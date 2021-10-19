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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3983398439853986

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 91
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
7%
6
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:46

  vetka написав:А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?
Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода.

Старики умрут по любому, более 100 лет жить сложно даже при современной медицине ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:46

vetka А почему вы решили что от последствий вакцинации кто-то будет умирать? Инд. непереносимость к компонентам никто не отменял, конечно. Но вообще с ранних лет нам ставят самые разные вакцины способствующие нашей долгой жизни. Благо, теперь мы не мрем как мухи от того, от чего мерли еще в начале 20 века, в т.ч. благодаря вакцинам.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:54

  BìnhAutoDat написав:vetka А почему вы решили что от последствий вакцинации кто-то будет умирать? Инд. непереносимость к компонентам никто не отменял, конечно. Но вообще с ранних лет нам ставят самые разные вакцины способствующие нашей долгой жизни. Благо, теперь мы не мрем как мухи от того, от чего мерли еще в начале 20 века, в т.ч. благодаря вакцинам.

Решила почему? Ну наверно потому, что УЖЕ есть многочисленные смерти по всему миру сразу после вакцинации. Мы же не знаем, механизм каких болезней (особенно аутоимунных) может включить вакцина созданная на коленке, правильно?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:55

  stm написав:
  vetka написав:А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?
Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода.

Старики умрут по любому, более 100 лет жить сложно даже при современной медицине ;)

Раз умрут, то какая разница от чего :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:56

  vetka написав:
  stm написав:
  vetka написав:А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?
Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода.

Старики умрут по любому, более 100 лет жить сложно даже при современной медицине ;)

Раз умрут, то какая разница от чего :mrgreen:

Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно ;) а так поживут ещё лет 60. Но Вы как бывший фельдшер можете объяснить почему ужасы в долгосроке? И как запустится тумблер?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:00

  stm написав:Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно ;) а так поживут ещё лет 60. Но Вы как бывший фельдшер можете объяснить почему ужасы в долгосроке? И как запустится тумблер?

я фельдшер-лаборант в прошлом, приятно, что помните )))) я больше по анализам могу подсказать. По поводу тумблера долго писать, правда. Почитайте в инете про иммунитет, аутоиммунные заболевания и тд. Особенно про "молодые" вакцины. Так же вопрос - почему до сих пор нет лекарств?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:04

  stm написав:Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно ;) а так поживут ещё лет 60.


Не факт, что с их ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими столько поживут :roll: А остальные "от 40" почему-то от ковида не мрут :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:08

  fler написав:
  stm написав:Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно ;) а так поживут ещё лет 60.


Не факт, что с их ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими столько поживут :roll: А остальные "от 40" почему-то от ковида не мрут :roll:

Поэтому у коллег по форуму данные, что все плановые операции перенесены, что не мрут у нас активно. А в Израиле такого нет, а должно быть наоборот. В Израиле-то уже долгосрок. И почему 5 лет, а 10 это вообще сказка. Я так на любую витаминку и яблочко могу Вам про долгосрок рассказывать. Вы перестанете их есть?
stm
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