Додано: Сер 20 жов, 2021 05:34

Истребин в фб знает ответ на вопрос, зачем нужна вакцинация :





За прошедшие сутки госпитализировано 5431 пациент. Из них :

- не вакцинировано - 5100 ( 93,5% )

- вакцинировано хотя бы одной дозой - 331 ( 6,5% )



С 11 октября госпитализировано 35712 пациентов, из них

- не вакцинированных - 33618 ( 93,8% )

- вакцинировано - 2094 ( 6,2% )



Но мудрый народ не спешит идти на вакцинацию, мудрый народ будет ждать еще пару лет что-бы провели исследование всех побочек. Правда 15-20% из тех кто попадает в больницы уже не дождется результатов исследований. Они уйдут в мир иной. Из тех кто выпишется живым из больницы, еще 10-20% умрут в течении полугода . Примерно 5-15% будут год страдать от разных осложнений после перенесенного Ковида, такими как фиброзы, расстройство памяти, потеря внимания, потеря обоняния. Вообщем отличный букет что-бы доказать что вы свободные и независимые люди.



Стоит отметить что есть еще часть больных, которые даже не доедут до больницы, просто мест не хватает для всех. Берут на лечение пациентов у которых выше шанс на выздоровление, но эту статистку мы увидим через 3 месяца от Держстата.



Так что продолжайте и дальше считать вакцинацию глупость.