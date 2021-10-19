ЛАД написав:Хроника приближения к 50. (Улыбку убрал, тут уже не до улыбок). За вчера 495 смертей. За последние 7 дней 2320 смертей, т.е. среднесуточное среднее 331 смерть (на вчера 2296 и 328). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 7,63 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 9,47 смерти на 1 млн. В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.
flyman написав:скоріше за все недораховують заражених
И зараженых, и жмуров. Во сколько раз зараженых-хз, а жмуров этак в 2-3 раза. Насчитывают в месяц 23-25 тысяч , а закапывают 60+- тысяч лишних. Аналогичные пропорции характерны и для нас. IgA приводил толковую статью, что такие некорректные данные характерны для многих стран, где охват тестированием мизерный. Но зато это хлеб для дисидентского движа, и самого яркого представителя сообщества "нічого не знаю, я вірю офіційним цифрам" - строителя. Ему это даёт возможность врать своими табличками, что "у нас все хорошо, лучше всех, лучше чем в Британии, хватыть скыглыты, по домам".
antey1969 написав:Киев за последние два дня открыл на прием ковидные отделения в общем на две тысячи койкомест..
ценой перепрофилирования разных узкопрофильных больниц.. ну, то есть смертность от ковида размажется потерями от прочих недугов. так себе стратегия. Нормальные страны давно отгрохали целые больницы для ковида.
Отгрохать новые?))) У нас в половине действующих киевских больниц задолженность по зарплатам медперсоналу месяц и больше на текущий момент. Еще на прошлой неделе госклиники спешно сокращали штат, чтобы не свалиться за грань банкротства. Все ушло на распил в Велыке будивныцтво.
Starikan написав: Вильнолюды есть везде. Если бы на "западе" не наказывали по полной за неуплату коммуналки и налогов - тоже бы платили, как у нас. Только кнут помогает управлять стадом
Как стадо может управлять стадом? В Раде 98% - это стадо (имхо)
може бути, що як при СРСР, десь згори (Брюсель, Вашингтон, з Марса ...) прийшли рекомендовані показники (тільки це зараз модно називається КРІ) щодо вакцинації - буде 50% (чи 80% )вакцинованих, то получите конхфету Тузік (транш МВФ), от тепер виконують і перевиконують п"ятирічний план за 2 місяці. Не важно як, кнутом чи пряником.
Xenon написав:ба - что локдаун животворящий делает всетаки наши "вильнолюды" понимают лучше метод кнута чем метод пряника
В Украине за минувшие сутки, 19 октября, от коронавируса вакцинировано 226 587 человек, это на более чем 30 тысяч больше чем днем ранее.
Вильнолюды есть везде. Если бы на "западе" не наказывали по полной за неуплату коммуналки и налогов - тоже бы платили, как у нас. Только кнут помогает управлять стадом
К сожалению, Вы правы. Правда, слово "только", по-моему, слишком жёстко, есть и другие средства и методы, но кнут необходим. Мечты о коммунистическом обществе пока что далеки от реальной жизни, так же, как и о "Царствии небесном" на земле.
Binimovich написав:Истребин в фб знает ответ на вопрос, зачем нужна вакцинация :
За прошедшие сутки госпитализировано 5431 пациент. Из них : - не вакцинировано - 5100 ( 93,5% ) - вакцинировано хотя бы одной дозой - 331 ( 6,5% )
С 11 октября госпитализировано 35712 пациентов, из них - не вакцинированных - 33618 ( 93,8% ) - вакцинировано - 2094 ( 6,2% )
Но мудрый народ не спешит идти на вакцинацию, мудрый народ будет ждать еще пару лет что-бы провели исследование всех побочек. Правда 15-20% из тех кто попадает в больницы уже не дождется результатов исследований. Они уйдут в мир иной. Из тех кто выпишется живым из больницы, еще 10-20% умрут в течении полугода . Примерно 5-15% будут год страдать от разных осложнений после перенесенного Ковида, такими как фиброзы, расстройство памяти, потеря внимания, потеря обоняния. Вообщем отличный букет что-бы доказать что вы свободные и независимые люди.
Стоит отметить что есть еще часть больных, которые даже не доедут до больницы, просто мест не хватает для всех. Берут на лечение пациентов у которых выше шанс на выздоровление, но эту статистку мы увидим через 3 месяца от Держстата.
Так что продолжайте и дальше считать вакцинацию глупость.
А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти? Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода.
antey1969 написав:Киев за последние два дня открыл на прием ковидные отделения в общем на две тысячи койкомест. Не знаю, сколько из них с магистральным кислородом и как там с медикаментами, но цифра внушает. Чтобы не поэтапно, а так, всем скопом сразу... Такого размаха еще не было. Видать здорово в горздраве перетрухнули, кинув взгляд на беспрецедентные темпы прироста в столице.
Они просто очень не хотят заводить Киев в красную зону, потому что не представляют, что потом с этим делать. Метро закроешь - будет коллапс на дорогах. Пускать везде по "бумажкам" - в метро и др.транспорт - не вариант, особенно в часы пик. По "бумажкам" в рестораны, ТРЦ, магазины - бизнес завоет со всеми вытекающими или положит как в Одессе (см.ссылку). Закрыть всех по домам - кто будет компенсировать зарплаты, аренды? В продуктовых магазинах все равно будет толкотня.