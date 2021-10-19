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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 07:14
Ukrainian написав: Binimovich написав:
Правда 15-20% из тех кто попадает в больницы уже не дождется результатов исследований. Они уйдут в мир иной. Из тех кто выпишется живым из больницы, еще 10-20% умрут в течении полугода .
Трохи на пенсіях держава зекономить, хоч такий плюс.
От лямчика только заметно для ПФ станет. 100 +- тысяч - это пыль.
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Вів 19 жов, 2021 11:03
ЛОБ