0c

Впрочем, так и не появилось более или менее вразумительных объяснений, чем вакцинация может помочь остановить рост заболеваемости сейчас, если иммунитет после вакцинации вырабатывается до 42 дней. И совершенно непонятно, как реагирует организм человека на вторжение одновременно вакцинного аденовируса с встроенным кодом спайк-белка и «дикого» коронавируса.

Впрочем, так и не появилось более или менее вразумительных объяснений, чем вакцинация может помочь остановить рост заболеваемости сейчас, если иммунитет после вакцинации вырабатывается до 42 дней. И совершенно непонятно, как реагирует организм человека на вторжение одновременно вакцинного аденовируса с встроенным кодом спайк-белка и «дикого» коронавируса.

Вы упустили один маааахонький нюансик - все это, в приведенной вами статье, говорится о вакцине «Спутник V», единственной вакцине, которая разрешена в РФ.

....... Вы упустили один маааахонький нюансик - все это, в приведенной вами статье, говорится, единственной вакцине, которая разрешена в РФ........

Вакцина, действительно, не единственная. Есть ещё 2 или три, но тоже все российские и, видимо, их крайне мало, т.к. речь всё время идёт именно о Спутнике.Но статья по ссылке весьма бредовая, собраны если не все, то многие сплетни и домыслы антиваксов. Причём сделано по рецепту, которым часто пользуются здесь на ветке - "я не против вакцинации, но нужно..." и далее домыслы, после которых у пересичного пропадает всякое желание вакцинироваться, если даже оно было. Но автор всегда может сказать: "А я что, я ничего". Хороший пример - Флер.