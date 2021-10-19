От лямчика только заметно для ПФ станет. 100 +- тысяч - это пыль.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 07:14
От лямчика только заметно для ПФ станет. 100 +- тысяч - это пыль.
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
О, нарешті почув/прочитав теплі слова
І бачите, не роблю собі липову довідку(це принципово), а йду вакцинуватись!
Так що, як прочитає це і Ейрмакс - то нехай теж мене викреслює зі свого списку "долбодзьобих"!
п.с.
З мого великого кола знайомих - лише одна купила собі довідку, що вже типу провакцинована.
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:46
ба - что локдаун животворящий делает
всетаки наши "вильнолюды" понимают лучше метод кнута чем метод пряника
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:55
Додано: Сер 20 жов, 2021 09:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Киев за последние два дня открыл на прием ковидные отделения в общем на две тысячи койкомест. Не знаю, сколько из них с магистральным кислородом и как там с медикаментами, но цифра внушает.
Чтобы не поэтапно, а так, всем скопом сразу... Такого размаха еще не было.
Видать здорово в горздраве перетрухнули, кинув взгляд на беспрецедентные темпы прироста в столице.
Додано: Сер 20 жов, 2021 10:04
Тем временем наши цифры впечатляют мировое сообщество.
Додано: Сер 20 жов, 2021 10:09
Хроника приближения к 50. (Улыбку убрал, тут уже не до улыбок).
За вчера 495 смертей.
За последние 7 дней 2320 смертей, т.е. среднесуточное среднее 331 смерть (на вчера 2296 и 328).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,63 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 9,47 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396.
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.
Додано: Сер 20 жов, 2021 10:13
ценой перепрофилирования разных узкопрофильных больниц..
ну, то есть смертность от ковида размажется потерями от прочих недугов.
так себе стратегия.
Нормальные страны давно отгрохали целые больницы для ковида.
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