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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3981398239833984

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 91
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
6
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 07:14

  Ukrainian написав:
  Binimovich написав:Правда 15-20% из тех кто попадает в больницы уже не дождется результатов исследований. Они уйдут в мир иной. Из тех кто выпишется живым из больницы, еще 10-20% умрут в течении полугода .

Трохи на пенсіях держава зекономить, хоч такий плюс.

От лямчика только заметно для ПФ станет. 100 +- тысяч - это пыль.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:И Долярчик завтра будет молодец. Видите, не столько идиотов в этом мире

О, нарешті почув/прочитав теплі слова :D
І бачите, не роблю собі липову довідку(це принципово), а йду вакцинуватись!

Так що, як прочитає це і Ейрмакс - то нехай теж мене викреслює зі свого списку "долбодзьобих"! :D

п.с.
З мого великого кола знайомих - лише одна купила собі довідку, що вже типу провакцинована.
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:.і дівчата дадуть тільки вакцинованим!

Понятен мотив. Но вряд ли у успешного зануды что-то в жизни уже поменяется. :lol:

13309/18912
4901/5468
471/495

Праздники завершились, динамика вернулась.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:46

ба - что локдаун животворящий делает :mrgreen:

всетаки наши "вильнолюды" понимают лучше метод кнута чем метод пряника

В Украине за минувшие сутки, 19 октября, от коронавируса вакцинировано 226 587 человек, это на более чем 30 тысяч больше чем днем ранее.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:55

  Xenon написав:ба - что локдаун животворящий делает :mrgreen:

всетаки наши "вильнолюды" понимают лучше метод кнута чем метод пряника

В Украине за минувшие сутки, 19 октября, от коронавируса вакцинировано 226 587 человек, это на более чем 30 тысяч больше чем днем ранее.




і щоб два рази не вставати
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Киев за последние два дня открыл на прием ковидные отделения в общем на две тысячи койкомест. Не знаю, сколько из них с магистральным кислородом и как там с медикаментами, но цифра внушает.
Чтобы не поэтапно, а так, всем скопом сразу... Такого размаха еще не было.
Видать здорово в горздраве перетрухнули, кинув взгляд на беспрецедентные темпы прироста в столице.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:04

Тем временем наши цифры впечатляют мировое сообщество.

https://www.nytimes.com/2021/10/19/worl ... eaths.html
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:09

Хроника приближения к 50. (Улыбку убрал, тут уже не до улыбок).
За вчера 495 смертей.
За последние 7 дней 2320 смертей, т.е. среднесуточное среднее 331 смерть (на вчера 2296 и 328).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,63 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 9,47 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396.
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:13

  antey1969 написав:Киев за последние два дня открыл на прием ковидные отделения в общем на две тысячи койкомест..

ценой перепрофилирования разных узкопрофильных больниц..
ну, то есть смертность от ковида размажется потерями от прочих недугов.
так себе стратегия.
Нормальные страны давно отгрохали целые больницы для ковида.
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