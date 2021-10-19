|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:46
vetka написав:
А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?
Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода.
Старики умрут по любому, более 100 лет жить сложно даже при современной медицине
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3180
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:46
vetka А почему вы решили что от последствий вакцинации кто-то будет умирать? Инд. непереносимость к компонентам никто не отменял, конечно. Но вообще с ранних лет нам ставят самые разные вакцины способствующие нашей долгой жизни. Благо, теперь мы не мрем как мухи от того, от чего мерли еще в начале 20 века, в т.ч. благодаря вакцинам.
-
BìnhAutoDat
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 10.09.21
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:54
BìnhAutoDat написав:vetka
А почему вы решили что от последствий вакцинации кто-то будет умирать? Инд. непереносимость к компонентам никто не отменял, конечно. Но вообще с ранних лет нам ставят самые разные вакцины способствующие нашей долгой жизни. Благо, теперь мы не мрем как мухи от того, от чего мерли еще в начале 20 века, в т.ч. благодаря вакцинам.
Решила почему? Ну наверно потому, что УЖЕ есть многочисленные смерти по всему миру сразу после вакцинации. Мы же не знаем, механизм каких болезней (особенно аутоимунных) может включить вакцина созданная на коленке, правильно?
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 7008
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 1241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:55
stm написав: vetka написав:
А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?
Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода.
Старики умрут по любому, более 100 лет жить сложно даже при современной медицине
Раз умрут, то какая разница от чего
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 7008
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 1241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:56
vetka написав: stm написав: vetka написав:
А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?
Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода.
Старики умрут по любому, более 100 лет жить сложно даже при современной медицине
Раз умрут, то какая разница от чего
Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно
а так поживут ещё лет 60. Но Вы как бывший фельдшер можете объяснить почему ужасы в долгосроке? И как запустится тумблер?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3180
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:00
stm написав:
Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно
а так поживут ещё лет 60. Но Вы как бывший фельдшер можете объяснить почему ужасы в долгосроке? И как запустится тумблер?
я фельдшер-лаборант в прошлом, приятно, что помните )))) я больше по анализам могу подсказать. По поводу тумблера долго писать, правда. Почитайте в инете про иммунитет, аутоиммунные заболевания и тд. Особенно про "молодые" вакцины. Так же вопрос - почему до сих пор нет лекарств?
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 7008
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 1241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:04
stm написав:
Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно
а так поживут ещё лет 60.
Не факт, что с их ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими столько поживут
А остальные "от 40" почему-то от ковида не мрут
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2176
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 813 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:08
fler написав: stm написав:
Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно
а так поживут ещё лет 60.
Не факт, что с их ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими столько поживут
А остальные "от 40" почему-то от ковида не мрут
Поэтому у коллег по форуму данные, что все плановые операции перенесены, что не мрут у нас активно. А в Израиле такого нет, а должно быть наоборот. В Израиле-то уже долгосрок. И почему 5 лет, а 10 это вообще сказка. Я так на любую витаминку и яблочко могу Вам про долгосрок рассказывать. Вы перестанете их есть?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3180
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7798
|10699712
|
Сер 20 жов, 2021 08:46
ЛОБ
|