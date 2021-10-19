Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3983398439853986> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 91 Мені вже зробили щеплення 60% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 7% 6 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 91 Додано: Сер 20 жов, 2021 10:23 ЛАД написав: Хроника приближения к 50. (Улыбку убрал, тут уже не до улыбок).

За вчера 495 смертей.

За последние 7 дней 2320 смертей, т.е. среднесуточное среднее 331 смерть (на вчера 2296 и 328).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,63 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 9,47 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396.

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. Хроника приближения к 50. (Улыбку убрал, тут уже не до улыбок).За вчера 495 смертей.За последние 7 дней 2320 смертей, т.е. среднесуточное среднее 331 смерть (на вчера 2296 и 328).В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,63 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 9,47 смерти на 1 млн.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396.Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.

скоріше за все недораховують заражених

скоріше за все недораховують заражених flyman

Повідомлень: 26279 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2050 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 10:28 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: скоріше за все недораховують заражених

скоріше за все недораховують заражених

И зараженых, и жмуров. Во сколько раз зараженых-хз, а жмуров этак в 2-3 раза. Насчитывают в месяц 23-25 тысяч , а закапывают 60+- тысяч лишних. Аналогичные пропорции характерны и для нас. IgA приводил толковую статью, что такие некорректные данные характерны для многих стран, где охват тестированием мизерный.

Но зато это хлеб для дисидентского движа, и самого яркого представителя сообщества "нічого не знаю, я вірю офіційним цифрам" - строителя. Ему это даёт возможность врать своими табличками, что "у нас все хорошо, лучше всех, лучше чем в Британии, хватыть скыглыты, по домам". И зараженых, и жмуров. Во сколько раз зараженых-хз, а жмуров этак в 2-3 раза. Насчитывают в месяц 23-25 тысяч , а закапывают 60+- тысяч лишних. Аналогичные пропорции характерны и для нас. IgA приводил толковую статью, что такие некорректные данные характерны для многих стран, где охват тестированием мизерный.Но зато это хлеб для дисидентского движа, и самого яркого представителя сообщества "нічого не знаю, я вірю офіційним цифрам" - строителя. Ему это даёт возможность врать своими табличками, что "у нас все хорошо, лучше всех, лучше чем в Британии, хватыть скыглыты, по домам". Hotab

Повідомлень: 5101 З нами з: 15.02.09 Подякував: 256 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 10:45 sequence написав: antey1969 написав: Киев за последние два дня открыл на прием ковидные отделения в общем на две тысячи койкомест.. Киев за последние два дня открыл на прием ковидные отделения в общем на две тысячи койкомест..

ценой перепрофилирования разных узкопрофильных больниц..

ну, то есть смертность от ковида размажется потерями от прочих недугов.

так себе стратегия.

Нормальные страны давно отгрохали целые больницы для ковида. ценой перепрофилирования разных узкопрофильных больниц..ну, то есть смертность от ковида размажется потерями от прочих недугов.так себе стратегия.Нормальные страны давно отгрохали целые больницы для ковида.

Отгрохать новые?)))

У нас в половине действующих киевских больниц задолженность по зарплатам медперсоналу месяц и больше на текущий момент. Еще на прошлой неделе госклиники спешно сокращали штат, чтобы не свалиться за грань банкротства.

Все ушло на распил в Велыке будивныцтво. Отгрохать новые?)))У нас в половине действующих киевских больниц задолженность по зарплатам медперсоналу месяц и больше на текущий момент. Еще на прошлой неделе госклиники спешно сокращали штат, чтобы не свалиться за грань банкротства.Все ушло на распил в Велыке будивныцтво. antey1969 1

Повідомлень: 10894 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3175 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 11:07 Xenon написав: ба - что локдаун животворящий делает

всетаки наши "вильнолюды" понимают лучше метод кнута чем метод пряника В Украине за минувшие сутки, 19 октября, от коронавируса вакцинировано 226 587 человек, это на более чем 30 тысяч больше чем днем ранее.

ба - что локдаун животворящий делаетвсетаки наши "вильнолюды" понимают лучше метод кнута чем метод пряника

Вильнолюды есть везде.

Если бы на "западе" не наказывали по полной за неуплату коммуналки и налогов - тоже бы платили, как у нас.

Только кнут помогает управлять стадом Вильнолюды есть везде.Если бы на "западе" не наказывали по полной за неуплату коммуналки и налогов - тоже бы платили, как у нас. Starikan 2 Повідомлень: 18367 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2257 раз. Подякували: 3001 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 11:21 Starikan написав: Xenon написав: ба - что локдаун животворящий делает

всетаки наши "вильнолюды" понимают лучше метод кнута чем метод пряника В Украине за минувшие сутки, 19 октября, от коронавируса вакцинировано 226 587 человек, это на более чем 30 тысяч больше чем днем ранее.

ба - что локдаун животворящий делаетвсетаки наши "вильнолюды" понимают лучше метод кнута чем метод пряника

Вильнолюды есть везде.

Если бы на "западе" не наказывали по полной за неуплату коммуналки и налогов - тоже бы платили, как у нас.

Только кнут помогает управлять стадом Вильнолюды есть везде.Если бы на "западе" не наказывали по полной за неуплату коммуналки и налогов - тоже бы платили, как у нас.

Как стадо может управлять стадом? В Раде 98% - это стадо (имхо) Как стадо может управлять стадом? В Раде 98% - это стадо (имхо) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15427 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8523 раз. Подякували: 4118 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 11:27 Вкладчик1234 написав: Starikan написав:

Вильнолюды есть везде.

Если бы на "западе" не наказывали по полной за неуплату коммуналки и налогов - тоже бы платили, как у нас.

Только кнут помогает управлять стадом Вильнолюды есть везде.Если бы на "западе" не наказывали по полной за неуплату коммуналки и налогов - тоже бы платили, как у нас.

Как стадо может управлять стадом? В Раде 98% - это стадо (имхо) Как стадо может управлять стадом? В Раде 98% - это стадо (имхо)

може бути, що як при СРСР, десь згори (Брюсель, Вашингтон, з Марса ...) прийшли рекомендовані показники (тільки це зараз модно називається КРІ) щодо вакцинації - буде 50% (чи 80% )вакцинованих, то получите конхфету Тузік (транш МВФ), от тепер виконують і перевиконують п"ятирічний план за 2 місяці. Не важно як, кнутом чи пряником. може бути, що як при СРСР, десь згори (Брюсель, Вашингтон, з Марса ...) прийшли рекомендовані показники (тільки це зараз модно називається КРІ) щодо вакцинації - буде 50% (чи 80% )вакцинованих, то получите конхфету Тузік (транш МВФ), от тепер виконують і перевиконують п"ятирічний план за 2 місяці. Не важно як, кнутом чи пряником. flyman

Повідомлень: 26279 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2050 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 11:42 Starikan написав: Xenon написав: ба - что локдаун животворящий делает

всетаки наши "вильнолюды" понимают лучше метод кнута чем метод пряника В Украине за минувшие сутки, 19 октября, от коронавируса вакцинировано 226 587 человек, это на более чем 30 тысяч больше чем днем ранее.

ба - что локдаун животворящий делаетвсетаки наши "вильнолюды" понимают лучше метод кнута чем метод пряника

Вильнолюды есть везде.

Если бы на "западе" не наказывали по полной за неуплату коммуналки и налогов - тоже бы платили, как у нас.

Только кнут помогает управлять стадом Вильнолюды есть везде.Если бы на "западе" не наказывали по полной за неуплату коммуналки и налогов - тоже бы платили, как у нас.

К сожалению, Вы правы. Правда, слово "только", по-моему, слишком жёстко, есть и другие средства и методы, но кнут необходим. Мечты о коммунистическом обществе пока что далеки от реальной жизни, так же, как и о "Царствии небесном" на земле. К сожалению, Вы правы. Правда, слово "только", по-моему, слишком жёстко, есть и другие средства и методы, но кнут необходим. Мечты о коммунистическом обществе пока что далеки от реальной жизни, так же, как и о "Царствии небесном" на земле. ЛАД 2 Повідомлень: 20049 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4887 раз. Подякували: 4517 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 11:43 Binimovich написав: Истребин в фб знает ответ на вопрос, зачем нужна вакцинация :





За прошедшие сутки госпитализировано 5431 пациент. Из них :

- не вакцинировано - 5100 ( 93,5% )

- вакцинировано хотя бы одной дозой - 331 ( 6,5% )



С 11 октября госпитализировано 35712 пациентов, из них

- не вакцинированных - 33618 ( 93,8% )

- вакцинировано - 2094 ( 6,2% )



Но мудрый народ не спешит идти на вакцинацию, мудрый народ будет ждать еще пару лет что-бы провели исследование всех побочек. Правда 15-20% из тех кто попадает в больницы уже не дождется результатов исследований. Они уйдут в мир иной. Из тех кто выпишется живым из больницы, еще 10-20% умрут в течении полугода . Примерно 5-15% будут год страдать от разных осложнений после перенесенного Ковида, такими как фиброзы, расстройство памяти, потеря внимания, потеря обоняния. Вообщем отличный букет что-бы доказать что вы свободные и независимые люди.



Стоит отметить что есть еще часть больных, которые даже не доедут до больницы, просто мест не хватает для всех. Берут на лечение пациентов у которых выше шанс на выздоровление, но эту статистку мы увидим через 3 месяца от Держстата.



Так что продолжайте и дальше считать вакцинацию глупость. Истребин в фб знает ответ на вопрос, зачем нужна вакцинация :За прошедшие сутки госпитализировано 5431 пациент. Из них :- не вакцинировано - 5100 ( 93,5% )- вакцинировано хотя бы одной дозой - 331 ( 6,5% )С 11 октября госпитализировано 35712 пациентов, из них- не вакцинированных - 33618 ( 93,8% )- вакцинировано - 2094 ( 6,2% )Но мудрый народ не спешит идти на вакцинацию, мудрый народ будет ждать еще пару лет что-бы провели исследование всех побочек. Правда 15-20% из тех кто попадает в больницы уже не дождется результатов исследований. Они уйдут в мир иной. Из тех кто выпишется живым из больницы, еще 10-20% умрут в течении полугода . Примерно 5-15% будут год страдать от разных осложнений после перенесенного Ковида, такими как фиброзы, расстройство памяти, потеря внимания, потеря обоняния. Вообщем отличный букет что-бы доказать что вы свободные и независимые люди.Стоит отметить что есть еще часть больных, которые даже не доедут до больницы, просто мест не хватает для всех. Берут на лечение пациентов у которых выше шанс на выздоровление, но эту статистку мы увидим через 3 месяца от Держстата.Так что продолжайте и дальше считать вакцинацию глупость.

А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?

Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода. А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода. vetka Повідомлень: 7008 З нами з: 04.03.14 Подякував: 433 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 11:44 Вкладчик1234 написав: Starikan написав: Xenon написав: ба - что локдаун животворящий делает

всетаки наши "вильнолюды" понимают лучше метод кнута чем метод пряника



В Украине за минувшие сутки, 19 октября, от коронавируса вакцинировано 226 587 человек, это на более чем 30 тысяч больше чем днем ранее.

ба - что локдаун животворящий делаетвсетаки наши "вильнолюды" понимают лучше метод кнута чем метод пряникаВ Украине за минувшие сутки,



Вильнолюды есть везде.

Если бы на "западе" не наказывали по полной за неуплату коммуналки и налогов - тоже бы платили, как у нас.

Только кнут помогает управлять стадом Вильнолюды есть везде.Если бы на "западе" не наказывали по полной за неуплату коммуналки и налогов - тоже бы платили, как у нас.

Как стадо может управлять стадом? В Раде 98% - это стадо (имхо) Как стадо может управлять стадом? В Раде 98% - это стадо (имхо)

В любом стаде есть вожаки. Даже в стаде баранов.

Кстати, в любом стаде вожак забодал, загрыз, исцарапал бы такого "диссидента", как Вы и заставил бы или подчиниться, или изгнал бы из стада. В любом стаде есть вожаки. Даже в стаде баранов.Кстати, в любом стаде вожак забодал, загрыз, исцарапал бы такого "диссидента", как Вы и заставил бы или подчиниться, или изгнал бы из стада. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 жов, 2021 11:51, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 20049 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4887 раз. Подякували: 4517 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 11:46 antey1969 написав: Киев за последние два дня открыл на прием ковидные отделения в общем на две тысячи койкомест. Не знаю, сколько из них с магистральным кислородом и как там с медикаментами, но цифра внушает.

Чтобы не поэтапно, а так, всем скопом сразу... Такого размаха еще не было.

Видать здорово в горздраве перетрухнули, кинув взгляд на беспрецедентные темпы прироста в столице. Киев за последние два дня открыл на прием ковидные отделения в общем на две тысячи койкомест. Не знаю, сколько из них с магистральным кислородом и как там с медикаментами, но цифра внушает.Чтобы не поэтапно, а так, всем скопом сразу... Такого размаха еще не было.Видать здорово в горздраве перетрухнули, кинув взгляд на беспрецедентные темпы прироста в столице.



Они просто очень не хотят заводить Киев в красную зону, потому что не представляют, что потом с этим делать. Метро закроешь - будет коллапс на дорогах. Пускать везде по "бумажкам" - в метро и др.транспорт - не вариант, особенно в часы пик. По "бумажкам" в рестораны, ТРЦ, магазины - бизнес завоет со всеми вытекающими или положит как в Одессе (см.ссылку). Закрыть всех по домам - кто будет компенсировать зарплаты, аренды? В продуктовых магазинах все равно будет толкотня.



https://odessa.online/odesskie-torgovye ... -karantin/ Они просто очень не хотят заводить Киев в красную зону, потому что не представляют, что потом с этим делать. Метро закроешь - будет коллапс на дорогах. Пускать везде по "бумажкам" - в метро и др.транспорт - не вариант, особенно в часы пик. По "бумажкам" в рестораны, ТРЦ, магазины - бизнес завоет со всеми вытекающими или положит как в Одессе (см.ссылку). Закрыть всех по домам - кто будет компенсировать зарплаты, аренды? В продуктовых магазинах все равно будет толкотня. fler

Повідомлень: 2176 З нами з: 07.08.09 Подякував: 653 раз. Подякували: 813 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3983398439853986> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 778 , 779 , 780

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7798 10699666

ЛОБ Сер 20 жов, 2021 08:46