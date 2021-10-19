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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3981398239833984

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 91
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
6
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 07:14

  Ukrainian написав:
  Binimovich написав:Правда 15-20% из тех кто попадает в больницы уже не дождется результатов исследований. Они уйдут в мир иной. Из тех кто выпишется живым из больницы, еще 10-20% умрут в течении полугода .

Трохи на пенсіях держава зекономить, хоч такий плюс.

От лямчика только заметно для ПФ станет. 100 +- тысяч - это пыль.
Hotab
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  #<1 ... 3981398239833984
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ЛОБ

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